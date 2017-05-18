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Операционной системой Android пользуются уже более 2 млрд человек

Во время вчерашнего мероприятия компания Google также похвасталась очередной порцией достижений.

К примеру, нам поведали, что в прошлом году из магазина Google Play Store было установлено 82 млрд приложений. Для сравнения, в 2015 показатель составлял 65 млрд. Конечно, речь о количестве загрузок, а не о миллиардах разных программ.

Семь платформ Google имеют более 1 млрд пользователей

Кроме того, рассказали о достижениях Android и различных сервисов Google. Так, семь платформ Google могут похвастаться более чем 1 млрд пользователей. Это Gmail, Drive, YouTube, Chrome, Maps, Play Store и сама Android.

У последней, к слову, теперь уже более 2 млрд пользователей во всём мире. Якобы этот рубеж Android преодолела как раз накануне Google I/O.

Источник: AndroidCentral Engadget

14:48 18.05.2017
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