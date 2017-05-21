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Компания CrucialTec запатентовала дактилоскопический датчик, встроенный в дисплей

Американское патентное ведомство выдало компании CrucialTec патент на дактилоскопический датчик, встроенный в дисплей. Сам разработчик называет эту технологию аббревиатурой DFS.

Компания CrucialTec запатентовала дактилоскопический датчик, встроенный в дисплей

По словам CrucialTec, технология DFS позволяет наделить дактилоскопическими способностями определенный участок экрана или даже весь экран. Разработка уже вызвала интерес производителей мобильных устройств. Компания CrucialTec ведет с ними переговоры о коммерциализации.

В каждой точке сенсора интегрировано три тонкопленочных транзистора, что позволяет повысить разрешение по сравнению с существующими сенсорами с одним транзистором. При этом сохраняется высокое светопропускание экрана.

Компания CrucialTec запатентовала дактилоскопический датчик, встроенный в дисплей

По предварительным данным, компания Apple планирует оснащать подобными сенсорами будущие смартфоны iPhone.

Источник: Korea Herald
12:44 21.05.2017
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