Партнёрам Apple придётся отвечать за действия купертинцев в суде

В начале года компания Apple подала в суд на Qualcomm, обвиняя её в злоупотреблении доминирующим положением на рынке модемов сотовой связи для смартфонов.

Позже стало известно, что Apple не переводит своим партнёрам, которые занимаются сборкой смартфонов iPhone, средства, предназначенные для выплат роялти Qualcomm. Apple на это заявила, что не будет переводить деньги до тех пор, пока её спор с Qualcomm не будет урегулирован. Учитывая, насколько порой затягиваются такие дела в США, шаг купертинцев был достаточно занятным.

Однако Qualcomm не стала ждать и подала в суд уже на партнёров Apple. Отметим, что сама Apple не имеет никаких лицензионных соглашений с Qualcomm, так как не занимается сборкой мобильных устройств и не производит никаких компонентов для них. Поэтому соответствующие лицензионные соглашения есть у партнёров Apple. В данном случае они оказались между двух огней.

Если точнее, Qualcomm подала в суд на Foxconn, Pegatron, Wistron и Compal Electronics. Занятно то, что эти компании продолжают исправно выплачивать лицензионные отчисления за смартфоны других производителей, но не за продукцию Apple. При этом данные компании отмечают, что ни в коем случае не намерены оспаривать лицензионные соглашения с Qualcomm, но не могут ничего поделать, так как Apple, во-первых, запретила выплачивать что-либо противнику, а во-вторых, попросту не переводит для этого денежных средств.

Отдельно стоит отметить, что после январского иска Apple на Qualcomm обрушились множество других от различных компаний. Qualcomm даже обвиняла Apple в том, что та специально способствует тому, чтобы различные игроки рынка IT подавали в суд на производителя однокристальных систем.