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Компания CrucialTec запатентовала дактилоскопический датчик, встроенный в дисплей
Американское патентное ведомство выдало компании CrucialTec патент на дактилоскопический датчик, встроенный в дисплей. Сам разработчик называет эту технологию аббревиатурой DFS.
По словам CrucialTec, технология DFS позволяет наделить дактилоскопическими способностями определенный участок экрана или даже весь экран. Разработка уже вызвала интерес производителей мобильных устройств. Компания CrucialTec ведет с ними переговоры о коммерциализации.
В каждой точке сенсора интегрировано три тонкопленочных транзистора, что позволяет повысить разрешение по сравнению с существующими сенсорами с одним транзистором. При этом сохраняется высокое светопропускание экрана.
По предварительным данным, компания Apple планирует оснащать подобными сенсорами будущие смартфоны iPhone.
Источник: Korea Herald
12:44 21.05.2017 Accent
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