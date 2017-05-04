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У Apple в Китае появился новый двигатель роста
По словам источника, у Apple в Китае появился новый двигатель роста: мультипликационные драконы и враждующие королевства. Речь идет о мобильных играх, рост продаж которых отчасти компенсирует падение спроса на смартфоны iPhone.
Наиболее популярными в китайской версии магазина приложений App Store являются игры King of Glory, Fantasy Westward Journey и Nest of Dragons. Всего на игры приходится 75% выручки китайской версии AppStore. Отметим, что в прошлом году Китай обеспечил примерно половину роста продаж в App Store.
В свою очередь, продажи смартфонов iPhone в этой стране продолжают сокращаться уже пять кварталов подряд. В минувшем квартале сокращение в денежном выражении составило 14,1%. Доля рынка, принадлежащая Apple, уменьшается под натиском местных производителей, включая Oppo, Vivo и Huawei. Сейчас она составляет около 10%.
Остается добавить, что в целом китайский рынок принес Apple в минувшем квартале 10,726 млрд долларов. Это на 34% меньше показателя предшествующего квартала, равного 16,233 млрд долларов, и на 14% меньше показателя годичной давности, равного 12,486 млрд долларов.
Источник: Reuters
09:34 04.05.2017 Accent
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