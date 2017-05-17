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Amazon будет вознаграждать разработчиков самых популярных игровых навыков для Alexa

Прелесть голосового помощника Alexa в том, что он открыт для сторонних разработчиков. А это значит, что они могут «научить» его тому, что он не умеет изначально. И за то время, что устройства с Alexa присутствуют на рынке, у него появилось более 12 000 новых способностей.

Проблема для разработчиков лишь в том, что Amazon никаким образом не позволяет монетизировать созданные ими модули для Alexa. Их нельзя продавать, в них нельзя каким-то образом встраивать рекламу.

Amazon начнёт платить разработчикам навыков для Alexa

Но Amazon понимает, что возможность получения прибыли даст новый толчок к развитию экосистемы Alexa. По этой причине компания запустила программу Amazon Rewards for Skill Developers. В её рамках Amazon каждый месяц будет определять лучшие игровые навыки Alexa по итогам прошедшего срока, а разработчики этих навыков получат денежное вознаграждение. О суммах Amazon пока не говорит, но уточняет, что размер выплат будет зависеть от активности использования того или иного навыка пользователями. Исходя из этого же принципа будет происходить и отбор лучших.

Программа уже начала действовать, но пока касается только игровых навыков. Amazon объясняет это тем, что такие способности Alexa «приятны и восхитительны, а также представляют собой одни из самых захватывающих действий для пользователей Alexa».

Также стоит отметить, что оценка лучших будет производиться отдельно для каждого рынка: США, Великобритании и Германии. То есть один разработчик может войти в список лучших сразу на двух или трёх рынках за один месяц.

Amazon отмечает, что ищет и другие способы вознаграждать разработчиков за новые навыки для Alexa.

Источник: Amazon

11:29 17.05.2017
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