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Операционной системой Android пользуются уже более 2 млрд человек
Во время вчерашнего мероприятия компания Google также похвасталась очередной порцией достижений.
К примеру, нам поведали, что в прошлом году из магазина Google Play Store было установлено 82 млрд приложений. Для сравнения, в 2015 показатель составлял 65 млрд. Конечно, речь о количестве загрузок, а не о миллиардах разных программ.
Кроме того, рассказали о достижениях Android и различных сервисов Google. Так, семь платформ Google могут похвастаться более чем 1 млрд пользователей. Это Gmail, Drive, YouTube, Chrome, Maps, Play Store и сама Android.
У последней, к слову, теперь уже более 2 млрд пользователей во всём мире. Якобы этот рубеж Android преодолела как раз накануне Google I/O.
Источник: AndroidCentral Engadget
14:48 18.05.2017 MPAK
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