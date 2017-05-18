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До конца года виртуальный помощник Google Assistant заговорит на семи новых языках, но русского среди них не будет
Виртуальный помощник Google Assistant потенциально может стать самым популярным ПО такого рода на рынке. Просто потому, что он в итоге появится на всех смартфонах с Android, а это миллиард новых устройств ежегодно.
Но пока Assistant ещё в самом начале своего пути. К примеру, сторонние разработчики получили доступ к ПО только в прошлом месяце, а список поддерживаемых языков ограничен английским и немецким.
Но последнюю проблему Google уже начала решать. На вчерашнем мероприятии Google I/O было объявлено, что в скором времени Assistant получит поддержку французского, японского, немецкого и бразильского (вариант португальского) языков. Что касается указания немецкого, то, вероятнее всего, имеется в виду полноценная поддержка, тогда как сейчас Google Assistant понимает этот язык только на смартфонах Google Pixel. Кроме того, до конца года будет введена поддержка ещё и испанского, итальянского и корейского.
К сожалению, о русском языке пока нет даже слухов, но когда-нибудь он в Assistant явно появится.
10:00 18.05.2017 MPAK
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