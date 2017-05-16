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Asus сократит производство настольных ПК, сделав акцент на игровых моделях и корпоративных решениях

Как сообщает ресурс DigiTimes, компания Asus недавно решила сместить акценты с традиционных настольных решений в сторону корпоративного и игрового сегментов.

Проще говоря, компания будет меньше выпускать обычных настольных ПК и ноутбуков, но больше игровых ПК разных классов, а также корпоративных моделей. Такое решение было принято на фоне того, что лишь эти сегменты ещё показывают рост продаж, тогда как рынок ПК в целом уже длительный срок находится в состоянии спада. Кроме того, настольные ПК всё больше уступают место ноутбукам.

Asus больше внимания будет уделять игровым и корпоративным ПК

Исключение Asus сделает для моноблоков. Несмотря на то, что это также класс настольных ПК, компания собирается увеличить производство таких решений.

Источник: DigiTimes

07:30 17.05.2017
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