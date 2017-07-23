Стационарный блендер L’equip BS5 Мощный, универсальный и чрезвычайно удобный

Однажды мы уже тестировали подобный блендер этого корейского производителя. В настоящее время компания L’equip затеяла серьезную модернизацию всего модельного ряда высокомощных блендеров, создав единый современный дизайн для всей своей новой продукции. Линейку новых устройств составят три RPM-блендера L’equip: BS3, BS5 и BS7. Сегодня у нас на тесте оказался профессиональный блендер среднего ценового диапазона L’equip BS5 RPM Cube. От своего более мощного предшественника прибор отличается мотором номинальной мощностью 750 Вт и пиковой мощностью 2000 Вт (у упомянутого выше LB-32HP / HC двигатель имел 950 Вт в номинале и 2400 Вт при пиковой нагрузке). Заявленная максимальная скорость вращения вала — 25 000 оборотов против 30 000. Изменения коснулись не только дизайна и технических характеристик, но и конструкции. Обо всем этом мы подробно расскажем в нашем обзоре. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель L’equip Модель BS5 RPM Cube Тип стационарный блендер Страна производства Южная Корея Гарантия 3 года на двигатель, 1 год на блок ножей Заявленная мощность номинальная — 750 Вт, пиковая — 2000 Вт Скорость вращения ножей 25 000 об/мин Цвет корпуса белый / черный Рабочий объем чаши 1,6 л Материал чаши тритан BPA-free Материал ножей нержавеющая сталь с титановым покрытием Материал корпуса пластик Тип управления механическое / электронное Режимы скорости плавная регулировка скорости вращения от 1 до 6, импульсный режим Автоматическая защита от неправильной сборки есть Аксессуары толкатель, сервисный комплект: ключ-съемник (он же мерная емкость для ингредиентов) и щипцы для безопасного извлечения блока ножей из чаши Отсек для сетевого шнура есть Длина шнура 1,3 м Габариты моторного блока (Ш×В×Г) 18×19×18 см Габариты блендера с установленным кувшином (Ш×В×Г) 18×44,5×18 см Вес кувшина с крышкой 0,97 кг Вес блендера с кувшином 4,3 кг Габариты упаковки (Ш×В×Г) 41×31×26 см Вес с упаковкой 5,3 кг Средняя цена T-14188636 Розничные предложения L-14188636-10 Комплектация Прибор попал в наши руки в невзрачной коробке типичного для картона коричневого цвета. Вся информация на упаковке представлена на русском языке, латинские буквы встречаются лишь в наименовании фирмы-производителя и модели блендера. Пространство внутри коробки организовано посредством пенопластовых вставок. Все составные части прибора упакованы в полиэтиленовые пакеты, устойчиво и без усилий размещаются в формованных вставках. Блендер уложен надежно и плотно, никаких колебаний отдельных деталей или шорохов при тряске коробки не ощущается. Ручкой для переноски упаковка не оснащена. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: моторный блок,

стакан с установленным блоком ножей и крышкой,

толкатель,

ключ-съемник и щипцы,

инструкцию по эксплуатации. Собственно, ничего неожиданного мы из упаковки не извлекли: стандартный набор высокомощного блендера. На первый взгляд Устройство выглядит довольно благородно и просто, что, на наш взгляд, можно записать в плюсы: прибор «придется ко двору» в кухне любого стиля. Вес основания довольно внушителен. Корпус моторного блока имеет почти кубическую форму, чуть вытянутую в высоту. Углы боковых граней скруглены. Боковые поверхности изготовлены из белого пластика, верхняя часть, она же — основание для установки стакана — из черного пластика и резиновой вставки со стороны углубления для установки кувшина. С лицевой стороны моторного блока размещен переключатель скоростей вращения. По его центру находится кнопка для запуска импульсного режима. Нижняя сторона моторного блока оснащена четырьмя резиновыми ножками, которые помогают добиться не только стойкого сцепления с поверхностью стола, но и гасят вибрации. По центру под защитным пластиковым кожухом виден вентилятор, по сторонам — вентиляционные решетки. Между центральной деталью, закрывающей вентилятор, и выдающимися по окружности стенками образуется отсек для хранения сетевого шнура. Конец кабеля с вилкой закрепляется в специально выделенном месте, что противодействует разматыванию шнура при хранении. Стакан устанавливается на моторный отсек очень просто. Если в блендере L’equip LB-32HC необходимо было чашу закручивать по резьбе, чтобы установить на двигатель, то в BS5 достаточно просто поставить ее сверху в специальный паз. Кувшин сделан из пластика Tritan BPA-free. Данный материал относится к сверхпрочным полимерам, считается экологичным и безопасным. Толщина стенок около 3,5 мм. Чаша имеет квадратную форму со скругленными углами. Кувшин слегка сужается к нижней части. На боковых поверхностях нанесены отметки объема размещенного внутри продукта в мл и чашках (cups). Конструктивно выделенный носик облегчает перелив измельченного продукта в необходимую для подачи или дальнейшей обработки емкость. Форма ручки довольно удобна. Вставка из прорезиненного материала на внешней стороне рукоятки позволяет кувшину не скользить даже во влажных руках. Крышка изготовлена из черного пластика. Благодаря двойному уплотнителю надевается на кувшин с усилием, что поможет предотвратить выливание и разбрызгивание продукта во время процесса измельчения. В крышке чаши предусмотрено отверстие для добавления соусов, жидкостей или сыпучих продуктов в блендер прямо во время работы. Это же отверстие предназначено для толкателя, если во время измельчения необходимо протолкнуть продукты к центру воронки, образуемой движением ножей. В обычном режиме отверстие прикрыто мини-крышкой, она же является мерным стаканчиком. На поверхности нанесены отметки с объемом от 10 до 40 мл. Внушительный блок ножей сформирован тремя ориентированными в разных плоскостях поверхностями. Всего в блоке 8 режущих лопастей. Вообще ножи выглядят довольно мощными и долговечными. Шлицевое соединение ведущего вала с осью ножей стакана выполнено из металла. В комплект к блендеру L’equip BS5 входят: упоминаемый выше толкатель и приспособления для снятия блока ножей — сервисный ключ и щипцы для безопасного извлечения. Все детали пластиковые, производят впечатление надежных. На наш взгляд комплектация прибора достаточна и полна для его успешной и, что немаловажно, безопасной эксплуатации. Инструкция Руководство по эксплуатации выпущено в форме брошюры формата чуть крупнее А5. На последней странице размещен гарантийный талон. Документ напечатан на плотной бумаге, которая, похоже, переживет многократные перелистывания. Впрочем, нам кажется, в этом вряд ли возникнет необходимость. Кроме стандартных сведений о технических характеристиках, мерах предосторожности, схемы устройства с наименованием отдельных частей, рекомендаций по сборке, эксплуатации, чистке и уходу, советов по устранению неисправностей, в инструкции приведены 10 рецептов блюд, которые можно приготовить с помощью блендера. В основном это рецепты различных густых коктейлей и пара овощных супов. Для тех, кто только начинает свой путь в мире смузи, рецепты могут показаться интересными и любопытными. В целом, прибор оказался настолько простым в уходе и эксплуатации, что однократного изучения руководства по эксплуатации окажется достаточно, и вряд ли у пользователя возникнет потребность заглядывать туда еще несколько раз. Управление Управление работой блендера L’equip BS5 интуитивно понятно. На лицевой стороне моторного блока расположен круглый выключатель, он же регулятор скоростей, и центральная кнопка, включающая импульсный режим работы. На поверхности корпуса нанесены поясняющие надписи. Первое положение (Off) выключает блендер. Из положения Ready можно включить импульсный рережим, нажав на кнопку и удерживая её, или вращая регулятор от Low до Max, менять скорость вращения ножей от минимальной до максимальной. При переключении режимов скоростей по периметру окружности загорается оранжевый светодиодный индикатор, отмечающий скорость вращения. На минимальной скорости подсвечена примерно пятая часть окружности, на максимальной — вся окружность. Когда регулятор стоит на отметке Ready, подсветка мягко пульсирует. Во-первых, это красиво... Чем, собственно, все и ограничивается. Отметим один нюанс. Если во время работы вдруг пропадет электроэнергия, прибор после восстановления питания не включится, пока регулятор не будет переведен обратно в положение Off. То же самое произойдет, если во время работы снять кувшин с моторного блока. При обратной установке чаши блендер не включится, независимо от того, в каком положении в этот момент находится регулятор скорости. Придется выключить аппарат и затем снова включить, чтобы продолжить работу. Данная функция представляется нам действительно необходимой для безопасной работы с устройством. В особенности, если им пользуются дети или рассеянные взрослые. Использование Подготовка Перед первым использованием производитель рекомендует сполоснуть кувшин теплой водой с моющим средством. Мы же по привычке промыли все детали, соприкасающиеся в процессе работы с пищевыми продуктами: крышку, колпачок, и толкатель. Затем следует установить моторный блок на сухой ровной поверхности так, чтобы все вентиляционные отверстия на дне прибора были открыты для свободной циркуляции воздуха. После всех необходимых действий на корпус ставится стакан с размещенными в нем ингредиентами для измельчения и плотно закрытой крышкой. Перемещая регулятор по часовой стрелке, пользователь выбирает необходимый ему режим работы. Все стандартно и несложно. Эргономика Блендер L’equip BS5 оказался крайне простым и удобным в эксплуатации прибором. Ему присущи все плюсы высокомощных блендеров: быстрая работа, качественное измельчение разных по густоте и плотности ингредиентов, легкость управления, простота эксплуатации и ухода. Размер моторного блока не вызывает неудобств, стакан довольно легок, его удобно держать в руках. Носик позволяет без разбрызгивания перелить готовую смесь куда угодно, хоть в обычную пластиковую бутылку с узким горлышком. Отдельно нас порадовала простота установки кувшина на мотор блендера: без поворачивания, крепления и закручивания резьбы — достаточно установить кувшин сверху в специальный паз. Быстро и чрезвычайно удобно. Хотелось бы упомянуть об одной мелочи, свидетельствующей о тщательной проработке конструкции и внимании ко всем деталям: съемный колпачок на крышке может быть размещен как непосредственно в крышке кувшина, так и в специально отведенном для этого пазе в верхней части толкателя. То есть в случае, когда пользователь снимает вставку, чтобы добавить в чашу ингредиенты или воспользоваться толкателем, риск потерять колпачок минимизируется — аксессуар просто перемещается на толкатель. Мини-крышка удобно и без усилий вставляется и не выпадает даже при переворачивании аксессуаров (крышки кувшина или толкателя). Отметим и следующий факт. При том, что конструкция блока ножей полностью идентична L’equip LB-32HC, в рассматриваемой модели BS5 изменилась форма кувшина. Его нижняя часть стала намного шире, что привело к оптимизации прибора под измельчение сухих продуктов. Блендер можно использовать для получения ореховой пасты без добавления масла (производитель строго рекомендует использовать жареные орехи), муки из семян, например, льна, а также для перемалывания специй и круп. Уход К сожалению, производитель отдельно отмечает, что стакан, крышку и толкатель нельзя мыть в посудомоечной машине. Поэтому очищали мы блендер традиционным способом: наливали в кувшин теплую воду, добавляли пару капель моющего средства, плотно закрывали крышкой и включали на 10-20 секунд работы. Затем сливали мыльную воду, ополаскивали крышку и стакан, наливали чистую теплую воду и повторяли операцию с включением блендера. Так мы очищали прибор в течение всего времени, что прибор находился у нас на тестах. Лишь по завершении практических экспериментов, чтобы проверить, насколько затруднительно производить полную очистку, мы сняли с кувшина и разобрали блок ножей. Операция оказалась совсем нетрудная, грубой мужской силы не требующая. Сборка также не представляет никаких трудностей. Единственное замечание производителя касается частоты отсоединения ножей: делать это рекомендуется нечасто. Для очистки как блока ножей, так и пластиковых деталей нельзя использовать щетку с жесткой щетиной или губку с абразивным покрытием. Корпус двигателя запрещено помещать в воду. Его следует протирать влажной мягкой тканью или полотенцем, не допуская излишнего увлажнения или попадания воды на электрические части. Тестирование Объективные тесты Для измерения мощности мы залили в кувшин 1 литр воды и отметили данные ваттметра при различных режимах работы блендера. Средние показания энергопотребления составили: Low — 319 Вт;

Max — 540 Вт;

примерно средняя скорость — 420 Вт

режим импульса — 265-310 Вт. Максимальная мощность была зафиксирована при изготовлении теста для блинов и составила 576 Вт при работе на максимальной скорости вращения ножей. Мощные блендеры часто отличаются высоким уровнем шума при работе. L’equip BS5 нас в этом смысле приятно удивил. Работает он, конечно, не беззвучно, но и такого рева, как обычно при тестах RPM-блендеров, мы не услышали. Уровень шума можем оценить как средний. Максимально разрешенный объем продуктов для переработки составляет 1,3 л. Во время экспериментов мы измельчали около литра ингредиентов, давших в результате густую пасту. Блендер при этом вел себя абсолютно адекватно: не повышал уровень шума и не показывал экстремальных пиков мощности. По заявлениям производителя, система охлаждения блендера позволяем ему непрерывно работать более 30 минут. Нам это время представляется более чем достаточным для выполнения всех операций, которые могут быть выполнены блендером — даже приблизиться к получасу непрерывной работы нам не удалось. Никаких посторонних запахов или нагрева корпуса при работе устройства мы не ощущали. Измельченные помидоры Этот обязательный тест мы проводили стандартно: взяли 500 г томатов и подготовили их к измельчению. Нарезали овощи довольно крупно: на 4 части. Измельчали в общей сложности ровно 2 минуты на средней скорости. За это время помидоры превратились в однородную массу, в которой встречались крошечные фрагменты шкурки и размолотых косточек. В полученную массу добавили одну свежую луковицу, несколько долек чеснока, соль, сахар, перец и другие пряности. Измельчали чуть более минуты. Затем перелили однородную жидкую смесь в кастрюлю и варили около 15 минут на слабом огне. Ближе к окончанию варки добавили мелко нарезанную петрушку. В итоге получился вкусный томатный соус, который отлично сочетается с мясом и блюдами из макаронных изделий. Результат: отлично. Суп из томата и сельдерея (рецепт из инструкции по эксплуатации) Томаты — 2 шт. (200 г), стебель сельдерея — 2 шт., листья петрушки — 2 г, лимонный сок — 2 ч. л. (10 мл), авокадо — 1/2 шт., соевый соус — 1/4 ч. л., чеснок — 1/4 ч. л., вода — 100 мл. Подготовленные продукты были помещены в чашу блендера и обработаны на средней скорости около минуты. Попробовав готовое блюдо, мы добавили немного соли и свежепомолотого перца и взбивали еще полминуты. Получившийся холодный суп имеет среднюю густоту и довольно освежающий вкус. Все овощи равномерно и однородно измельчены, прекрасно сочетаются между собой по вкусу. Никаких замечаний ни по процессу, ни по приведенной рецептуре у нас не возникло. Результат: отлично. Блендер превосходно справился с измельчением волокнистых структур и продуктов разной плотности, превратив их в густую смесь. Миндальное молоко (рецепт из инструкции по эксплуатации) Миндаль — 60 г, вода — 400 мл, соль — щепотка. Миндальные орехи были замочены в воде на ночь. Утром переложили орехи в кувшин, долили воды, всыпали щепотку соли. Блендировали на средней скорости, увеличивая до максимальной, 1 минуту. За это время жидкость приобрела белый цвет, орехи размололись до мельчайших частиц. Процедили молоко сквозь сито. В дальнейшем миндальное молочко послужит нам заменой обычному коровьему молоку при приготовлении коктейлей или смузи. Результат: отлично. Фруктовый смузи с миндальным молоком (рецепт из инструкции по эксплуатации) Замороженный апельсин — 1 шт., замороженный банан — 1 шт., яблоко — 1/2 шт., миндальное молоко — 200 мл. Апельсина у нас не оказалось, поэтому мы дерзко заменили его на мандарин, который разломили на дольки и заморозили. Банан также нарезали на небольшие кусочки и поместили рядом с мандарином. После того, как фрукты достигли нужной степени заморозки, сложили все ингредиенты в кувшин и залили миндальным молочком, приготовленным чуть ранее. За полторы минуты замороженные фрукты и яблоко превратились в густой, однородный по консистенции смузи. Замороженные продукты блендер без особых усилий смолол в мелкие кусочки, совсем не ощущающиеся в готовом блюде. На наш взгляд, консистенция оказалась густовата. Поэтому мы влили оставшееся миндальное молоко и добавили 150 г клубники. Буквально на ровном месте, без особых изысканий, за минуту был приготовлен другой, отличающийся по вкусу коктейль. Результат: отлично. Отметим лишь, что вкус коктейлей сильно отличался от традиционных с коровьим молоком, напиток получается более водянистым и пресным. Однако в некоторых случаях (непереносимость молочного белка, медицинские показания или личные убеждения) использование миндального молока представляется не только оправданным, но и единственно возможным в целях разнообразия и повышения питательности коктейлей. Фасолевая паста В предыдущих тестах мы убедились, что блендер демонстрирует отличные способности при изготовлении жидких напитков или переработке свежих овощей и фруктов. Для проверки его возможностей при измельчении густых паст с большим количеством волокнистой зелени мы решили сделать фасолевый паштет, так полюбившийся нам в последнее время. Кроме того, мы проверим работу аппарата при большой нагрузке и заполним кувшин продуктами на объем, приближенный к максимально разрешенному. Отварили до готовности коричневую фасоль. Пока фасоль остывала, обжарили на растительном масле одну крупную луковицу и морковь. Тщательно промыли и крупно нарезали пару пучков кинзы. Поместили подготовленные ингредиенты в блендер, добавили немного фасолевого отвара. Измельчали на малой скорости около полутора минут. Из-за густоты массы нам пришлось пару раз воспользоваться толкателем, подавая зелень в центральную часть кувшина. Результат: отлично. Густой ароматный паштет получился однородным, с небольшими вкраплениями измельченной кинзы. Большое количество продуктов никак не отразилось на работе прибора. Мука из пшена Производитель заявляет, что благодаря форме кувшина блендер подходит для изготовления ореховых паст и измельчения семян и круп. Поэтому мы взяли обычное пшено и засыпали его в кувшин, закрыв лезвия ножа. За 40 секунд прибор превратил крупу в однородную муку мелкого помола. Отличный результат, просто отличный! Крупа не налипала на стенки, не рассыпалась по всему кувшину, легко ссыпалась в чашу. Все частицы равномерны, без вкраплений более крупных фрагментов крупы. Мощность блендера во время этой операции колебалась от 140 до 220 Вт. Недолго думая, мы добавили пару яиц, молоко, немного кефира и растительного масла, соль, сахар, соду и пару столовых ложек обычной пшеничной муки. За минуту замесили тесто для блинчиков. Кстати, именно в этом опыте была зафиксирована наибольшая мощность при работе блендера — 576 Вт. Затем пожарили блины. Вкус получился неожиданно отменный. Можем смело рекомендовать заменять часть пшеничной муки в/с на пшенную. Результат: отлично. Измельчение крупы для блендера L’equip BS5 — действительно рядовая задача. Маринад для свинины-гриль У нас на кухне оказался большой и красивый кусок карбонада. Поразмышляв и рассмотрев разные варианты, мы остановились на решении нарезать мясо на равномерные куски и обжарить в электрическом гриле. Однако отруб был столь велик, что перед нами встала задача его сохранения. Мы не придумали ничего лучше, как приготовить маринад, в котором кусочки мяса спокойно пролежат несколько дней, причем с каждым днем их вкус будет становиться все лучше. Две крупные луковицы, головка чеснока, немного кефира, пара ложек качественной аджики, соль и перец были размещены в кувшине. Блендировали овощи меньше минуты. Цели получить гомогенную смесь у нас не стояло, однако все овощи были измельчены в довольно жидкий и однородный по консистенции маринад. Нарезанное мясо поместили в большую кастрюлю, залили кефирно-луково-аджичной смесью, хорошо перемешали и убрали в холодильник. Последние кусочки карбонада были обжарены на пятый день после маринования. Вкус мяса после длительной выдержки стал значительно утонченнее, чем в начале. Результат: отлично. Выводы По итогам осмотра и тестирования работы блендера L’equip BS5 для измельчения разнообразных продуктов можно сделать вывод, что аппарат качественно изготовлен и прекрасно справляется со всеми заявленными производителем задачами. Удобная конструкция, надежная и эффективная в работе форма ножевого узла, симпатичный и нейтральный внешний вид, экологичные и современные материалы, из которых изготовлены детали, делают эксплуатацию блендера не только эффективной, но и приятной. Аппарат на отлично справился со всеми тестами — быстро, без пиков мощности и нагрева моторного блока. Также отметим низкий в сравнении с другими мощными блендерами уровень шума и допустимую продолжительность беспрерывной работы более 30 минут. У нас не возникло никаких замечаний по ходу тестирования. К минусам мы можем условно отнести только цену. Однако все высокомощные блендеры, способные не только взбить фруктовый коктейль, но и перемолоть густые продукты, а также измельчить крупу, зерна, волокнистые травы и т. п., стоят очень недешево. Привлекает внимание возможность приобрести L’equip BS5 с двумя стаканами. Такой вариант модификации модели BS5 будет интересен для большой семьи и людей, которые любят сложные рецепты. Дополнительный кувшин поставляется целиком в сборке: с блоком ножей, крышкой, своим толкателем. Дополнительным аксессуаром к данной модели может подойти другой стакан, изготовленный для более мощной модели BS7: емкость для «сухого» измельчения объемом в 900 мл. Чаша, полностью изготовленная из нержавеющей стали, идеально подходит для переработки сухих ингредиентов и получения муки, ореховых паст и тому подобных продуктов. Гарантия производителя сроком в три года внушает надежду на то, что данное устройство может служить очень и очень долго даже при частой эксплуатации. Поэтому мы с полным основанием можем рекомендовать L’equip BS5 тем людям, кто не представляет своего утра без стакана свежеприготовленного смузи, а также кулинарам, которым необходим простой в использовании и мощный многофункциональный измельчитель. Плюсы удобная и безопасная конструкция

простое интуитивно понятное управление

уровень шума ниже чем у других блендеров этого сегмента

отличные результаты тестов

возможность приобрести блендер с двумя стаканами и кувшин для «сухого» измельчения Минусы высокая стоимость

Стационарный блендер L’equip BS5 RPM Cube

предоставлен для тестирования компанией Все соки

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