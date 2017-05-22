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Samsung Electronic запустила русскоязычный сайт Samsung Newsroom Russia

Samsung Electronic сегодня объявила об открытии русскоязычного портала Samsung Newsroom Russia. На этом сайте будут размещаться русскоязычные материалы, предназначенные для СМИ и обычных потребителей.

И если тематические ресурсы привыкли использовать в качестве первоисточников англоязычные (и не только) официальные ресурсы компаний, то теперь любой желающий сможет ознакомиться со свежими новостями, связанными с Samsung Electronics, на русском языке.

Новости о Samsung теперь можно читать на официальном русском сайте компании

К слову, русскоязычный портал стал восьмым по счёту среди локализованных в активе компании, а в нынешнем году Samsung намерена запустить ещё несколько, чтобы как можно больше людей могли ознакомиться с новостями производителя на родных языках.

Источник: Samsung Samsung Newsroom Russia

20:21 22.05.2017
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