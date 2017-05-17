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Представлена операционная система Android Go, ориентированная на бюджетные смартфоны

Вчера вечером стартовало мероприятие Google I/O 2017, на котором поисковый гигант представил много всего интересного и рассказал о разнообразных новшествах и нововведениях в уже существующих продуктах.

Одной из самых интересных премьер оказалась операционная система Android Go. Это не новая ОС, а адаптированный вариант существующей. Первая версия Android Go выйдет на рынок вместе с Android O, но фактически в серийных смартфонах появится в начале следующего года. Начиная с Android O, у каждой полноценной версии будет своя версия Android Go.

Итак, Android Go — это адаптированная для бюджетных смартфонов версия Android. В первую очередь она оптимизирована для аппаратов, оснащённых небольшим объёмом ОЗУ: 1 ГБ либо менее. Кроме того, разработчикам будет предложено выпустить специальные версии своего ПО, адаптированные именно для Android Go, то есть потребляющие меньше ресурсов.

Android Go появится на смартфонах в начале 2018 года

В пример Google приводит версию YouTube Go, однако она существует ещё с прошлого года, и изначально предназначалась для индийского рынка. Напомним, это ПО позволяет просматривать видео в автономном режиме благодаря тому, что есть возможность сохранять ролики в памяти телефона. Кроме того, оно позволяет обмениваться видео с другими пользователями посредством P2P.

На самом деле, последние версии Android вполне неплохо работают на бюджетных смартфонах с 1 ГБ ОЗУ, а устройств с меньшим объёмом памяти на рынке уже практически и нет. Что же касается производительности, то сейчас даже самые слабые однокристальные системы, если говорить именно о современных решениях, вполне способны справиться с ОС без особых проблем. По этой причине не очень понятно, почему Android Go вышла именно сейчас, а не несколько лет назад.

Источник: AndroidHeadlines

07:30 18.05.2017
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