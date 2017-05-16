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Asus сократит производство настольных ПК, сделав акцент на игровых моделях и корпоративных решениях
Как сообщает ресурс DigiTimes, компания Asus недавно решила сместить акценты с традиционных настольных решений в сторону корпоративного и игрового сегментов.
Проще говоря, компания будет меньше выпускать обычных настольных ПК и ноутбуков, но больше игровых ПК разных классов, а также корпоративных моделей. Такое решение было принято на фоне того, что лишь эти сегменты ещё показывают рост продаж, тогда как рынок ПК в целом уже длительный срок находится в состоянии спада. Кроме того, настольные ПК всё больше уступают место ноутбукам.
Исключение Asus сделает для моноблоков. Несмотря на то, что это также класс настольных ПК, компания собирается увеличить производство таких решений.
Источник: DigiTimes
07:30 17.05.2017 MPAK
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