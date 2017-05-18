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Intel опровергает информацию о подписании лицензионного соглашения с AMD

Пару дней назад многие тематические ресурсы, включая русскоязычные, опубликовали информацию о том, что Intel и AMD заключили лицензионное соглашение, в рамках которого Intel сможет использовать при создании своих интегрированных GPU какие-то технологии конкурента.

Напомним, первые слухи такого рода появились более года назад, а затем они были подтверждены в конце прошлого года. Но никаких официальных заявлений не было ни тогда, ни сейчас.

Мы не стали публиковать информацию, которую на днях распространили многие ресурсы, так как первоисточник уже давно зарекомендовал себя, как ненадёжный. Но так как многие читатели могли ознакомиться с этой информацией на других сайтах, мы решили уточнить, что эти слухи оказались ложными.

Intel и AMD не подписывали лицензионного соглашения

В этом случае данные исходят из официального источника. Если точнее, официальный представитель Intel заявил источнику о том, что информация о подписании соглашения с AMD не соответствует действительности.

Однако нужно понимать, что это вовсе не отменяет слухов более ранних. То есть Intel вполне может в итоге лицензировать у AMD необходимые технологии, просто этого не произошло 15 мая, когда и появилась оговариваемая новость. Но саму возможность такой сделки представитель Intel комментировать отказался.

Источник: Barrons

19:34 18.05.2017
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