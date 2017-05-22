Micromax уступает на российском рынке мобильных устройств только компании Samsung

Свежее исследование российского рынка мобильных телефонов и смартфонов, проведенное компанией Counterpoint, указывает на то, что лидером остается компания Samsung с долей 21%. Однако название компании, занявшей второе место, вы вряд ли смогли угадать.

Речь идет об индийском бренде Micromax, которому в первом квартале этого года принадлежало 10% российского рынка мобильных устройств. Третье место занимает Apple с 8%. Fly и Huawei смогли занять по 6%, остальным участникам принадлежит менее половины рынка (49%).

«Россия была и остается для Micromax ключевым рынком, мы наблюдаем постоянный рост из года в год с того момента, как компания появилась на этом рынке в 2014 году», - заявил Самир Какар (Sameer Kakar), вице-президент и глава по международному бизнесу Micromax, который добавил, что общие продажи мобильных устройств компании в России превысили 7,5 млн единиц.

По данным Counterpoint, в первом квартале поставки смартфонов в РФ выросли на 6%, а по рынку кнопочных мобильных телефонов был зарегистрирован рост на 11% в годовом исчислении. Максимальный рост (24%) продемонстрировал сегмент бюджетных смартфонов (от 5 000 до 9 000 рублей). Решения Micromax также заняли второе место в категории самых популярных устройств в ценовой категории от 3 000 до 6 000 руб.

Если же не брать во внимание мобильные телефоны, а учитывать только смартфоны, то лидером вновь оказалась Samsung (31%), второе место принадлежит Apple (12%). Что интересно, четверть поставок смартфонов Apple приходится на модель iPhone 5S. Следом идут Huawei (9%) и ZTE (4%).