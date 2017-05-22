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Разработка JDI позволяет повысить плотность электрофоретического экрана до 600 точек на дюйм
Стратегический союз, сформированный E Ink и Japan Display (JDI) в прошлом году, начал приносить плоды.
Специалистами JDI разработана основа с управляющими электродами, которая позволяет получить плотность электрофоретического экрана 400 и даже 600 точек на дюйм.
Транзисторы на этой основе изготовлены по технологии низкотемпературного поликристаллического кремния.
Электрофоретические экраны на новой основе входят в экспозицию JDI на проходящем сейчас мероприятии SID Display Week.
Источник: CDR info
20:19 22.05.2017 Accent
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