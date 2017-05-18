Samsung собирается начать продавать смартфоны с Tizen на всех рынках

Операционная система Tizen обрела определённую популярность лишь на рынке умных часов, обойдя даже Android Wear. Однако в планах у Samsung всегда было использовать Tizen для различной бытовой техники.

Как сообщает источник, для этих целей Samsung приготовила Tizen RT (Real-Time). Это операционная система для умных устройств и роботов, основанная на Tizen 4.0. Она подойдёт для телевизоров, различных мобильных устройств и бытовой техники вроде умных термостатов, умных весов и так далее.

Что же касается самой Tizen 4.0, которую представили на конференции Tizen Developer Conference 2017, о ней практически никаких подробностей не рассказали.

Зато можно взглянуть на новый интерфейс, который появится в смартфонах с Tizen в ближайшее время.

К слову о смартфонах. Samsung пообещала вывести такие устройства на глобальный рынок. Как известно, сейчас аппараты с Tizen продаются в основном в Индии, хотя их можно найти и ещё в нескольких странах. Однако Samsung исправит эту проблему. Как заявила сама компания, такие смартфоны будут доступны «во всех странах мира в конечном итоге».

Что касается Индии, там такие модели продаются вполне неплохо. В 2016 году рост продаж смартфонов с Tizen составил 30%, а в текущем году и вовсе ожидается двукратный рост.