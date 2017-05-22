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Apple и некоторые другие крупные компании США тратят большие деньги на противодействие процессу принятия «Закона о справедливом ремонте»
В начале года стало известно, что в США могут принять закон, согласно которому производителей устройств обяжут продавать запчасти и ремкомплекты независимым мастерским и простым пользователям. Это даст последним выбор, где именно ремонтировать свои устройства.
Чуть позже Apple заявила, что она будет мешать принятию этого закона. Одним из аргументов было то, что отремонтированные недостаточно квалифицированными специалистами смартфоны и планшеты впоследствии имеют риск воспламенения аккумулятора.
Источник провёл расследование, касающееся этого вопроса, и пришёл к выводу, что Apple и ряд других компаний активно пытаются не пропустить этот закон. В частности, определённые документы позволили узнать, что на лоббирование своих интересов в этом вопросе с января по апрель ряд крупных американских компаний потратил в сумме более 366 000 долларов. Эти компании выступают против принятия «Закона о справедливом ремонте». В список входят Apple, Verizon, Toyota, Lexmark, Caterpillar, Asurion, Medtronic и другие. Для сравнения, коалиция Digital Right to Repair Coalition, представляющая интересы независимых ремонтных мастерских, за этот же период затратила на лоббирование своих интересов 5042 доллара.
Источник: Motherboard
12:56 22.05.2017 MPAK
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