Погружной блендер Kitfort KT-1322

Блендер, миксер, измельчитель, недорого

Как в хорошем индийском кино, у братьев Redmond RHB-CB2930 и Polaris PHB 1036AL обнаружился еще один родственник — Kitfort KT-1322. Визуально данная модель довольно похожа на продукт Redmond, и функциональность заявлена аналогичная — посмотрим, сможет ли она столь же успешно справиться с тестами в нашей лаборатории.

Оглавление

Характеристики

Производитель Kitfort Модель KT-1322 Тип погружной блендер Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 850 Вт Материал корпуса металл, пластик soft touch Объём стакана 600 мл Материал насадки пластик, сталь Материал стакана пластик Материал ножей нержавеющая сталь Аксессуары венчик с переходником, насадка-блендер, стакан, чаша 500 мл для измельчения с ножом и крышкой Управление механическое: 2 кнопки и вращающийся регулятор Высота с насадкой 21 см Длина шнура 1,29 м Упаковка (Ш×В×Г) 23,6×25×13,5 Вес без упаковки 1,43 кг Вес с упаковкой 1,66 кг Средняя цена T-1722061942 Розничные предложения L-1722061942-10

Комплектация

Компактная винно-красная коробка Kitfort привлекает внимание минималистичным дизайном. В согласии с фирменным стилем, блендер изображен схематично, а на стороны коробки вынесены лишь ключевые технические характеристики. Все детали прибора упакованы в полиэтиленовые пакеты, а внутри коробки предусмотрена картонная перегородка.

В коробке поместились:

моторный блок;

насадка-блендер;

стакан;

венчик;

переходник для венчика;

нож измельчителя;

чаша измельчителя;

крышка для чаши;

инструкция;

гарантийный талон.

На первый взгляд

Отличие от изящного дизайна RHB-CB2930 состоит лишь в цветовом решении: там, где у Redmond «бронза», у Kitfort сталь. Пластик soft touch приятен на ощупь и удобен в эксплуатации, не скользит в руке. Две кнопки и плавный регулятор скорости наверху создают ощущение простоты и легкости, прибор интуитивно понятен. Элементы легко снимаются нажатием боковых кнопок на моторном блоке и четко соединяются.

Ножи для блендера и измельчителя имеют по два в меру острых лезвия. Чаша для измельчителя и стакан выполнены из прозрачного пластика и имеют риски промежуточного и максимального объема.

Инструкция

Инструкция у Kitfort традиционно лаконичная и полезная, хотя не обошлось и без пары опечаток. Также мы не нашли в комплекте защитный чехол на нож измельчителя, упомянутый в инструкции. Все три способа использования прибора подробно освещены, даны рекомендации по типам продуктов и общие советы по эксплуатации и безопасности.

Отметим, что для защиты от перегрева мотор не следует держать включенным дольше 2 минут, а по их истечении ему надо дать остыть в течение 10 минут. Максимальная температура продуктов для измельчения составляет 60 °C, максимальный размер кусочков — 2 см, то есть придется нарезать ингредиенты довольно мелко. Добавление жидкости будет облегчать процесс перемешивания.

Управление

Управлять блендером легко: после включения в сеть достаточно нажать кнопку включения и отрегулировать скорость работы, а при необходимости нажать кнопку турбо-режима на максимальной мощности.

В соответствии с заявленными функциями 3-в-1 рекомендуется использовать насадки соответственно:

венчик — взбивать сливки, яйца, кремы, муссы;

блендер — готовить супы-пюре, соусы, жидкое тесто, коктейли, детское и спортивное питание;

измельчитель — измельчать твердый сыр, мясо, орехи, овощи, чеснок и травы.

Использование

Подготовка

Перед первым включением все рабочие поверхности мы протерли губкой, смоченной в теплой воде, и затем вытерли насухо. Никаких технических запахов мы не отметили.

Эргономика

Прибор удобен и прост в эксплуатации, затруднение вызвал только венчик, который сначала не хотел заходить в переходник, а потом отказывался выходить, так что мы боялись применить силу и сломать крепление. Плавный регулятор мощности имеет градацию от 1 до 5 и громко стрекочет при перемещении. Насадки для блендера и венчика на моторном блоке совсем немного люфтят, в остальном мы не заметили щелей или других погрешностей сборки.

Управляющие кнопки не имеют обозначений, но их назначение легко запомнить с первого же использования. Нажимаются они легко, и при коротких включениях (до 1 минуты) не составляет труда держать кнопку нажатой. Для оптимального результата насадку-блендер требуется перемещать по кругу и вверх-вниз, однако в узком комплектном стакане удается только второе. При этих движениях нужно учитывать плотность продукта и содержание в нем жидкости, чтобы не получить «чпок», но этот навык должен выработаться с любым погружным блендером.

Уровень шума при выполнении рутинных задач очень низкий, можно поддерживать разговор, не повышая голоса. Однако при измельчении таких твердых продуктов, как орехи и шоколад, звук становится оглушительно громким, когда твердые частицы на большой скорости ударяются о пластиковый стакан. Длится этот этап обычно от 5 до 10 секунд, поэтому мы бы не относили эту особенность к недостаткам прибора.

Уход

Мы мыли прибор сразу после использования, поэтому никаких трудностей с уходом не возникло. Засохшие остатки продуктов можно убрать губкой и мягким моющим средством, а посудомойка традиционно не приветствуется. Корпус, то есть моторный блок, достаточно протирать сухой тканью — если задаться целью, его легко можно вовсе не пачкать во время работы.

Тестирование

Объективные тесты

Замеры энергопотребления с помощью ваттметра показали максимальное значение 250 Вт при среднем 150 Вт. Во время активной работы (10 заходов за 20 минут с короткими перерывами и непрерывно в течение 1 минуты) корпус лишь самую малость нагрелся.

Практические тесты

Для проверки всей функциональности блендера мы провели следующие испытания:

обязательный помидорный тест суп-пюре из цветной капусты рыбный фарш с луком паштет из печени индюшки смузи из молока и банана молотые орехи и шоколад молочный мусс на желатине

Свежие помидоры в блендере

Мы специально отобрали самые плотные помидоры и выбрали два по 200 г каждый. Первый был нарезан мелко, в соответствии с рекомендацией в инструкции. За 1 минуту на самой малой мощности он был измельчен до стандартного для погружных блендеров состояния: достаточно однородная масса, но просматриваются косточки. Второй помидор мы нарезали уже крупнее и получили абсолютно такой же результат и суммарно 400 мл жидкости.

Результат: хорошо.

Суп-пюре из цветной капусты

Рецепт получился очень диетический: в бульоне из грудки индейки были сварены цветная капуста, крупно нарезанные картофель, морковь и лук. Затем мы добавили нарезанное мясо индейки, морскую соль и специи, немного остудили и погрузили в кастрюлю насадку-блендер. Всего через 1 минуту работы мы получили равномерно измельченные продукты, хотя размер кусочков картофеля точно превышал рекомендованные 2 см. Конечно, полностью убрать зернистость мы не смогли, но полученное блюдо имело отличные органолептические показатели.

Результат: отлично.

Фарш из трески с луком

Треска была разморожена и нарезана на условно одинаковые кубики со стороной 2 см, примерно так же была порезана одна крупная луковица. Поочередное измельчение в чаше дало следующие результаты:

рыба была успешно перемолота уже за 10 секунд на первой скорости, далее ее волокнистая суховатая структура привела к прилипанию по краям, и блендер работал впустую; добавление чайной ложки воды еще больше ускорило процесс, однако тенденция к слипанию сохранилась;

лук был измельчен всего за 5 секунд до состояния мелкой шинковки с единичными более крупными элементами — отлично для добавления в фарш.

Далее мы перемешали и приправили ингредиенты измельченными ранее помидорами с чесноком, солью и специями, сформировали тефтели, смазали их сверху сметаной и запекли в аэрогриле. Всего за 30 минут мы получили вкусное и диетическое блюдо, способное приятно разнообразить меню.

Результат: отлично.

Паштет из печени индюшки с луком

После предварительной обжарки печени и лука мы дали им остыть и наполнили стакан блендера примерно наполовину. Ингредиенты получились предсказуемо сухими и поддавались перемолке весьма неспешно, пока мы не влили 5 мл воды (конечно, куда уместнее были бы сливки или хотя бы молоко, но оно разошлось на следующие рецепты).

Далее процесс ускорился и спустя минуту мы получили однородную густую пасту. Представления об идеальной консистенции (как и о составе) паштета могут отличаться, но мы посчитали такую текстуру очень удобной для намазывания на бутерброды.

Результат: отлично.

Молочно-банановый шейк (смузи)

Самый простой и быстрый рецепт десертного напитка: спелый банан был нарезан кружками и отправлен в блендер с 300 мл молока. Спустя 7 секунд мы получили однородную массу, самой приятной густоты и нежную на вкус, частички банана были видны, но не ощущались.

Результат: отлично.

Молотые орехи и шоколад

Мы взяли 60 г грецких орехов, 100 г фундука и 100 г горького шоколада и по очереди измельчили их в соответствующей чаше. Грецкие орехи тихо и спокойно превратились в крошку за 10 секунд, а вот фундук сделал это неожиданно громко.

Для шоколада (мы использовали Ritter Sport) нам потребовалось больше времени: за первые 15 секунд он оглушительно измельчился в довольно крупные крошки, а спустя еще 15 секунд на максимальной мощности помол стал достаточно мелким. К сожалению, в нижней части чаши он прилип к краям, и после отковыривания скомковался. В результате во всех случаях мы получили отличную посыпку для украшения десертов или составляющую сладкого теста.

Результат: хорошо.

Молочный мусс на желатине

Стандартный рецепт мы рискнули еще больше упростить для тестов: замочили желатин на час, добавили его в горячее молоко, перемешали с сахаром и взбивали венчиком 1 минуту на 1-й и 2-й скорости. По завершении мы наблюдали шапку молочной пены высотой почти в сантиметр и на этом моменте отправили мусс в холодильник на ночь. Утро, таким образом, началось с приятного легкого десерта, посыпанного шоколадной и ореховой крошкой.

Результат: отлично.

Выводы

Блендер Kitfort KT-1322 радует своей функциональностью, стильным дизайном и при этом конкурентоспособной ценой. Он успешно справился со всеми тестовыми заданиями и не вызвал сложностей в уходе. Учитывая, что нам не приходилось держать кнопку нажатой дольше минуты, руки не успели устать от его веса, а проблема с заеданием венчика оказалась не критичной — ведь его необязательно отсоединять от переходника.

Плюсы

многофункциональность

оптимальная мощность

низкий уровень шума

стильный дизайн

компактность

доступная цена

Минусы

заедание насадки-венчика