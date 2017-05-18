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За год лояльность пользователей смартфонов iPhone выросла на шесть процентных пунктов

Ссылаясь на исследование Morgan Stanley, источник сообщает, что 92% опрошенных владельцев смартфонов iPhone, которые собираются приобретать новый аппарат в ближайшие 12 месяцев, планируют снова приобрести устройство Apple.

Год назад аналогичный показатель составлял всего 86%. К возможным факторам, которые увеличили лояльность пользователей, можно причислить выход моделей iPhone 7 и 7 Plus, а также слухи о «революционном» iPhone 8.

Владельцы смартфонов Apple в 92% случаев хотят купить новый iPhone

Источник также указывает аналогичные показатели лояльности для других брендов. У Samsung это 77%, 59% у LG, 56% у Motorola/Moto и 42% у Nokia.

К слову, источник также отмечает, что, несмотря на слухи о переносе старта продаж iPhone 8, у них пока нет данных о каких-то задержках поставок комплектующих.

Источник: MacRumors

15:03 18.05.2017
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