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По слухам, смартфон Xiaomi Mi Note 3 получит SoC Snapdragon 835 и безрамочный изогнутый дисплей
Свежие слухи указывают на то, что смартфон Xiaomi Mi Note 3 будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 835, а также большим безрамочным дисплеем OLED диагональю 5,7 дюйма разрешением Quad HD.
Поставщиком дисплея будет выступать компания Samsung, источники сообщают, что он будет занимать практически всю лицевую панель, как и дисплей флагманских смартфонов южнокорейской компании.
Объем оперативной памяти будет составлять 6 или 8 ГБ, флэш-памяти в устройстве будет 128 или 256 ГБ. Сдвоенная камера, которая будет дополнительно оптимизирована, позволит получать снимки лучшего качества, чем при помощи камеры Xiaomi Mi 6.
Емкость аккумулятора составит 4070 мА•ч, смартфон должен получить поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0.
По слухам, Xiaomi Mi Note 3 выйдет уже в июне и станет первым устройством с прошивкой MIUI 9.
Цена смартфона составит от $599.
Источник: Xiaomi Today
08:56 23.05.2017 Jin
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