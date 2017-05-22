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Россия и США будут являться одними из основных рынков для Android Go

Во время прошедшего недавно мероприятия Google I/O поисковый гигант представил операционную систему Android Go. Это специальная версия Android, которая будет лучше работать на бюджетных смартфонах, а также предложит адаптированные варианты приложений и сервисов, учитывающих и ограниченные аппаратные возможности устройств, и ограниченные возможности сетей сотовых операторов.

В первую очередь Android Go, как считалось, будет нацелена на исключительно на развивающиеся рынки, где и доля недорогих смартфонов гораздо выше, и имеются проблемы как с качеством сотовых сетей, так и с внедрением новых технологий в этой сфере.

И действительно, как стало известно позже, основным рынком для Android Go станет Индия. Кроме того, важными рынками для этой версии ОС компания считает Африку, Россию и Юго-Восточную Азию.

Однако вторым по важности рынком Google считает США. Точнее сказать, ссылаясь на данные IDC, Google указывает, что США — второй в мире рынок по объёму продаж смартфонов стоимостью около 100 долларов. В данном случае это обусловлено популярностью предоплаченных устройств. В частности, большинство операторов предлагает такие смартфоны «бесплатно» при условии заключения двухлетнего контракта.

Android Go будет устанавливаться на каждый смартфон с 1 ГБ ОЗУ и менее

В итоге Патрик Тортенссон (Patrik Tortensson), занимающий пост технического директора Google, заявил о том, что с момента официального запуска Android Go все смартфоны, оснащаемые оперативной памятью объёмом до 1 ГБ включительно, получат именно Android Go. Напомним, каждая ОС Android, начиная с Android O, будет получать свою версию Android Go. Google утверждает, что треть всех смартфонов, которые будут поставлены на рынок в нынешнем году, будет относиться к ценовому сегменту до 100 долларов.

Источник: AndroidAuthority

11:26 22.05.2017
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