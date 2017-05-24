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LeEco сократила почти 70% сотрудников американского подразделения и теперь сконцентрируется на китайскоговорящих клиентах
Компания LeEco продолжает бороться с последствиями бездумной траты собственных средств. В прошлом месяце в Сети появились слухи, что компания может уволить 30% персонала американского подразделения, которое насчитывало 475 человек.
Теперь сообщается, что компания вчера объявила о том, что уволила около 70% персонала. Если точнее, работу потеряли 325 человек. Компания останется в США, однако сконцентрируется на весьма специфичном рынке: китайскоговорящих потребителях. То есть громких анонсов для США ожидать в ближайшем будущем не стоит, как и каких-либо крупных сделок.
Аналитик IDC заявил, что в США насчитывается около 4 млн китайскоговорящих домохозяйств. Однако, согласно его мнению, LeEco будет крайне сложно добиваться чего-то на таком рынке из-за специфических потребностей в рекламе и дистрибуции.
Источник: CNet
19:25 24.05.2017 MPAK
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