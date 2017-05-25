Материнская плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5

Мы уже рассмотрели одну материнскую плату под торговой маркой Aorus — модель Aorus Z270X-Gaming 9. Напомним, что торговая марка Aorus принадлежит компании Gigabyte, под ней компания производит материнские платы и видеокарты, ориентированные на игровые ПК.

В этой статье мы познакомимся с еще одной игровой платой — моделью Aorus GA-Z270X-Gaming 5, которая также известна под именем Gigabyte GA-Z270X-Gaming 5.

Комплектация и упаковка

Плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5 поставляется в средней по размерам коробке, на которой красноречиво расписаны все ее достоинства и красуется логотип Aorus.

Комплект поставки включает четыре SATA-кабеля (все разъемы с защелками, два кабеля имеют угловой разъем с одной стороны), руководство пользователя, DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, заглушку для задней панели платы, кабель для подключения RGB-ленты и стандартный G-коннектор для облегчения подключения проводов к плате. Тут нет ни мостиков SLI, ни термодатчиков, ни стикеров для кабелей. Комплект довольно скромный.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры Intel Core 7-го/6-го поколений Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel Z270 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер 1 × Killer E2500

1 ×Intel I219-V Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

1 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

3 × PCI Express 2.0 x1

2 × M.2

1 × U.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с

3 × SATA Express USB-порты 8 × USB 3.0

2 × USB 3.1 (Type-A, Type-C)

6 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × HDMI 1.4

1 × DisplayPort 1.2

1 × USB 3.1 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

4 × USB 3.0

2 × USB 2.0

2 × RJ-45

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

6 × SATA 6 Гбит/с

3 × SATA Express

2 × M.2

1 × U.2

5 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

1 разъем для подключения RGB-ленты Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-1716269825 Розничные предложения L-1716269825-10

Формфактор

Плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5 выполнена в стандартном форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены девять отверстий.

Чипсет и процессорный разъем

Плата Aorus GA-Z270X-Gaming 5 основана на новом чипсете Intel Z270 и поддерживает процессоры Intel Core 7-го и 6-го поколений (кодовые наименования Kaby Lake и Skylake) с разъемом LGA1151.

Память

Для установки модулей памяти на плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 предусмотрено четыре DIMM-слота. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ).

Слоты расширения, разъемы M.2 и U.2

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16, три слота PCI Express 3.0 x1 и два разъема M.2 и один разъем U.2.

Первые два слота (если считать от процессорного разъема) с форм-фактором PCI Express x16 реализованы на базе 16 процессорных линий PCIe 3.0.

Первый слот переключаемый и может работать на скоростях x16/x8. То есть это слот PCI Express 3.0 x16/x8. Для переключения режимов работы этого слота используется четыре мультиплексора/демультиплексора линий PCIe 3.0 — ASMedia ASM1480.

Второй слот с форм-фактором PCI Express x16 всегда работает на скорости x8. То есть это слот PCI Express 3.0 x8, но в форм-факторе PCI Express x16.

Соответственно, режимы работы этих двух слотов могут быть следующие: либо x16/—, либо x8/x8. Если задействуется только первый слот, то он будет работать на скорости x16. Если же используются оба слота, то они работают на скорости x8.

Третий слот с форм-фактором PCI Express x16 работает только на скорости x4 и представляют собой слот PCI Express 3.0 x4 в форм-факторе PCI Express x16. Причем этот слот реализован уже на базе четырех чипсетных линий PCIe 3.0.

Отметим, что плата поддерживает технологии Nvidia SLI и AMD CrossFireX и допускает установку двух видеокарт Nvidia и до трех видеокарт AMD.

Три слота PCI Express 3.0 x1 также реализованы через чипсет Intel Z270.

Разъемы M.2 предназначены для установки SSD-накопителей. Оба разъема поддерживают устройства PCIe 3.0 x4 и SATA и реализованы через чипсет. Один из разъемов позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280/22110, а другой — накопители типоразмера 2242/2260/2280.

Разъем U.2 также реализован через чипсет и поддерживает режим PCIe 3.0 x4.

Видеоразъемы

Поскольку процессоры Kaby Lake и Skylake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4.

SATA-порты и разъемы SATA Express

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гбит/с и три разъема SATA Express на базе этих портов. Все они реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel Z270 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10. В каждом из разъемов SATA Express кроме двух портов SATA задействуется также две линии PCIe.

Попутно заметим, что разъемы SATA Express постепенно, но уверенно умирают (собственно, они и пожить-то не успели). Другие производители на своих современных материнских платах от них уже отказываются.

USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено восемь портов USB 3.0, шесть портов USB 2.0 и два порта USB 3.1.

Порты USB 2.0 и USB 3.0 реализованы через чипсета Intel Z270. Два порта USB 2.0 и четыре порта USB 3.0 выведены на заднюю панель платы, а для подключения еще четырех портов USB 2.0 и четырех портов USB 3.0 на плате имеется два разъема портов USB 2.0 и два разъема портов USB 3.0 (по два порта на разъем).

Два порта USB 3.1 реализованы на базе контроллера ASMedia ASM2142, который подключается к чипсету по двум линиям PCIe 3.0. Эти порты выведены на заднюю панель платы, причем один порт имеет разъем Type-A, а другой — разъем Type-C.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 имеется два гигабитных сетевых интерфейса. Один реализован на базе сетевого контроллера Killer E2500, а другой — на базе контроллера физического уровня Intel I219-V (используется в сочетании с чипсетным контроллером MAC-уровня).

Как это работает

Напомним, что чипсет Intel Z270 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут выступать порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксированы, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться, как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 6 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0.

А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5.

На плате имеется слот PCI Express 3.0 x4 и три слота PCI Express 3.0 x1, что требует в совокупности 7 портов PCIe 3.0. Добавим к этому два разъема M.2 и разъем U.2 — это еще 12 портов PCIe 3.0. Кроме того, два сетевых контроллера и контроллер ASMedia ASM2142 требуют еще четырех портов PCIe 3.0. И, напоследок, вспомним от трех разъемах SATA Express — это еще шесть портов PCIe 3.0.

В совокупности получаем, что требуется 29 портов PCIe 3.0. А если учесть, что в чипсете используются еще восемь портов USB 3.0 и 6 портов SATA, то общее количество HSIO-портов получается равным 43. Как видим, портов HSIO явно не хватает. И это мы еще не учли, что два разъема M.2 требуют еще и двух портов SATA 6 Гбит/с.

Понятно, что без разделения портов и разъемов тут не обойтись и разделяется тут много всего. Отметим, что в руководстве пользователя вопрос разделения портов и разъемов освещен довольно невнятно. Причем о наличии разъемов SATA Express в руководстве вообще забыли.

Итак, начнем с того, что один порт SATA (SATA#1) разделяется с одним из слотов PCI Express 3.0 x1. То есть либо можно задействовать слот, либо порт, но одновременно и то и другое задействовать нельзя. Таким образом, на слот PCI Express 3.0 x1 и порт SATA#1 расходуется всего один чипсетный порт HSIO, который конфигурируется либо как порт PCIe 3.0, либо как порт SATA.

Далее, один разъем M.2 разделяется с портом SATA#0 и слотом PCI Express 3.0 x4. То есть если разъем M.2 используется в режиме SATA, то порт SATA#0 будет недоступен. Если же используется порт SATA#0, то разъем M.2 доступен только в режиме PCIe. Разделение разъема M.2 со слотом PCI Express 3.0 x4 по портам PCIe 3.0 происходит следующим образом. На слот PCI Express 3.0 x4 и разъем M.2 в совокупности приходится только четыре чипсетных порта PCIe 3.0. Если используется разъем M.2 в режиме PCIe 3.0 x4, то слот PCI Express 3.0 x4 будет недоступен. Аналогично, если используется слот PCI Express 3.0 x4 в режиме x4, то разъем M.2 будет недоступен в режиме PCIe. Есть и промежуточный вариант, то есть слот PCI Express 3.0 x4 и разъем M.2 могут одновременно использоваться в режиме PCIe 3.0 x2.

Порты SATA#0 и SATA#1 входят также в состав одного из трех разъемов SATA Express. И, как несложно догадаться, если разъем SATA Express используется в режиме PCIe, один слот PCI Express 3.0 x1 будет недоступен, а разъем M.2_1 будет недоступен в режиме SATA.

Второй разъем M.2 разделяется с двумя портами SATA (SATA#4 и SATA#5). Если разъем M.2 используется в режиме PCIe 3.0 x4/x2, то порты SATA#4 и SATA#5 будут недоступны. То есть в этом режиме два чипсетных порта HSIO конфигурируются как порты PCIe 3.0. Если в разъем M.2 устанавливается SATA-устройство, то опять-таки порты SATA#4 и SATA#5 будут недоступны. Порты SATA#4 и SATA#5 так же входят в состав второго разъема SATA Express. И если разъем SATA Express используется в режиме PCIe, то, во-первых, порты SATA#4 и SATA#5 будут недоступны, а, во-вторых, разъем M.2_2 будет доступен только в режиме PCIe 3.0 x2.

С учетом указанного разделения всего требуется ровно 30 HSIO-портов. Это 16 отдельных порта PCIe 3.0 и 8 портов USB 3.0. Еще шесть портов HSIO могут конфигурироваться либо как порты PCIe 3.0, либо как порты SATA 6 Гбит/с.

Блок-схема платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 показана на рисунке.

Дополнительные особенности

Дополнительных особенностей на игровой плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 не так много, но они есть.

Прежде всего, имеется индикатор POST-кодов, а также две стандартные для игровых плат Gigabyte кнопки Eco и OC. А вот кнопок включения, перезагрузки и сброса настроек BIOS (Clear CMOS) на этой плате нет.

Кнопка Eco активизирует режим энергосбережения (снижает энергопотребление в зависимости от уровня загрузки процессора), а кнопка OC предназначена для автоматического разгона системы. Отметим, что для работы этих кнопок необходимо дополнительно установить утилиту EasyTune, причем вместо того, чтобы нажимать кнопки на плате, можно воспользоваться кнопками в утилите.

Мы уже оценивали эффективность Eco-режима и пришли к выводу, что эффективности тут нет никакой. Речь идет о снижении энергопотребления на единицы процентов, что абсолютно несущественно.

Что касается режима OC, то и тут не стоит ждать чудес. С использованием данной кнопки процессор Intel Core i7-7700K, к примеру, разгоняется только до частоты 4,7 ГГц. Это очень скромный результат, в ручном режиме этот процессор можно разогнать до более высоких частот.

Есть на плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 и традиционный для плат компании Gigabyte переключатель Audio Gain Control Switch, который предназначен для задания коэффициента усиления (2,5x или 6x) для аудиотракта при подключении наушников или динамиков.

Конечно же, не обошлось без реализации на игровой плате RGB-подсветки. В данном случае на плате имеется большое количество RGB-светодиодов, цвет которых можно настраивать.

Подсвечиваются слоты для модулей памяти. Кроме того, по три светодиода подсветки расположены вдоль двух слотов PCI Express 3.0 x16. Под радиатором чипсета тоже имеются светодиоды, а с двух смежных сторон процессорного разъема расположено еще по два светодиода. Есть и два светодиода в зоне аудиотракта.

На переднем краю платы, перед 24-контактным разъемом питания, имеется подсвечиваемый моддинговый элемент: тонкая полоска из оргстекла с внутренним рисунком. По бокам этой тонкой полоски, выполняющей функцию световода, расположены два светодиода.

Единственное место, где нет светодиодов, это обратная сторона платы.

С использованием утилиты Gigabyte RGB Fusion можно настраивать цвет RGB-светодиодов на плате и выбирать одну из 8 схем их свечения. Кроме того, можно настраивать цвет и схему свечения в UEFI BIOS платы.

На плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 есть и специальный разъем для подключения светодиодной ленты. Сама лента, естественно, в комплект не входит, но есть кабель, выполняющий функцию переходника для ее подключения.

Еще одна особенность платы — это наличие металлических кожухов на всех слотах с форм-фактором PCI Express x16. Кроме того, есть металлический кожух и на слотах памяти.

Говоря о дополнительных особенностях платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5, нельзя не отметить и большое разнообразие фирменных утилит, входящих в комплект, которые объединяются единым программным интерфейсом Gigabyte App Center.

Система питания

Как и большинство плат, модель Aorus GA-Z270X-Gaming 5 имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания.

Регулятор напряжения питания процессора на плате является 11-канальным. Управляется регулятор напряжения питания 7-фазным (4+3) PWM-контроллером Intersil ISL95866. Для получения 11 каналов питания четыре из семи фаз PWM-контроллера удваиваются.

Система охлаждения

Система охлаждения платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 состоит из трех радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и предназначены для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор предназначен для охлаждения чипсета.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено пять четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов. Два разъема предназначены для кулера процессора, а еще три — для дополнительных корпусных вентиляторов. Причем дополнительный разъем для кулера процессора может использоваться для подключения помпы водяного охлаждения.

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 основана на кодеке Realtek ALC1220 в сочетании c двухканальным операционным усилителем Texas Instruments NE5532P, причем операционный усилитель можно поменять. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону.

На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход).

Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Aorus GA-Z270X-Gaming 5 получил оценку «Хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,08 Отлично Уровень шума, дБ (А) −73,5 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 73,4 Посредственно Гармонические искажения, % 0,027 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −67,3 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,044 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −72,9 Хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,047 Хорошо Общая оценка Хорошо

UEFI BIOS

Если говорить об UEFI BIOS, то здесь все абсолютно так же, как на плате Aorus GA-Z270X-Gaming 9, о которой мы уже писали. Так что повторяться нет смысла.

Выводы

Средняя стоимость платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 составляет на момент публикации статьи 13-14 тысяч рублей. Наворотов на этой плате много, и даже возможностей чипсета Intel Z270 не хватило для того, чтобы реализовать их все без разделения между портами, разъемами и слотами. Другой вопрос, зачем нужна такая избыточность. На наш взгляд, вполне можно было обойтись без разъемов SATA Express, да и разъем U.2, учитывая его малую распространенность у домашних пользователей, вполне можно было сделать разделяемым с разъемом M.2 по линиям PCIe 3.0. Впрочем, если реализовать все эти идеи, то получится уже совсем другая плата.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор материнской платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5:

Наш видеообзор материнской платы Aorus GA-Z270X-Gaming 5 можно также посмотреть на iXBT.Video

Плата предоставлена на тестирование производителем