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Samsung Electronic запустила русскоязычный сайт Samsung Newsroom Russia
Samsung Electronic сегодня объявила об открытии русскоязычного портала Samsung Newsroom Russia. На этом сайте будут размещаться русскоязычные материалы, предназначенные для СМИ и обычных потребителей.
И если тематические ресурсы привыкли использовать в качестве первоисточников англоязычные (и не только) официальные ресурсы компаний, то теперь любой желающий сможет ознакомиться со свежими новостями, связанными с Samsung Electronics, на русском языке.
К слову, русскоязычный портал стал восьмым по счёту среди локализованных в активе компании, а в нынешнем году Samsung намерена запустить ещё несколько, чтобы как можно больше людей могли ознакомиться с новостями производителя на родных языках.
Источник: Samsung Samsung Newsroom Russia
20:21 22.05.2017 MPAK
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