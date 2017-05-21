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Британские ученые создали стабильный одномерный материал со свойствами металла

Двухмерный материал графен, представляющий собой слой углерода толщиной один атом, помог исследователям, работающим в университетах Кэмбриджа и Уорика, создать одномерный материал со свойствами металла.

Одномерный металлический материал — самый тонкий возможный проводник. Однако одномерные структуры в виде цепочки атомов нестабильны. Они легко разрушаются и принимают другие формы. Чтобы удержать цепочку атомов теллура, исследователи поместили ее в углеродную нанотрубку. Теллур, обычно проявляющий свойства полупроводника, в одномерном виде ведет себя как металл. Интересно, что свойства проводника внутри нанотрубки зависят от ее диаметра. Причем, сама нанотрубка остается нейтральной по отношению к атомам внутри нее.

Одномерный металлический материал — самый тонкий возможный проводник

Возможность формирования одномерных материалов ученые связывают с дальнейшим уменьшением электронных приборов и повышением степени интеграции. Конечно, пока эти исследования очень далеки от коммерческого применения, но они помогают заложить физико-химические основы микросхем будущего.

Источник: Phys.org
17:32 21.05.2017
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