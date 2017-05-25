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Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5


Мы уже рассмотрели одну материнскую плату под торговой маркой Aorus — модель Aorus Z270X-Gaming 9. Напомним, что торговая марка Aorus принадлежит компании Gigabyte, под ней компания производит материнские платы и видеокарты, ориентированные на игровые ПК.

В этой статье мы познакомимся с еще одной игровой платой — моделью Aorus GA-Z270X-Gaming 5, которая также известна под именем Gigabyte GA-Z270X-Gaming 5.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Комплектация и упаковка

Плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5 поставляется в средней по размерам коробке, на которой красноречиво расписаны все ее достоинства и красуется логотип Aorus.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Комплект поставки включает четыре SATA-кабеля (все разъемы с защелками, два кабеля имеют угловой разъем с одной стороны), руководство пользователя, DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, заглушку для задней панели платы, кабель для подключения RGB-ленты и стандартный G-коннектор для облегчения подключения проводов к плате. Тут нет ни мостиков SLI, ни термодатчиков, ни стикеров для кабелей. Комплект довольно скромный.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры
Intel Core 7-го/6-го поколений
Процессорный разъем
LGA1151
Чипсет
Intel Z270
Память
4 × DDR4 (до 64 ГБ)
Аудиоподсистема
Realtek ALC1220
Сетевой контроллер
1 × Killer E2500
1 ×Intel I219-V
Слоты расширения
1 × PCI Express 3.0 x16
1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)
1 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)
3 × PCI Express 2.0 x1
2 × M.2
1 × U.2
SATA-разъемы
6 × SATA 6 Гбит/с
3 × SATA Express
USB-порты
8 × USB 3.0
2 × USB 3.1 (Type-A, Type-C)
6 × USB 2.0
Разъемы на задней панели
1 × HDMI 1.4
1 × DisplayPort 1.2
1 × USB 3.1 (Type-A)
1 × USB 3.1 (Type-C)
4 × USB 3.0
2 × USB 2.0
2 × RJ-45
1 × S/PDIF (оптический, выход)
5 аудиоразъемов типа миниджек
Внутренние разъемы
24-контактный разъем питания ATX
8-контактный разъем питания ATX 12 В
6 × SATA 6 Гбит/с
3 × SATA Express
2 × M.2
1 × U.2
5 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов
2 разъема для подключения портов USB 3.0
2 разъема для подключения портов USB 2.0
1 разъем для подключения RGB-ленты
Форм-фактор
ATX (305×244 мм)
Средняя цена
T-1716269825
Розничные предложения L-1716269825-10

Формфактор

Плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5 выполнена в стандартном форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены девять отверстий.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Чипсет и процессорный разъем

Плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5 основана на новом чипсете Intel Z270 и поддерживает процессоры Intel Core 7-го и 6-го поколений (кодовые наименования Kaby Lake и Skylake) с разъемом LGA1151.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Память

Для установки модулей памяти на плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 предусмотрено четыре DIMM-слота. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ).

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Слоты расширения, разъемы M.2 и U.2

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16, три слота PCI Express 3.0 x1 и два разъема M.2 и один разъем U.2.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Первые два слота (если считать от процессорного разъема) с форм-фактором PCI Express x16 реализованы на базе 16 процессорных линий PCIe 3.0.

Первый слот переключаемый и может работать на скоростях x16/x8. То есть это слот PCI Express 3.0 x16/x8. Для переключения режимов работы этого слота используется четыре мультиплексора/демультиплексора линий PCIe 3.0 — ASMedia ASM1480.

Второй слот с форм-фактором PCI Express x16 всегда работает на скорости x8. То есть это слот PCI Express 3.0 x8, но в форм-факторе PCI Express x16.

Соответственно, режимы работы этих двух слотов могут быть следующие: либо x16/—, либо x8/x8. Если задействуется только первый слот, то он будет работать на скорости x16. Если же используются оба слота, то они работают на скорости x8.

Третий слот с форм-фактором PCI Express x16 работает только на скорости x4 и представляют собой слот PCI Express 3.0 x4 в форм-факторе PCI Express x16. Причем этот слот реализован уже на базе четырех чипсетных линий PCIe 3.0.

Отметим, что плата поддерживает технологии Nvidia SLI и AMD CrossFireX и допускает установку двух видеокарт Nvidia и до трех видеокарт AMD.

Три слота PCI Express 3.0 x1 также реализованы через чипсет Intel Z270.

Разъемы M.2 предназначены для установки SSD-накопителей. Оба разъема поддерживают устройства PCIe 3.0 x4 и SATA и реализованы через чипсет. Один из разъемов позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280/22110, а другой — накопители типоразмера 2242/2260/2280.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Разъем U.2 также реализован через чипсет и поддерживает режим PCIe 3.0 x4.

Видеоразъемы

Поскольку процессоры Kaby Lake и Skylake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4.

SATA-порты и разъемы SATA Express

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гбит/с и три разъема SATA Express на базе этих портов. Все они реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel Z270 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10. В каждом из разъемов SATA Express кроме двух портов SATA задействуется также две линии PCIe.

Попутно заметим, что разъемы SATA Express постепенно, но уверенно умирают (собственно, они и пожить-то не успели). Другие производители на своих современных материнских платах от них уже отказываются.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено восемь портов USB 3.0, шесть портов USB 2.0 и два порта USB 3.1.

Порты USB 2.0 и USB 3.0 реализованы через чипсета Intel Z270. Два порта USB 2.0 и четыре порта USB 3.0 выведены на заднюю панель платы, а для подключения еще четырех портов USB 2.0 и четырех портов USB 3.0 на плате имеется два разъема портов USB 2.0 и два разъема портов USB 3.0 (по два порта на разъем).

Два порта USB 3.1 реализованы на базе контроллера ASMedia ASM2142, который подключается к чипсету по двум линиям PCIe 3.0. Эти порты выведены на заднюю панель платы, причем один порт имеет разъем Type-A, а другой — разъем Type-C.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 имеется два гигабитных сетевых интерфейса. Один реализован на базе сетевого контроллера Killer E2500, а другой — на базе контроллера физического уровня Intel I219-V (используется в сочетании с чипсетным контроллером MAC-уровня).

Как это работает

Напомним, что чипсет Intel Z270 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут выступать порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксированы, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться, как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 6 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0.

А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5.

На плате имеется слот PCI Express 3.0 x4 и три слота PCI Express 3.0 x1, что требует в совокупности 7 портов PCIe 3.0. Добавим к этому два разъема M.2 и разъем U.2 — это еще 12 портов PCIe 3.0. Кроме того, два сетевых контроллера и контроллер ASMedia ASM2142 требуют еще четырех портов PCIe 3.0. И, напоследок, вспомним от трех разъемах SATA Express — это еще шесть портов PCIe 3.0.

В совокупности получаем, что требуется 29 портов PCIe 3.0. А если учесть, что в чипсете используются еще восемь портов USB 3.0 и 6 портов SATA, то общее количество HSIO-портов получается равным 43. Как видим, портов HSIO явно не хватает. И это мы еще не учли, что два разъема M.2 требуют еще и двух портов SATA 6 Гбит/с.

Понятно, что без разделения портов и разъемов тут не обойтись и разделяется тут много всего. Отметим, что в руководстве пользователя вопрос разделения портов и разъемов освещен довольно невнятно. Причем о наличии разъемов SATA Express в руководстве вообще забыли.

Итак, начнем с того, что один порт SATA (SATA#1) разделяется с одним из слотов PCI Express 3.0 x1. То есть либо можно задействовать слот, либо порт, но одновременно и то и другое задействовать нельзя. Таким образом, на слот PCI Express 3.0 x1 и порт SATA#1 расходуется всего один чипсетный порт HSIO, который конфигурируется либо как порт PCIe 3.0, либо как порт SATA.

Далее, один разъем M.2 разделяется с портом SATA#0 и слотом PCI Express 3.0 x4. То есть если разъем M.2 используется в режиме SATA, то порт SATA#0 будет недоступен. Если же используется порт SATA#0, то разъем M.2 доступен только в режиме PCIe. Разделение разъема M.2 со слотом PCI Express 3.0 x4 по портам PCIe 3.0 происходит следующим образом. На слот PCI Express 3.0 x4 и разъем M.2 в совокупности приходится только четыре чипсетных порта PCIe 3.0. Если используется разъем M.2 в режиме PCIe 3.0 x4, то слот PCI Express 3.0 x4 будет недоступен. Аналогично, если используется слот PCI Express 3.0 x4 в режиме x4, то разъем M.2 будет недоступен в режиме PCIe. Есть и промежуточный вариант, то есть слот PCI Express 3.0 x4 и разъем M.2 могут одновременно использоваться в режиме PCIe 3.0 x2.

Порты SATA#0 и SATA#1 входят также в состав одного из трех разъемов SATA Express. И, как несложно догадаться, если разъем SATA Express используется в режиме PCIe, один слот PCI Express 3.0 x1 будет недоступен, а разъем M.2_1 будет недоступен в режиме SATA.

Второй разъем M.2 разделяется с двумя портами SATA (SATA#4 и SATA#5). Если разъем M.2 используется в режиме PCIe 3.0 x4/x2, то порты SATA#4 и SATA#5 будут недоступны. То есть в этом режиме два чипсетных порта HSIO конфигурируются как порты PCIe 3.0. Если в разъем M.2 устанавливается SATA-устройство, то опять-таки порты SATA#4 и SATA#5 будут недоступны. Порты SATA#4 и SATA#5 так же входят в состав второго разъема SATA Express. И если разъем SATA Express используется в режиме PCIe, то, во-первых, порты SATA#4 и SATA#5 будут недоступны, а, во-вторых, разъем M.2_2 будет доступен только в режиме PCIe 3.0 x2.

С учетом указанного разделения всего требуется ровно 30 HSIO-портов. Это 16 отдельных порта PCIe 3.0 и 8 портов USB 3.0. Еще шесть портов HSIO могут конфигурироваться либо как порты PCIe 3.0, либо как порты SATA 6 Гбит/с.

Блок-схема платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 показана на рисунке.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Дополнительные особенности

Дополнительных особенностей на игровой плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 не так много, но они есть.

Прежде всего, имеется индикатор POST-кодов, а также две стандартные для игровых плат Gigabyte кнопки Eco и OC. А вот кнопок включения, перезагрузки и сброса настроек BIOS (Clear CMOS) на этой плате нет.

Кнопка Eco активизирует режим энергосбережения (снижает энергопотребление в зависимости от уровня загрузки процессора), а кнопка OC предназначена для автоматического разгона системы. Отметим, что для работы этих кнопок необходимо дополнительно установить утилиту EasyTune, причем вместо того, чтобы нажимать кнопки на плате, можно воспользоваться кнопками в утилите.

Мы уже оценивали эффективность Eco-режима и пришли к выводу, что эффективности тут нет никакой. Речь идет о снижении энергопотребления на единицы процентов, что абсолютно несущественно.

Что касается режима OC, то и тут не стоит ждать чудес. С использованием данной кнопки процессор Intel Core i7-7700K, к примеру, разгоняется только до частоты 4,7 ГГц. Это очень скромный результат, в ручном режиме этот процессор можно разогнать до более высоких частот.

Есть на плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 и традиционный для плат компании Gigabyte переключатель Audio Gain Control Switch, который предназначен для задания коэффициента усиления (2,5x или 6x) для аудиотракта при подключении наушников или динамиков.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Конечно же, не обошлось без реализации на игровой плате RGB-подсветки. В данном случае на плате имеется большое количество RGB-светодиодов, цвет которых можно настраивать.

Подсвечиваются слоты для модулей памяти. Кроме того, по три светодиода подсветки расположены вдоль двух слотов PCI Express 3.0 x16. Под радиатором чипсета тоже имеются светодиоды, а с двух смежных сторон процессорного разъема расположено еще по два светодиода. Есть и два светодиода в зоне аудиотракта.

На переднем краю платы, перед 24-контактным разъемом питания, имеется подсвечиваемый моддинговый элемент: тонкая полоска из оргстекла с внутренним рисунком. По бокам этой тонкой полоски, выполняющей функцию световода, расположены два светодиода.

Единственное место, где нет светодиодов, это обратная сторона платы.

С использованием утилиты Gigabyte RGB Fusion можно настраивать цвет RGB-светодиодов на плате и выбирать одну из 8 схем их свечения. Кроме того, можно настраивать цвет и схему свечения в UEFI BIOS платы.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

На плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 есть и специальный разъем для подключения светодиодной ленты. Сама лента, естественно, в комплект не входит, но есть кабель, выполняющий функцию переходника для ее подключения.

Еще одна особенность платы — это наличие металлических кожухов на всех слотах с форм-фактором PCI Express x16. Кроме того, есть металлический кожух и на слотах памяти.

Говоря о дополнительных особенностях платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5, нельзя не отметить и большое разнообразие фирменных утилит, входящих в комплект, которые объединяются единым программным интерфейсом Gigabyte App Center.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Система питания

Как и большинство плат, модель Aorus GA-Z270X-Gaming 5 имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания.

Регулятор напряжения питания процессора на плате является 11-канальным. Управляется регулятор напряжения питания 7-фазным (4+3) PWM-контроллером Intersil ISL95866. Для получения 11 каналов питания четыре из семи фаз PWM-контроллера удваиваются.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Система охлаждения

Система охлаждения платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 состоит из трех радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и предназначены для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор предназначен для охлаждения чипсета.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено пять четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов. Два разъема предназначены для кулера процессора, а еще три — для дополнительных корпусных вентиляторов. Причем дополнительный разъем для кулера процессора может использоваться для подключения помпы водяного охлаждения.

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 основана на кодеке Realtek ALC1220 в сочетании c двухканальным операционным усилителем Texas Instruments NE5532P, причем операционный усилитель можно поменять. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону.

Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход).

Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 получил оценку «Хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ
+0,01, −0,08
Отлично
Уровень шума, дБ (А)
−73,5
Посредственно
Динамический диапазон, дБ (А)
73,4
Посредственно
Гармонические искажения, %
0,027
Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ (A)
−67,3
Посредственно
Интермодуляционные искажения + шум, %
0,044
Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ
−72,9
Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, %
0,047
Хорошо
Общая оценка
Хорошо

UEFI BIOS

Если говорить об UEFI BIOS, то здесь все абсолютно так же, как на плате Aorus GA-Z270X-Gaming 9, о которой мы уже писали. Так что повторяться нет смысла.

Выводы

Средняя стоимость платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 составляет на момент публикации статьи 13-14 тысяч рублей. Наворотов на этой плате много, и даже возможностей чипсета Intel Z270 не хватило для того, чтобы реализовать их все без разделения между портами, разъемами и слотами. Другой вопрос, зачем нужна такая избыточность. На наш взгляд, вполне можно было обойтись без разъемов SATA Express, да и разъем U.2, учитывая его малую распространенность у домашних пользователей, вполне можно было сделать разделяемым с разъемом M.2 по линиям PCIe 3.0. Впрочем, если реализовать все эти идеи, то получится уже совсем другая плата.


В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор материнской платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5:

Наш видеообзор материнской платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 можно также посмотреть на iXBT.Video

Плата предоставлена на тестирование производителем



25 мая 2017 г. Автор Сергей Пахомов
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