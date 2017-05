Главная » Новости » 2017 » 05 » 18 Представлена операционная система Android Go, ориентированная на бюджетные смартфоны Вчера вечером стартовало мероприятие Google I/O 2017, на котором поисковый гигант представил много всего интересного и рассказал о разнообразных новшествах и нововведениях в уже существующих продуктах. Одной из самых интересных премьер оказалась операционная система Android Go. Это не новая ОС, а адаптированный вариант существующей. Первая версия Android Go выйдет на рынок вместе с Android O, но фактически в серийных смартфонах появится в начале следующего года. Начиная с Android O, у каждой полноценной версии будет своя версия Android Go. Итак, Android Go — это адаптированная для бюджетных смартфонов версия Android. В первую очередь она оптимизирована для аппаратов, оснащённых небольшим объёмом ОЗУ: 1 ГБ либо менее. Кроме того, разработчикам будет предложено выпустить специальные версии своего ПО, адаптированные именно для Android Go, то есть потребляющие меньше ресурсов. В пример Google приводит версию YouTube Go, однако она существует ещё с прошлого года, и изначально предназначалась для индийского рынка. Напомним, это ПО позволяет просматривать видео в автономном режиме благодаря тому, что есть возможность сохранять ролики в памяти телефона. Кроме того, оно позволяет обмениваться видео с другими пользователями посредством P2P. На самом деле, последние версии Android вполне неплохо работают на бюджетных смартфонах с 1 ГБ ОЗУ, а устройств с меньшим объёмом памяти на рынке уже практически и нет. Что же касается производительности, то сейчас даже самые слабые однокристальные системы, если говорить именно о современных решениях, вполне способны справиться с ОС без особых проблем. По этой причине не очень понятно, почему Android Go вышла именно сейчас, а не несколько лет назад. Источник: AndroidHeadlines Теги:

