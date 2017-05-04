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Apple планирует выделить 1 млрд долларов на создание фонда развития передовых производств в США
По сообщению источника, компания Apple планирует создать фонд в размере 1 млрд долларов. Средства нового фонда будут инвестироваться в американские компании, использующие в производстве передовые технологии.
По словам гендиректора компании, о первой инвестиции фонда будет объявлено до конца текущего месяца.
Кроме того, Apple планирует профинансировать программу обучения программированию. Подробности этого проекта разработчик iOS намерен обнародовать летом этого года.
Эти анонсы стали частью усилий, предпринимаемых Apple в последнее время и призванных показать, как компания способствует созданию рабочих мест в США.
Источник: Reuters
11:11 04.05.2017 Accent
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