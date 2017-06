Материнская плата Gigabyte GA-B250M-DS3H

В этой статье мы рассмотрим недорогую плату Gigabyte GA-B250M-DS3H на чипсете Intel B250. Комплектация и упаковка Gigabyte GA-B250M-DS3H поставляется в компактной коробке, на которой традиционно расписаны все особенности платы. Комплект поставки в данном случае очень скромный: есть лишь инструкция пользователя, DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, заглушка для задней панели платы и два SATA-кабеля. У присланного нам на тест экземпляра не было и этого (видимо, плата уже где-то побывала до нас). Конфигурация и особенности платы Сводная таблица характеристик платы Gigabyte GA-B250M-DS3H приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности. Поддерживаемые процессоры Intel Core 7-го/6-го поколений Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel B250 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC887 Сетевой контроллер Realtek RTL8111G Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

2 × PCI Express 3.0 x1

1 × M.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 6 × USB 3.0

6 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × DVI-D

1 × D-Sub

1 × HDMI

4 × USB 3.0

2 × USB 2.0

1 × RJ-45

1 × PS/2

3 аудиоразъема типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

6 × SATA 6 Гбит/с

1 × M.2

2 разъема для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

1 разъем для подключения COM-порта

1 разъем для подключения LPT-порта

1 разъем S/PDIF Форм-фактор microATX (226×193 мм) Средняя цена T-1716269853 Розничные предложения L-1716269853-10 Форм-фактор Плата Gigabyte GA-B250M-DS3H выполнена в форм-факторе microATX (226×193 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены шесть отверстий.

Чипсет и процессорный разъем Плата Gigabyte GA-B250M-DS3H основана на чипсете Intel B250 и поддерживает только процессоры Intel Core 7-го и 6-го поколений (кодовые наименования Kaby Lake и Skylake) с разъемом LGA1151.

Память Для установки модулей памяти на плате предусмотрено четыре DIMM-слота. Поддерживается небуферизованная память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ). Слоты расширения и разъемы Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Gigabyte GA-B250M-DS3H имеется один слот PCI Express 3.0 x16, два слота PCI Express 3.0 x1 и разъем M.2. Слот PCI Express 3.0 x16 реализован с использованием 16 линий PCIe 3.0 процессора. Собственно, наличие только одного слота PCI Express 3.0 x16 вполне логично, было бы просто абсурдно увидеть на бюджетной плате два таких слота, тем более что без дополнительной логики на платах с чипсетом Intel B250 все 16 процессорных портов PCIe 3.0 группируются только в один порт PCIe 3.0 x16. Два слота PCI Express 3.0 x1 реализованы с использованием двух чипсетных портов PCIe 3.0. Разъем M.2 позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280 и поддерживает устройства PCIe 3.0 x4 и SATA. Для его реализации используется четыре чипсетных порта PCI Express 3.0 и один порт SATA 6 Гбит/с. Видеоразъемы Поскольку процессоры Kaby Lake и Skylake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы HDMI, DVI-D и устаревший VGA (D-Sub). Напомним, что сам чипсет Intel B250 не поддерживает VGA-видеовыход, на плате для его реализации используется чип Realtek RTD2168.

SATA-порты Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel B250 контроллера. Все SATA-порты вертикального типа. Они не поддерживают возможность создания RAID-массивов, что связано с ограничением чипсета. USB-разъемы Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено шесть портов USB 3.0 и шесть портов USB 2.0 Все USB-порты реализованы на базе чипсета Intel B250 (чипсет Intel B250 поддерживает до 12 портов USB, из которых 6 могут быть портами USB 3.0). Два порта USB 2.0 и четыре порта USB 3.0 вынесены на заднюю панель платы. Для подключения еще четырех портов USB 2.0 на плате есть два разъема (по два порта на разъем). Два порта USB 3.0 также подключаются через разъем на плате. Сетевой интерфейс Для подключения к сети на плате Gigabyte GA-B250M-DS3H имеется гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111G. Этот контроллер задействует для подключения чипсетный порт PCIe. Как это работает Напомним, что чипсет Intel B250 имеет 25 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Это 6 портов USB 3.0, 12 портов PCIe и 6 портов SATA (еще один HSIO порт закреплен за сетевым контроллером физического уровня). А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Gigabyte GA-B250M-DS3H. Для разъема M.2 требуется 4 чипсетных порта PCIe 3.0. Кроме того, два слота PCI Express 3.0 x1 и гигабитный сетевой контроллер — это еще 3 порта PCIe. В результате получаем, что требуется 7 чипсетных портов PCIe, то есть меньше того, что может дать чипсет. Если учесть еще 6 портов USB 3.0 и 6 отдельных порта SATA 6 Гбит/с, получим, что всего потребуется 18 портов HSIO (один порт HSIO конфигурируется либо как SATA, либо как PCIe, поскольку один SATA-порт разделяется с разъемом M.2). Как видим, все очень просто и даже пустовато. Блок-схема платы Gigabyte GA-B250M-DS3H показана на рисунке. Дополнительные особенности Поскольку плата Gigabyte GA-B250M-DS3H представляет собой бюджетное решение, никаких особенных дополнительных возможностей тут нет. Можно отметить лишь наличие подсветки контура, отделяющего зону аудиотракта. С обратной стороны платы вдоль этого полупрозрачного контура расположены светодиоды желтого свечения, которые подсвечивают не только контур, но и всю плату с обратной стороны. Кроме того, имеются разъемы для подключения уже ставших раритетными портов COM и LPT. Конечно, можно сказать, что в сочетании с видеовыходом VGA, порты LPT и COM делают эту плату эксклюзивным решением на рынке. Эдакое сочетание современности и старины. И для демонстрации истории развития компьютерной техники такая плата подойдет как нельзя лучше. Система питания Плата Gigabyte GA-B250M-DS3H имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания. Регулятор напряжения питания процессора 5-канальный и построен на базе 5-фазного (3+2) PWM-контроллера Intersil ISL95858. В каналах питания используются MOSFET-транзисторы 4С06N и 4С10N компании On Semiconductor. Система охлаждения Система охлаждения платы Gigabyte GA-B250M-DS3H состоит всего из одного тонкого радиатора на чипсете. Элементы регулятора напряжения питания процессора не содержат никаких радиаторов.

На плате имеется два четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов. Аудиоподсистема Аудиоподсистема платы Gigabyte GA-B250M-DS3H очень простая и основана на аудиокодеке Realtek ALC887. Элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. На задней панели платы предусмотрено три аудиоразъема типа миниджек (3,5 мм). Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. Конечно, ожидать от такого аудиотракта выдающихся результатов не приходится. Реализация скромная, бюджетная. По результатам тестирования аудиотракт на плате Gigabyte GA-B250M-DS3H получил оценку «Посредственно». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,08 Отлично Уровень шума, дБ (А) −64,5 Плохо Динамический диапазон, дБ (А) 64,8 Плохо Гармонические искажения, % 0,043 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −59,5 Плохо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,127 Посредственно Взаимопроникновение каналов, дБ −61,2 Посредственно Интермодуляции на 10 кГц, % 0,131 Посредственно Общая оценка Посредственно UEFI BIOS UEFI BIOS платы Gigabyte GA-B250M-DS3H можно назвать стандартным для плат Gigabyte. Есть два режима отображения: классический и упрощенный. В классическом режиме отображения имеется семь вкладок для настройки системы, в том числе вкладка M.I.T., которая предназначена для разгона. Однако чипсет Intel B250 не позволяет разгонять процессор и память, поэтому вкладка M.I.T. в данном случае полезных функций, по сути, не имеет. Изменять частоту тактового генератора BCLK нельзя вообще, а коэффициент умножения ядер процессора можно менять лишь в пределах, предусмотренных режимом Turbo Boost для установленного процессора. Причем имеется возможность настраивать режим Turbo Boost по мощности энергопотребления, хотя без возможности нормального разгона процессора это, конечно, бессмысленно. В настройках M.I.T. можно задавать частоту модулей памяти, но максимальная частота памяти составляет лишь 2400 МГц. Есть возможность изменять тайминги памяти. Собственно, это единственное, что можно сделать с памятью. Кроме того, есть и бесполезный (без возможности разгона процессора) подраздел, позволяющий настроить напряжение питания процессора, а также настроить режим работы регулятора напряжения питания. Как и на всех платах Gigabyte, в UEFI BIOS можно настраивать скоростной режим работы вентиляторов, подключаемых к плате. Кроме выбора одного из четырех скоростных пресетов, можно настроить скоростной режим вручную по пяти точкам на графике зависимости скорости вращения, задаваемой коэффициентом заполнения управляющих PWM-импульсов, от температуры процессора. Выводы Итак, еще раз отметим самое главное. Плата Gigabyte GA-B250M-DS3H выполнена в форм-факторе microATX. Это очень простая модель, в которой все по минимуму. Даже скромные возможности чипсета Intel B250 реализованы не в полной мере. Здесь лишь один слот для видеокарты и два слота PCI Express 3.0 x1, причем если устанавливается двухслотовая видеокарта, то один из слотов PCI Express x1 будет недоступен (он закрывается видеокартой). Аудиотракт на плате самый простенький и с посредственными характеристиками. Никаких дополнительных особенностей у платы нет, если не считать за таковые наличие раритетных разъемов для вывода COM- и LPT-портов. То есть это обычная бюджетная плата с розничной ценой чуть ниже 5 тысяч рублей. Это очень неплохое решение для офисного или школьного ПК, а также для недорогого домашнего универсального компьютера. Из конкурирующих решений можно назвать плату Asus Prime B250M-K. Стоит она практически столько же, и по функциональным возможностям эти платы практически одинаковы.

Плата предоставлена на тестирование производителем





