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Главная » Новости » 2017 » 05 » 24 24 мая 2017

Apple ведет переговоры о расширении производства в Индии в обмен на налоговые льготы

Компания Apple, доля которой на рынке смартфонов за год уменьшилась с 14,8% до 13,7%, заинтересована в увеличении продаж своих смартфонов в Индии.

С этой целью она планирует расширить производство на мощностях своего контрактного партнера, находящееся в Бангалоре. Речь идет о фабрике тайваньской компании Wistron, где на прошлой неделе начался выпуск смартфонов Apple iPhone SE.

На прошлой неделе в Индии начался выпуск смартфонов Apple iPhone SE

По сведениям источника, Apple уже ведет соответствующие переговоры индийским правительством. Увеличивая местное производство, в компании надеются получить налоговые льготы.

Первоначально Apple выдвигала условие освобождения от уплаты налога на все ввозимые компонентов, которые необходимы для выпуска смартфонов в этой стране, на 15 лет.

Индийское правительство готово освободить Apple от уплаты налога. Однако, по его мнению, речь должна идти только о компонентах, которые невозможно закупить на внутреннем рынке. Постепенно их доля должна сокращаться, так чтобы через три года доля компонентов местного производства была не менее 40-50%.

Источники: Reuters, Reuters
09:12 24.05.2017
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