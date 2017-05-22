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Объявление о приеме на работу подтверждает, что Samsung собирается разработать графический процессор

По сообщению источника, Samsung собирается разработать графический процессор, предназначенный для интеграции в однокристальные системы для мобильных устройств. Об этом свидетельствует объявление на работу, опубликованное южнокорейским производителем.

До настоящего времени в однокристальных системах Samsung используются GPU ARM Mali и Qualcomm Adreno

До настоящего времени в однокристальных системах Samsung используются GPU ARM Mali и Qualcomm Adreno. Располагая собственным GPU, производитель уменьшит зависимость от сторонних разработчиков и расходы на лицензирование.

Источник: WCCFtech.com
19:51 22.05.2017
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