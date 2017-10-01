Дегидратор Excalibur Economy 4400220 Младшая неторопливая модель для сыроедов

Excalibur Economy 4400220 — базовая модель на 4 лотка в линейке американских дегидраторов с горизонтальным обдувом. Квадратная форма лотков размером 30×30 см позволила создать довольно компактный прибор с большой вместимостью: площадь сушки заявлена как 0,37 м², а горизонтальный обдув обеспечивает хорошую равномерность. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Эксплуатация Тестирование Выводы Характеристики Производитель Excalibur Модель Economy 4400220 Тип горизонтальная электрическая сушилка Страна производства США Гарантия 5 лет Заявленная мощность 220 Вт Материал корпуса и лотков пластик Количество лотков 4 Размер лотка 30×30 см Регулировка температуры от 36 °C до 74 °C Управление механическое Уровень шума 52 дБ Габариты 33×16×43 см Длина шнура 1,2 м Вес с упаковкой 4,7 кг Средняя цена T-12767996 Розничные предложения L-12767996-10 Комплектация Дегидратор поставляется в плотной картонной коробке, проклеенной скотчем. На боковой стороне мы видим название компании и галочку напротив нужной модели, наклейку с номером (видимо, еще с завода) и стикер с информацией на русском языке. На торце есть надпись Do not drop — надеемся, что в процессе переправки прибора из США в Россию все ответственные лица прочитали ее без труда. Внутри коробки находится дегидратор, защищенный с помощью дополнительных картонных вставок, и две одинаковые инструкции на русском языке. Лотки уже находятся внутри корпуса прибора, а дополнительные листы того же производителя для сушки жидких продуктов дистрибьютор прислал в отдельной плоской картонке.

На первый взгляд Дегидратор представляет собой черный параллелепипед на четырех пластиковых ножках, не очень высокий, но длинный. Спереди находится выдвижная дверца с логотипом компании; вместе с верхней частью корпуса она сделана из зернистого матового пластика. Вентилятор расположен в дальней от дверцы части прибора, чтобы обеспечить горизонтальный равномерный обдув лотков. Его мотор выдается из задней части корпуса, поэтому поставить дегидратор вплотную к стенке не получится, ведь нужно еще оставить пространство для циркуляции воздуха. Лотки в количестве четырех штук представляют собой черные рамки, на которых лежат мелкие сетки из прозрачного BPA-free пластика. При желании высушить жидкие или сыпучие продукты (пастила, мелко нарезанные травы, йогурт) на лоток можно положить один из фирменных гибких листов ParaFlexx: Premium (однослойный полипропилен с тефлоновым покрытием) или Ultra (многослойный армированный пищевой силикон).

Инструкция Руководство по эксплуатации богато информацией как по общим вопросам дегидратации, так и по конкретным продуктам и особенностям работы с прибором. Традиционно первым разделом идут меры безопасности, затем правила использования прибора. Инструкция выпускается для всех моделей линейки Excalibur, поэтому присутствуют указания по работе механического и цифрового таймера. Обработка продуктов перед сушкой позволяет ускорить их обработку и сохранить первоначальный цвет, не теряя основной массы питательных веществ. В инструкции подробно описаны все способы: погружение в раствор гидросульфита натрия, аскорбиновую кислоту, фруктовый сок или мед, бланширование или варка на пару. Большая часть продуктов перечислена в таблице с рекомендациями по подготовке и времени работы на одном из двух температурных режимов: эффективная сушка при 57 °C и сыроедческая сушка при 41 °C. Описаны приготовление пастилы и сушеного йогурта, сушка мяса и рыбы, причем для рыбы приведены данные по содержанию жира, чтобы оценить ее пригодность для вяления. Далее приводятся справочная информация по направлению сыроедения и нестандартные способы использования дегидратора: приготовление йогурта и сыра, подъем теста и даже сушка фотографий. Три рецепта включены в инструкцию, остальные можно найти на сайте дистрибьютора vsesoki.ru в виде текстов и видео. В конце брошюры перечислены возможные неисправности и краткие технические характеристики всех моделей, а также условия гарантии. Управление Управление прибором сделано максимально простым и удобным: в правом верхнем углу на верхней панели есть кнопка включения On/Off, рядом с ней расположен механический регулятор температуры. Интервал рабочих значений заявлен от 36 °C до 74 °C и разделен на блоки с рекомендациями по продуктам, которые нужно сушить при данной температуре. Таким образом, можно сэкономить время и не сверяться с таблицами из инструкции или рецептами. По завершении сушки прибор можно выключить кнопкой и не вытаскивать шнур электропитания из сети. Эксплуатация Подготовка Вытащив дегидратор из коробки, мы протерли его корпус, сполоснули и обсушили лотки, установили на ровную поверхность на кухне, оставив достаточно пространства вокруг. Эргономика Пользоваться прибором достаточно удобно: регулятор температуры плавный, крышка легко снимается и ставится на место, лотки отлично входят в пазы. Производитель выбрал черный пластик корпуса и крышки вместо прозрачного ради защиты продуктов от света и потери тепла, хотя это вынуждает покупателя чаще заглядывать внутрь для проверки. После непрерывной работы в течение суток верхняя часть корпуса нагрелась до состояния теплой и более ее температура не повышалась. Ограничений по времени сушки и рекомендуемых перерывов в инструкции нет. Для максимально равномерной обработки продуктов производитель рекомендует регулярно поворачивать лотки на 180°, чтобы все продукты успели оказаться близко к вентилятору. Мелкая сетка на них позволяет сушить широкий спектр продуктов, а для жидкостей можно использовать пергамент или фирменный лист ParaFlexx. Листы Ultra и Premium отличаются материалом и толщиной, но в эксплуатации ведут себя одинаково. Горизонтальный обдув дает хорошую равномерность температуры (наш термометр показал идентичные значения на нижнем и верхнем лотках), а вентилятор на задней стенке защищен от случайного попадания кусочков продуктов. Шумность работы невысокая, звук равномерный и больше всего напоминает ультразвуковой увлажнитель воздуха. Уход Пластиковые лотки (без сеток) можно мыть в посудомоечной машине, хотя за время нашего тестирования не появилось загрязнений ни на рамках, ни на прозрачной сетке. Листы ParaFlexx можно мыть губкой с теплой водой, но не рекомендуется замачивать. Корпус прибора можно протирать внутри и снаружи влажной тряпкой и затем сухой. Если вымытые лотки по каким-то причинам неудобно обсушить, то можно запустить прибор и влага испарится с них. Тестирование Объективные тесты В процессе набора заданной температуры устройство потребляло в среднем 445 Вт, а когда тэн отключался, энергопотребление составляло 24 Вт. Время дегидрирования во всех тестах оказалось больше, чем указано в рецептах, поскольку фактические температурные режимы прибора не соответствовали заявленным. Мы начали тесты, ориентируясь на отметки производителя с рекомендуемыми для определенных продуктов температурами рядом с механическим регулятором. Заметив, что скорость сушки заметно отстает от ожидаемой, мы измерили реальную температуру внутри дегидратора с закрытой дверцей. Чтобы убедиться, что прибор закончил набор температуры, мы ориентировались на показания ваттметра. Выставленная температура Реальная температура 52 °C 30 °C 60 °C 34 °C 68 °C 42 °C 74 °C 50 °C Таким образом, максимальная фактическая температура находится между уровнями, рекомендуемыми для трав и овощей. Обнаружив это во время третьего теста, все последующие мы делали на температуре 53 °C. Практические тесты Мы приготовили с помощью дегидратора достаточно широкий перечень продуктов: фруктовые чипсы

лук (укроп, петрушка)

пастила из яблок

бананы кружками и блин для мороженого

сыроедческие хлебцы с орехами

маринованная индейка Фруктовые чипсы Яблоки сорта Гренни Смит были вымыты, очищены и нарезаны тонкими кружками 0,3 см толщиной. 1 кг подготовленного сырья с комфортом разместился на четырех лотках, и мы даже смогли добавить немного кружков из апельсинов и киви. Общее время сушки составило 19 часов при выставленной температуре 57 °C (фактически при 32 °C); за это время лотки трижды были развернуты на 180° для равномерной обработки. Яблочные чипсы стали довольно твердыми, но без хруста, а спустя час при комнатной температуре вобрали влагу из воздуха и стали соответствовать описанию из инструкции: «мягкие, гнущиеся». Результат: хорошо. По ощущениям от дегустации, дегидратор действительно удаляет всю влагу из продукта, не оставляя ее в центре кусочка. Учитывая низкий температурный режим, сушка происходила больше за счет движения воздуха, и продукт сохранил все полезные свойства. Следующим заходом готовились ломтики ананаса, нарезанные толщиной 0,2 см полукругом. Вместе с ними остались досушиваться немногочисленные кружки апельсина и киви, температуру мы наивно увеличили до 60 °C, но им понадобилось еще 8 часов для избавления от влаги. Итого апельсины высохли за 27 часов, ананасы — за 19 часов. Лук и зелень Лук был очищен и мелко нарезан, благо ячейки сетки лотков не позволяли ему упасть. Небольшие пучки петрушки, укропа и зеленого лука были вымыты, обсушены салфетками и нарезаны или разобраны. Мы разложили всю зелень в один слой без перекрывания прямо на сетку лотка. Когда через 18 часов мы достали ее высушенной, частички укропа падали сквозь ячейки сетки, поэтому рекомендуем подкладывать пекарскую бумагу или специальные листы для сушки жидких продуктов. За это время мы последовательно измеряли и увеличивали температуру, поэтому окончание сушки зелени происходило уже при 42-44 °C. Результат: хорошо. Через 19 часов был готов и лук, но результат нам не показался оптимальным: он стал желто-коричневым, но не сухим и хрустящим. Также наши перевороты лотков не могли помочь центральной части, где лук сушился медленнее всего — помогло только ручное перемешивание. Яблочная пастила Полезный и вкусный десерт мы готовили не самым сыроедческим образом: запекли яблоки целиком в духовке, затем, мягкие и ароматные, загрузили в блендер и размазали полученное пюре по листу ParaFlexx из армированного силикона. К сожалению, ожидание готовой пастилы оказалось долгим: спустя 19 часов твердая на вид масса все еще сохраняла консистенцию пюре и перестала прилипать к листу только через 40 часов. Тогда мы скатали ее в ролл, но затем решили все же употребить простым способом, отрывая кусочки. Результат: хорошо. Банановые чипсы и мороженое Чипсы из кружков банана — простая и гениальная закуска, только вот заканчивается сразу, как мед у Винни-Пуха. Выложили мы их по краям лотка для максимальной скорости сушки, и составила она 8 часов на максимальной температуре (50 °C). Чипсы прилипли к лотку, но легко и без потерь отделились. На вкус они были потрясающие: чуть хрустящие и затем тягучие. Тот случай, когда ожидание оправдано, особенно если оно пришлось на ночь. Рецепт сыроедческого мороженого мы увидели на канале магазина ВсеСоки, который поставляет технику Excalibur в Россию. В отличие от большинства рецептов такой направленности, здесь все ингредиенты были легко доступны в обычном магазине, плюс идея такого десерта была соблазнительна для стоящего на дворе лета. Два спелых банана мы превратили в пюре с помощью блендера и отправили в дегидратор на 8 часов. Полученная пастила была коричневого цвета, легко отделилась от листа и позволила себя согнуть в подобие стаканчика, правда, пыталась порваться на сгибе. В этот съедобный стаканчик мы поместили две блендированные начинки: финики с лимонным соком и предварительно замороженный банан. В видеорецепте полученный шедевр перевязывали бечевкой и ели мороженое ложкой, отщипывая от «блина». Мы же свернули десерт в ролл и нарезали на порции, которые удобно было есть ложкой. Вкус был необычный и весьма интересный: сладкий ледяной банан с легкой кислинкой, более выраженная кислинка лимона в финиках и нежный похрустывающий блин. Результат: отлично. Сыроедческие хлебцы Рецепт оказался самым легким из того, чем развлекаются сыроеды: нам потребовались 3 банана, 2 морковки, по четверти чаши воды, орехов, фиников, изюма, чуть больше семян чиа и совсем немного кунжута, корицы и соли. Все ингредиенты, кроме изюма и мелких семян, отправились в блендер, а полученная масса была распределена на два лотка. На более тонкий лист мы положили более толстый слой (примерно 0,5 см), и наоборот. Соблюдая рекомендации из видеоуроков, мы делали слой пасты более тонким в центре, так как он подсушивается слабее всего. Также в середине приготовления мы нарезали единую массу на будущие хлебцы. Рецепт предлагает сушку 2 часа на 65 °C, затем 5 часов на 42 °C. Зная реальную максимальную температуру нашего образца, мы были готовы к долгому ожиданию. Спустя 9 часов мы вытащили более толстые хлебцы — они были мягкими и не хрустели, но и не разваливались. Тонкие хлебцы, конечно, подсохли лучше, но мы не пробовали их сразу и оставили на ночь полежать. Утром мы посушили их еще 4 часа и получили хрустящие хлебцы, которые уже не гнулись, а ломались, а во рту были мягкими и немного тягучими. Рецепт стоит того, чтобы попробовать новую и однозначно полезную закуску. Результат: отлично. Маринованная индейка Грудка индейки была нарезана тонкими полосками и замаринована в соевом соусе с горчицей и медом на 24 часа. затем мы максимально обсушили мясо бумажными салфетками и выложили на сетку лотка, благо капать было нечему. Поскольку температура обработки для мяса предполагается более высокая, чем выдавал прибор (показания колебались от 47 °C до 49 °C, а рекомендуется 68 °C), мы решили выждать не 6 часов, а 24 часа. Индейка получилась точно не сырой, однако жевалась с трудом, и на местах сгиба не трескалась (показатель правильной сушки по инструкции), а ломалась. Результат: хорошо. Выводы При тестировании дегидратора Excalibur Economy 4400220 мы обнаружили один существенный недостаток: несоответствие фактической рабочей температуры заявленной. Однако его с лихвой перекрывают достоинства прибора: компактность, простая и надежная конструкция, защита от света и потери температуры съемной дверцей, мелкая сетка на лотках и их квадратная форма, расположение вентилятора на дальней стенке и горизонтальный обдув. Учитывая занимаемую дегидратором площадь на кухне, мы бы посчитали конструкцию на 5 лотков оптимальной, так как высота изменится незначительно. Варианты на 9 лотков подойдут компаниям любителей сушеных снеков и приверженцам сыроедения, а кафе могут использовать более мощную коммерческую модель на 10 лотков. Плюсы равномерный горизонтальный обдув

4 лотка с мелкой сеткой

простота эксплуатации

удобные листы ParaFlexx Минусы некорректная работа термостата

отсутствие таймера

Дегидратор Excalibur 4400220

предоставлен для тестирования компанией

Виджет от SocialMart



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