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Intel поспособствует более широкому распространению интерфейса Thunderbolt в следующем году
Интерфейс Thunderbolt, несмотря на свои преимущества, никогда не был популярным. У Thunderbolt 3 дела обстоят лучше, чем у предшествующих стандартов, благодаря использованию разъёма USB-C. Но кардинально ситуация не изменилась.
Одна из причин — необходимость выплачивать лицензионные отчисления. Вторая — высокая стоимость реализации этого интерфейса в ПК. И Intel собирается решить обе проблемы уже в следующем году.
Во-первых, компания наконец-то интегрирует контроллер Thunderbolt в свои процессоры. Так сказано у источника, хотя формально, скорее всего, он будет интегрирован в наборы системной логики для новых процессоров. Это должно было случиться ещё с выходом поколения Kaby Lake, но компания изменила планы. Наличие контроллера в чипсете избавит производителей ПК от необходимости использовать сторонние решения, которые стоят денег. Тут стоит отметить, что вряд ли все новые наборы логики (или процессоры) получат поддержку Thunderbolt 3. Скорее всего, ей будут обладать только топовые решения.
Во-вторых, Intel сделает использование Thunderbolt бесплатным для сторонних разработчиков полупроводниковых решений. Это в свою очередь снизит стоимость контроллеров, необходимых для работы интерфейса.
Источник: Wired
07:00 25.05.2017 MPAK
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