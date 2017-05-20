|
Приложение DJI Smart TV позволит владельцам Samsung Tizen TV и Apple TV насладиться видео, снятым дронами в разных уголках мира
Компания DJI, являющаяся лидером рынка потребительских дронов, объявила о доступности своего первого телевизионного сервиса. Он доступен в виде приложения для умных телевизоров Samsung Tizen TV и приставки Apple TV.
Приложение DJI Smart TV позволяет пользователям смотреть разнообразные аэрофотоснимки и видеоролики в формате 4K, снятые в различных точках мира. Отметим, что существующие поколения Apple TV не поддерживают видео в формате 4K, так что пользователи таких устройств не смогут полноценно оценить материалы.
В пресс-релизе сказано следующее: «Мы легко выполнили полёты и сняли воздушные кадры с нашими беспилотными летательными аппаратами, а теперь с приложением DJI Smart TV у авторов будет больше возможностей поделиться своей работой со всем миром». Это может говорить о том, что DJI для пополнения сервиса новыми видео с фотографиями будет принимать материалы у сторонних пользователей. Однако прямо об этом в документе не сказано.
Источник: DJI
18:17 20.05.2017 MPAK
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|