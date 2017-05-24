|
Apple ведет переговоры о расширении производства в Индии в обмен на налоговые льготы
Компания Apple, доля которой на рынке смартфонов за год уменьшилась с 14,8% до 13,7%, заинтересована в увеличении продаж своих смартфонов в Индии.
С этой целью она планирует расширить производство на мощностях своего контрактного партнера, находящееся в Бангалоре. Речь идет о фабрике тайваньской компании Wistron, где на прошлой неделе начался выпуск смартфонов Apple iPhone SE.
По сведениям источника, Apple уже ведет соответствующие переговоры индийским правительством. Увеличивая местное производство, в компании надеются получить налоговые льготы.
Первоначально Apple выдвигала условие освобождения от уплаты налога на все ввозимые компонентов, которые необходимы для выпуска смартфонов в этой стране, на 15 лет.
Индийское правительство готово освободить Apple от уплаты налога. Однако, по его мнению, речь должна идти только о компонентах, которые невозможно закупить на внутреннем рынке. Постепенно их доля должна сокращаться, так чтобы через три года доля компонентов местного производства была не менее 40-50%.
09:12 24.05.2017 Accent
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|
ОПРОС Micromax
С какой периодичностью вы меняете смартфоны?
Подробная информация о викторине