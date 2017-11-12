Индукционная одноконфорочная плитка Redmond RIC-4601 с таймером и шестью режимами приготовления

Индукционная плитка, выпущенная компанией Redmond, сразу привлекает внимание пользовательским интерфейсом: для установки различных программ и режимов используется аж 11 кнопок, а для приготовления различных блюд у плитки предусмотрено 6 встроенных программ. Насколько нужно такое разнообразие для приготовления самых обычных блюд? Окажется ли это в итоге удобнее или только запутает неподготовленного пользователя? Давайте разберемся. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Redmond Модель RIC-4601 Тип электрическая индукционная плитка Страна производства Китай Гарантия 12 месяцев Предполагаемый срок службы 3 года Заявленная мощность 1600 Вт Материал корпуса пластик, стеклокерамика Количество конфорок 1 Управление электронное Диапазон температур не указан Уровни мощности 6 программ, 8 уровней Автоматическое определение посуды есть Автоматическое отключение при отсутствии посуды есть Максимальное время работы таймера 3 часа Защита от детей нет Устойчивое к царапинам покрытие есть Дополнительные аксессуары нет Габариты 28×36×7 см Длина сетевого шнура 1,3 м Вес 2,2 кг Средняя цена T-1731511476 Розничные предложения L-1731511476-10 Комплектация Плитка упакована в коробку из гофрированного картона, оформленную в фирменном стиле Redmond. Мы видим уже привычную полноцветную печать, черно-лиловую цветовую гамму и стандартное «редмондовское» оформление: фото плитки с готовой яичницей, описание основных характеристик прибора (таймер, цифровой дисплей, 6 автоматических программ, автоотключение), а также информацию о том, что плитка экономит электричество и нагревает содержимое посуды очень быстро. Содержимое защищено от ударов пенопластовыми вкладками и дополнительно упаковано в полиэтиленовые пакеты. Для удобства переноски коробка имеет пластиковую ручку. Довольно приятно, что Redmond позаботился об этом даже при том, что размер коробки совсем небольшой. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: саму плитку;

инструкцию;

сервисную книжку;

рекламные материалы. На первый взгляд Визуально плитка производит исключительно положительное впечатление. И качество пластика, и зеркальная керамическая поверхность, и мембранные кнопки с нанесенными на них иконками и надписями — все они выглядят очень симпатично и удачно дополняют друг друга. Давайте рассмотрим плитку повнимательнее. Снизу можно увидеть вентиляционное отверстие, за которым прячется вентилятор охлаждения, а также резиновые ножки, препятствующие скольжению. С задней стороны находится крепление шнура питания. Специального отсека для него не предусмотрено, а значит его придется разместить на рабочей поверхности (например, за плиткой). Сверху находится глянцевая керамическая поверхность и пульт управления, состоящий из одиннадцати механических мембранных кнопок и цифрового табло. На керамической поверхности можно увидеть надпись, предупреждающую о том, что она может нагреться в процессе эксплуатации прибора. Все имеют характерные иконки, по которым можно понять их предназначение, а некоторые из них дополнительно подписаны. Специальных ручек для переноски у плитки не предусмотрено, но они в данном случае и не нужны: форма корпуса такова, что плитку можно без труда ухватить за боковые грани и перенести на новое место. Инструкция Инструкция к плитке представляет собой небольшую черно-белую брошюру, отпечатанную на качественной бумаге. На долю русского языка приходится всего девять страниц, изучив которые, можно узнать о том, как устроен прибор, понять предназначение встроенных программ, а также ознакомиться со всей необходимой информацией, связанной с эксплуатацией плитки. Для подготовленного пользователя наибольший интерес представляет сводная таблица программ приготовления, а также раздел, касающийся управления плиткой. В инструкции мы также обнаружили важный нюанс: для приготовления разрешается использовать посуду, диаметр дна которой составляет не менее 15 и не более 18 сантиметров. Даже не имея под рукой линейки, читателю наверняка будет несложно представить, насколько это мало. Для наглядности можно, например, расправить ладонь и взглянуть на расстояние от большого пальца до указательного: такое расстояние называется пядь, и оно составляет около 17,8 см. На наш взгляд, это довольно серьезное ограничение: если такой посуды в доме не найдется, то вместе с плиткой придется сразу докупить, как минимум, подходящую кастрюлю и сковороду. Впрочем, забегая вперед, сообщим, что в ходе тестирования мы пренебрегли правилом о диаметре посуды, и ничего страшного не случилось. Управление Управление плиткой осуществляется с помощью 11 механических мембранных кнопок. Обратная связь с пользователем осуществляется с помощью светодиодного табло — таймера с обратным отсчетом времени. По центру панели управления также располагаются индикаторы выбора мощности — 120, 300, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1600 Вт. Давайте вначале взглянем на функции кнопок: Первые пять кнопок выполняют основные функции по управлению устройством: +/− — увеличение и уменьшение значения времени;

иконка с часами — включение/отключение функции таймера отключения (шаг регулировки — 1 минута);

иконка «пауза» — включение/отключение режима паузы (выполнение любой программы можно приостановить на время до 10 минут);

иконка вкл./выкл. — включение/отключение прибора. Еще шесть кнопок выделены под специальные программы: обжаривание;

фритюр;

тушение;

варка;

жарка;

кипячение. В инструкции можно найти сводную таблицу программ, которая оказалась составлена настолько удачно, что мы приведем ее в нашем обзоре. Как видно из таблицы, программы «Обжаривание», «Варка» и «Тушение» характеризуются автоматической регулировкой мощности (плитка будет сама подбирать подходящую мощность в зависимости от температуры посуды с продуктами). Программы «Обжаривание» и «Варка» также отличаются тем, что по завершении работы они автоматически переключат прибор в режим «подогрев». А вот при использовании таймера настроить плитку на автоматический переход в режим подогрева не получится. Так что «полностью автоматизировать» процесс приготовления не получится. Таймер регулируется нажатием кнопок «+» и «−». При кратком нажатии шаг регулировки составляет 1 минуту, при длительном — скорость изменения увеличивается. Общий порядок действий, таким образом, оказывается следующим: ставим на плитку посуду;

нажимаем кнопку включения (автоматически начнется выполнение программы «Кипячение»);

при необходимости выбираем другую программу;

при необходимости регулируем мощность;

при необходимости включаем функцию таймера;

готовим и отключаем плитку вручную, либо ждем автоматического отключения. Нажатия кнопок сопровождаются довольно громким звуковым сигналом (писком). Плитка также снабжена защитой от включения без посуды. При попытке запустить выполнение программы без кастрюли или сковороды плитка будет подавать короткие звуковые сигналы, нагрев производиться не будет. Через минуту плитка отключится. Использование Подготовка Перед началом использования производитель рекомендует протереть плитку влажной тканью, убедиться в том, что прибор не имеет повреждений, после чего установить плитку на ровную горизонтальную поверхность. Для правильной вентиляции расстояние от задней и боковых поверхностей прибора до стен должно быть не менее 10 сантиметров. Мы последовали совету: протерли поверхность конфорок влажной чистой тканью. Эргономика Несмотря на то, что все кнопки у плитки подписаны и их назначение кажется интуитивно понятным, вряд ли получится полноценно использовать плитку без предварительного изучения инструкции. Самостоятельно догадаться, какие программы работают автоматически, а какие находятся под полным контролем пользователя, окажется не так-то просто. Пожалуй, это единственная наша претензия к удобству использования прибора. Конечно, к ней, как и к любой другой плитке, придется «привыкнуть»: научиться «чувствовать» температуру, понять алгоритм работы программ и т. п. Этот процесс займет не слишком много времени, но в первое время мы бы порекомендовали не отвлекаться от процесса приготовления на посторонние вещи. Уровень шума, который издает прибор, мы бы охарактеризовали как средний: плитка отчетливо гудит (примерно как обычная кухонная вытяжка на минимальной мощности), потрескивает и щелкает термостатом. Не заметить работающий прибор в помещении, таким образом, не получится. Уход Индукционная плитка требует минимум усилий и затрат на уход. Даже при попадании на конфорку брызг или жидкости, выкипевшей через край, их в большинстве случаев будет довольно несложно удалить. Во многом это обусловлено тем, что керамическая поверхность нагревается не так сильно, как поверхность у плиты с обычным, не индукционным нагревом. А следовательно, грязь и брызги «пригорают» гораздо меньше. Все требования по уходу сводятся к тому, что необходимо протирать плиту влажной тканью после каждого использования. Использовать грубые салфетки или губки, а также агрессивные чистящие средства запрещается. Тестирование Объективные тесты Для знакомства с плиткой мы взяли следующий набор посуды: металлический сотейник (диаметр дна — 18 см), большая кастрюля (диаметр дна — 22 см), сковорода (диаметр дна — 24 см), вок (диаметр дна — 18 см). Начали мы с самых простых параметров: замера энергопотребления, а также кипячения литра воды в сотейнике, и вот что мы выяснили: 1 литр воды при максимальной мощности плитки нагрелся от 20 до 100 градусов за 5 минут 30 секунд; энергопотребление составило 0,13 кВт·ч; максимальная мощность, которую мы зафиксировали с помощью ваттметра, составила 1440 Вт. Изменяя настройки, мы обнаружили, что у плитки на высоких мощностях есть несколько стандартных режимов работы — 1120, 1250, 1420 Вт. Если понизить мощность, то плитка переходит в импульсно-периодический режим работы и начинает включать и отключать нагрев с той или иной частотой (в зависимости от выбора мощности). Мощность энергопотребления, таким образом, будет равняться 5,8 Вт в моменты работы вентилятора и 1120 Вт при нагреве. В режиме простоя плитка потребляет 0,8 Вт. Стандартные настройки мощностей у различных режимов таковы: обжаривание — 700 Вт;

фритюр — 1600 Вт;

тушение — 1100 Вт;

варка — 900 Вт;

жарка — 1300 Вт;

кипячение — 1100 Вт. Яичница-глазунья Яичница-глазунья — простое блюдо, с помощью которого можно проверить равномерность нагрева. Мы воспользовались программой «жарка»: слегка нагрели сковороду, разбили три яйца и стали наблюдать. По истечении семи минут все три яйца оказались поджарены почти равномерно. А вот в центре наша яичница слегка подгорела: видимо, мы не рассчитали предварительный нагрев сковороды и перегрели ее. Вот живое подтверждение тому, что к каждой плитке придется «привыкать» и «приспосабливаться», даже если речь идет о таком простом блюде, как яичница. Результат: хорошо. Драники Для приготовления драников мы взяли: 8-10 средних картофелин;

1 среднюю луковицу;

3 ст. л. муки;

соль и перец по вкусу;

сметану для подачи. Лук нужно мелко нарезать и потушить на сковороде с растительным маслом до мягкости (2-3 минуты).

Картофель нужно очистить и натереть на крупной терке (мы натерли часть на крупной, а часть на мелкой). Смешать с луком, добавить муку, посолить, приправить перцем, после чего выкладывать в сковороду с сильно разогретым растительным маслом и жарить на среднем огне под крышкой, по 4-5 минут с каждой стороны. Готовые драники мы выкладывали на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, для удаления излишков масла. В процессе приготовления мы воспользовались программой «Обжаривание» для лука (6 минут), а также программой «Жарка» для самих драников. Результат: отлично. Бульон куриный Пришла пора проверить, как наша плитка справится с нагревом большого объема жидкости. Мы взяли большую кастрюлю, положили в нее целую курицу, залили водой и включили программу «Варка». Поначалу результат оказался довольно странным: плитка довела температуру воды до 80-85 градусов, после чего начала поддерживать ее на том же уровне. Мы предположили, что наша кастрюля оказалась слишком велика для плитки (напомним, максимально допустимый диаметр дна посуды, согласно инструкции, составляет 18 см). Решение оказалось простым: мы вручную переключили плитку на максимальную мощность, довели бульон до кипения, после чего снова включили режим «Варка». На этот раз наш бульон варился как надо: едва кипел. А вот с сотейником (диаметр дна 18 см) подобных манипуляций не потребовалось: плитка без проблем вывела бульон на температуру кипения и поддерживала ее. Результат: отлично. Свинина в кисло-сладком соусе Наш последний тест оказался самым сложным для плитки. Мы решили приготовить свинину в кисло-сладком соусе — классическое блюдо китайской кухни. Основной трюк в приготовлении этого блюда — быстрая обжарка при высокой температуре. Если вы соберетесь повторить этот рецепт, то мы настоятельно рекомендуем подготовить все ингредиенты заранее. Времени на то, чтобы что-то срочно нарезать, после начала приготовления уже не будет. Нам потребуется: 350 г свиной вырезки;

150 г болгарского перца;

120 г консервированных ананасов;

1 яичный желток;

4 ст. л. куриного бульона или воды. А также: 1 ст. л. светлого соевого соуса;

2,5 см корня имбиря;

50 г сахара;

1 ст. л. рисового уксуса;

3 ст. л. кетчупа Хайнц;

½ ч. л. кунжутного масла;

150 г кукурузного крахмала;

2 ст. л. растительного масла;

масло для фритюра;

соль. Основные ингредиенты в данном рецепте — это кукурузный крахмал, который создает нужную фактуру у мяса и блюда в целом, а также сочетание вкусов сахара и уксуса. Свинину нужно нарезать небольшими кусочками, на квадратики размером в 1-1,5 см, после чего добавить к ней яичный желток, 1 ст. л. крахмала, соевый соус и немного воды. Перемешать и оставить на полчаса. Мясо должно получиться слегка солоноватым. Перцы и ананас нарезаются кусочками примерно такого же размера. Имбирь очищается и нарезается мелкой соломкой. Приготовление происходит в два этапа. Первый этап — приготовление мяса. Кусочки свинины нужно обвалять в крахмале и обжарить в масле, разогретом до 190 градусов, до золотистого цвета. После обжарки кусочки свинины нужно выложить на бумажную салфетку, чтобы излишки масла стекли, а затем повторно обжарить их в горячем масле — на этот раз очень быстро. Такая двойная обжарка позволит мясу остаться сочным, но сформирует хрустящую корочку. Второй этап — приготовление овощей. В хорошо разогретый вок вливаем немного масла и быстро обжариваем имбирь. Затем добавляем болгарский перец и обжариваем его, постоянно помешивая, до тех пор, пока он не перестанет шипеть. Следом в вок отправляется ананас, а через пару минут — уксус, сахар и кетчуп. Содержимое вока следует хорошо перемешать, добавить бульон или воду, довести до кипения и влить в него небольшое количество крахмала, растворенного в воде в пропорции 1:1 (достаточно 1-2 ч. л.). В данном случае крахмальная вода выступает в роли «соединителя». Она превратит всю жидкость в воке в желеобразную массу, которая с легкостью прилипнет к овощам и кусочкам мяса. Наконец, в овощи добавляется уже готовое мясо, все снова хорошо перемешивается и приправляется кунжутным маслом. Основная интрига этого теста состояла в том, сможет ли плитка поддерживать достаточно высокую температуру для того, чтобы быстрое обжаривание не превратилось в медленное тушение. Плитка с этим тестом справилась. Правда, мы перестраховались и разделили мясо на две порции, хорошо прогревая масло в воке между обжариваниями. В общем, все этапы приготовления прошли успешно. Наша свинина получилась именно такой, как надо. Результат: отлично. Выводы Redmond RIC-4601 — далеко не первая портативная одноконфорочная индукционная плитка, которая оказалась у нас на тестировании. И один из выводов, который мы можем сделать, заключается в том, что большинство моделей похожи друг на друга не только внешним видом, но и техническими характеристиками. Так, например, наш стандартный тест на кипячение литра воды такие плитки проходят с незначительной разницей как по времени (от 4,5 до 5,5 минут в зависимости от мощности), так и по энергопотреблению (чаще всего встречается результат 0,13 кВт·ч). Столь незначительная разница в скорости нагрева и энергопотреблении приводит к тому, что при выборе индукционной плитки на первый план выходят вопросы удобства при использовании прибора, а также наличие у плитки специальных программ и режимов, выгодно выделяющих рассматриваемую модель на фоне конкурентов. Что касается Redmond RIC-4601, то у этой плитки с различными режимами все хорошо: присутствует и таймер, и автоматический переход в режим подогрева, и несколько программ, поддерживающих относительно стабильную температуру в процессе жарки или варки супа. Пользователь, который не поленится разобраться со всеми этими режимами, может существенно упростить процесс приготовления и сэкономить время (в первую очередь — избавить себя от необходимости каждые две-три минуты поглядывать на кастрюлю или сковороду). Если же вынести за рамки обсуждения всевозможные программы и режимы, то перед нами предстанет обычная одноконфорочная индукционная плитка. Цена средняя. Греет равномерно. Мощность стандартная. Уровень потребления электричества «как у всех». Подойдет и для дома, и для дачи. Плюсы большое количество режимов, в том числе автоматических Минусы не всегда интуитивно понятное управление

Электрическая индукционная плитка Redmond RIC-1601

предоставлена для тестирования производителем

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