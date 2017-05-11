Материнская плата ASRock Z270 Killer SLI

В этой статье мы рассмотрим недорогую плату компании ASRock на чипсете Intel Z270 — модель ASRock Z270 Killer SLI. Название, конечно, у платы очень агрессивное, и по-хорошему, такие названия надо бы запретить вообще, но... нас будет интересовать не название, а содержание.

Комплектация и упаковка

Плата ASRock Z270 Killer SLI поставляется в компактной, очень скромной картонной коробке с ручкой, на которой расписаны все ее достоинства.

Комплект поставки очень бедненький. Есть лишь инструкция пользователя, DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, заглушка для задней панели платы, два SATA-кабеля (разъемы с защелками, один кабель имеет угловой разъем с одной стороны), крепежные болтики для установки M.2-накопителей и SLI-мостик на две видеокарты.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы ASRock Z270 Killer SLI приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры Intel Core 7-го/6-го поколений Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel Z270 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC892 Сетевой контроллер Intel I219-V Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express x16)

4 × PCI Express 3.0 x1

2 × M.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 8 × USB 3.0

5 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × DVI-D

1 × HDMI

5 × USB 3.0 (Type-A)

1 × USB 3.0 (Type-C)

1 × RJ-45

1 × PS/2

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

6 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

4 разъема для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения портов USB 3.0

3 разъема для подключения портов USB 2.0

1 разъем для подключения COM-порта

1 разъем Aura RGB LED Форм-фактор ATX (305×224 мм) Средняя цена T-1716271173 Розничные предложения L-1716271173-10

Форм-фактор

Плата ASRock Z270 Killer SLI выполнена в форм-факторе ATX, но немного у́же стандарта (305×244 мм) — 305×224 мм. Для монтажа платы в корпус предусмотрено девять отверстий.

Чипсет и процессорный разъем

Плата ASRock Z270 Killer SLI основана на чипсете Intel Z270 и поддерживает только процессоры Intel Core 7-го и 6-го поколений (кодовые наименования Kaby Lake и Skylake) с разъемом LGA1151.

Память

Для установки модулей памяти на плате ASRock Z270 Killer SLI предусмотрено четыре DIMM-слота. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ).

Слоты расширения и разъемы M.2

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на плате ASRock Z270 Killer SLI имеется два слота с форм-фактором PCI Express x16, четыре слота PCI Express 3.0 x1 и два разъема M.2.

Слоты с форм-фактором PCI Express x16 реализованы с использованием 16 линий PCIe 3.0 процессора. Один слот (ближайший к процессору) — переключаемый и поддерживает режимы работы PCI Express 3.0 x16/x8, а второй слот всегда работает в режиме PCI Express 3.0 x8. Соответственно, если устанавливается одна видеокарта (в первый слот), то она работает в режиме x16, а если устанавливаются две видеокарты, то они работают в режиме x8/x8.

Четыре слота PCI Express 3.0 x1 (все слоты с открытыми концами) реализованы с использованием чипсетных портов PCIe 3.0.

Два разъема M.2 предназначены для установки накопителей. Они позволяют устанавливать накопители типоразмера 2230/2242/2260/2280 и поддерживают устройства SATA и PCIe 3.0 x4. Для реализации каждого разъема используется один порт SATA 6 Гбит/с и четыре порта PCIe 3.0.

Видеоразъемы

Поскольку процессоры Kaby Lake и Skylake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеется видеовыходы DVI-D и HDMI.

SATA-порты

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel Z270 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10.

USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено восемь портов USB 3.0 и пять портов USB 2.0. Никаких дополнительных USB-контроллеров или хабов на плате нет, то есть все USB-порты реализованы через чипсет.

Из восьми портов USB 3.0 шесть вынесены на заднюю панель платы, а для подключения еще двух портов USB 3.0 на плате есть соответствующий разъем. Из шести портов на задней панели платы пять имеют разъем Type-A, а один — разъем Type-C.

Портов USB 2.0 на задней панели платы нет, для них на плате предусмотрено два полноценных и один половинный разъем.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате ASRock Z270 Killer SLI имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе PHY-контроллера (контроллер физического уровня) Intel i219-V (используется контроллер MAC-уровня, интегрированный в чипсет). Этот контроллер задействуют для подключения чипсетный порт PCIe.

Как это работает

Напомним, что чипсет Intel Z270 поддерживает до 30 высокоскоростных портов ввода-вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PICe 3.0/2.0, SATA 6 Гбит/с и USB 3.0. Причем всего может быть не более 24 портов PCIe 3.0, не более 6 портов SATA 6 Гбит/с и не более 10 портов USB 3.0, а общее количество портов USB должно быть не более 14.

А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы ASRock Z270 Killer SLI.

С портами USB 3.0 и общим количеством портов USB все просто — их меньше того количества, которое может обеспечить чипсет.

Порты SATA должны разделяться, поскольку кроме шести отдельных портов, реализованных на плате, есть еще два разъема M.2 с поддержкой SATA-устройств. Но тут все просто. Первый порт SATA разделяется с одним разъемом M.2, а шестой порт SATA разделяется с другим разъемом M.2. То есть если в разъем M.2 устанавливается SATA-устройство, то разделяемый с этим разъемом порт SATA будет недоступен. Если же задействуется первый или шестой порт SATA, то разделяемый с этими портами разъем M.2 доступен только в режиме PCIe 3.0 x4.

С портами PCIe все тоже очень просто. Для двух разъемов M.2 требуется 8 чипсетных портов PCIe 3.0. Кроме того, четыре слота PCI Express 3.0 x1 — это еще четыре порта PCIe 3.0. Гигабитный сетевой контроллер — это еще один порт PCIe. В результате получаем, что требуется 13 чипсетных портов PCIe, в то время, как чипсет поддерживает до 24 портов. Общее количество HSIO портов в данном случае составит 27 (13 PCIe 3.0/2.0, 8 USB 3.0, 6 SATA 6 Гбит/с). Поэтому, на плате ASRock Z270 Killer SLI ничего не разделяется (кроме двух SATA портов), а возможности чипсета Intel Z270 реализованы не в полной мере. Все тут очень скромно, бюджетно и пусто.

Блок-схема платы ASRock Z270 Killer SLI показана на рисунке.

Дополнительные особенности

Главная особенность этой платы заключается в том, что в ней все сделано максимально просто и бюджетно.

Радиаторы самые простые, задняя панель разъемов выглядит довольно пустой и скучной, да и комплектация у платы откровенно скупая. Количество дополнительных возможностей тут сведено к минимуму. На плате нет ни одной кнопки, нет индикаторов POST-кодов — как в бюджетных моделях, которые не позволяют разгонять процессор и не подходят для экспериментов вне корпуса, когда удобно использовать кнопки.

Среди немногочисленных дополнительных особенностей можно отметить реализацию подсветки радиатора чипсета (мигает красным цветом, не управляется и не очень выразительная) и наличие специального разъема Aura RGB LED, предназначенного для подключения светодиодной ленты. Сама светодиодная лента, конечно же, в комплект не входит. Более того, нет в комплекте и кабеля-переходника для подключения ленты (обычно такой кабель идет в комплекте с платой).

Можно также отметить, что слоты в форм-фактором PCI Express x16 имеют металлические кожухи. Собственно, никаких других дополнительных особенностей на плате нет.

Система питания

Плата ASRock Z270 Killer SLI имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания.

Регулятор напряжения питания процессора 10-канальный и построен на базе 7-фазного (4+3) PWM-контроллера Intersil ISL95856. Cами каналы питания построены с использованием MOSFET-транзисторов SinoPower SM4337 и SM4336.

Система охлаждения

Система охлаждения платы ASRock Z270 Killer SLI состоит из трех простеньких радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и отводят тепло от MOSFET-транзисторов. Еще один радиатор установлен на чипсете.

Помимо этого на плате имеется один четырехконтактный разъем для подключения вентилятора кулера процессора, два четырехконтактных разъема для подключения корпусных вентиляторов и один четырехконтактный разъем для подключения помпы водяного охлаждения.

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема платы ASRock Z270 Killer SLI основана проверенном временем HDA-аудиокодеке Realtek ALC892, который обычно используется на бюджетных платах. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону.

На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход).

Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате ASRock Z270 Killer SLI получил оценку "Хорошо". Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,02, −0,07 Отлично Уровень шума, дБ (А) −71,8 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 71,8 Посредственно Гармонические искажения, % 0,0033 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −65,4 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,062 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −67,9 Хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,044 Хорошо Общая оценка Хорошо

UEFI BIOS

UEFI BIOS платы ASRock Z270 Killer SLI традиционно имеет два режима отображения: упрощенный (Ez Mode) и расширенный (Advanced Mode).

В режиме Advanced Mode есть несколько вкладок. Для разгона процессора и памяти предназначена вкладка OC Tweaker.

На вкладке OC Tweaker можно задавать коэффициент умножения для ядер процессора (для процессоров K-серии), причем для всех ядер одновременно или настраивать коэффициент умножения в зависимости от числа загруженных ядер процессора.

Кроме того, есть возможность изменения частоты тактового генератора BCLK в диапазоне от 100 до 538 МГц c шагом 0,1 МГц.

Причем опций BCLK Frequency на вкладке OC Tweaker целых две. Одна опция, как уже отмечалось, позволяет менять частоту BCLK. Со второй опцией BCLK Frequency не все так просто. Для нее предусмотрено три значения (1 ГГц, 800 МГц и 400 МГц) и говорится лишь, что если вы собираетесь разгонять частоту BLCK более 190 МГц, то нужно выбирать значение 400 МГц. А значение по умолчанию для данной опции 800 МГц.

Естественно, в UEFI BIOS платы предусмотрена возможность настройки режима Turbo Boost. Собственно, тут все как у всех.

Если говорить о разгонных возможностях платы, то стоит отметить, что при разгоне процессора только лишь путем изменения коэффициента умножения одновременно для всех ядер процессора, добиться хороших результатов не удастся. К примеру, процессор Intel Core i7-7700K таким способом нам удалось разогнать на этой плате только до частоты 4,7 ГГц, в то время, как на других платах он без проблем разгонялся до частоты 5,0 ГГц. Причина в том, что напряжение питания процессора при таком способе разгона устанавливается не достаточно высоким. Если его выставить вручную, то процессор можно разогнать и до 5 ГГц.

Есть возможность настройки скоростного режима всех вентиляторов, подключенных к плате. Причем можно выбрать один из четырех пресетов или произвести настройку вручную по пяти точкам на графике.

Кроме того, используя утилиту Fan Tuning можно произвести калибровку вентиляторов.

Выводы

Плата ASRock Z270 Killer SLI является бюджетным решением в сегменте плат на чипсете Intel Z270, хотя, конечно, сам по себе этот сегмент далеко не бюджетный. Ее розничная стоимость составляет примерно 9 тысяч рублей. Разумеется, функциональность и комплектация платы соответствуют цене. Возможности чипсета Intel Z270 реализованы здесь не в полной мере, нет никаких дополнительных контроллеров, нет столь модной RGB-подсветки на плате. По сути, чипсет Intel Z270 этой плате нужен лишь для того, чтобы иметь возможность установить две видеокарты в режиме SLI и разгонять процессор.

Плата предоставлена на тестирование производителем