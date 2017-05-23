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По слухам, смартфон Xiaomi Mi Note 3 получит SoC Snapdragon 835 и безрамочный изогнутый дисплей

Свежие слухи указывают на то, что смартфон Xiaomi Mi Note 3 будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 835, а также большим безрамочным дисплеем OLED диагональю 5,7 дюйма разрешением Quad HD.

Поставщиком дисплея будет выступать компания Samsung, источники сообщают, что он будет занимать практически всю лицевую панель, как и дисплей флагманских смартфонов южнокорейской компании.

Объем оперативной памяти будет составлять 6 или 8 ГБ, флэш-памяти в устройстве будет 128 или 256 ГБ. Сдвоенная камера, которая будет дополнительно оптимизирована, позволит получать снимки лучшего качества, чем при помощи камеры Xiaomi Mi 6.

По слухам, смартфон Xiaomi Mi Note 3 получит SoC Snapdragon 835 и безрамочный изогнутый дисплей Samsung

Емкость аккумулятора составит 4070 мА•ч, смартфон должен получить поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0.

По слухам, Xiaomi Mi Note 3 выйдет уже в июне и станет первым устройством с прошивкой MIUI 9.

Цена смартфона составит от $599.

Источник: Xiaomi Today

08:56 23.05.2017
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