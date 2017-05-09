iТоги 2017/4

Основные темы и самые интересные новости апреля 2017 года

После двухмесячного перерыва новости о смартфонах снова вернулись на первое место в подборке. В апреле среди самых читаемых и обсуждаемых новостей их было больше всего.

Смартфоны

Как известно, в представленных в марте смартфонах Samsung Galaxy S8 и S8+ доступна разблокировка на основе распознавания лиц. Самой популярность новостью в один из первых дней апреля стала новость о том, что систему распознавания лиц Samsung Galaxy S8 можно обмануть при помощи фотографии владельца.

Комментируя это сообщение, представитель Samsung напомнил, что система распознавания лиц позволяет лишь разблокировать смартфон, но подтвердить платеж или открыть защищенную папку (Secure Folder) биометрическими средствами позволяет только дактилоскопический датчик или сканер радужной оболочки глаза.

Выпущенная в прошлом году модель Samsung Galaxy Note7, как известно, была в итоге отозвана из-за дефекта в аккумуляторах. Поскольку к другим компонентам претензий нет, производитель счел разумным снова начать продажи, заменив аккумуляторы. Как стало известно, аккумуляторы восстановленных смартфонов Samsung Galaxy Note7 уменьшены. Говоря точнее, емкость равна 3200 мА·ч, что на 300 мА·ч меньше, чем у оригинала.

Восстановленные устройства носят индекс N935. Индекс оригинальной модели — N930.

Попутно производитель готовит к выпуску следующую модель семейства. В начале месяца появилось его изображение, а соответствующая новость «Фото дня: смартфон Samsung Galaxy Note 8» стала самой читаемой новостью дня.

Анонс Samsung Galaxy Note8 (скорее всего, так, без пробела перед цифрой будет называться устройство) ожидается в четвертом квартале.

Тем временем смартфон Samsung Galaxy S8 с честью выдержал испытание на изгиб.

Попытка согнуть устройство входит в список других издевательств, вроде нагрева зажигалкой и царапанья экрана ножом, которые предпринимает некий JerryRigEverything, публикующий результаты своих «тестов». Новинка южнокорейского производителя оказалась весьма стойкой к варварскому обращению.

Впрочем, от поломки никто не застрахован. Например, экран может выйти из строя в результате падения смартфона. В этом случае его можно заменить. В конце апреля стала известна стоимость замены экрана Samsung Galaxy S8+.

Если верить источнику новости, замена поврежденного экрана в авторизованном сервисном центре обойдется в 250 евро. Это на 25% дороже замены экрана модели Galaxy S7 edge, оцениваемой в 200 евро.

Если купить все запчасти, можно попробовать собрать смартфон самостоятельно. Наиболее читаемой новостью 13 апреля стал рассказ о том, как некий энтузиаст собрал полностью функциональный iPhone 6s, потратив более 1000 долларов.

Говоря точнее, на новые комплектующие было потрачено около 300 долларов, а еще в 1000 долларов обошлись различные инструменты и поломанные смартфоны, из которых «энтузиаст» извлекал запчасти, недоступные в новом состоянии. Чтобы купить все необходимое и собрать iPhone 6s с 16 ГБ флэш-памяти, понадобилось около двух месяцев. По словам автора проекта, он выбрал iPhone 6s, поскольку компоненты iPhone 7 все еще сложно найти на рынке.

Вероятно, ситуация изменится, когда поклонники продукции Apple начнут менять свои смартфоны на следующую модель. Ее появление в продаже ожидается осенью, хотя некоторые источники утверждают, что смартфон Apple iPhone 8 выйдет не в этом, а в будущем году. Впрочем, есть и другая точка зрения: смартфон Apple iPhone 8 появится в продаже вовремя, но без одного из новшеств. Речь идет о 3D-сенсоре, предназначенном для приложений дополненной реальности и сканирования радужной оболочки глаз.

Если Apple замешкается, она может оказаться не первой компанией, выпустившей аппарат с таким датчиком. Вполне вероятно, что ее опередят компании Huawei, Oppo и Vivo.

Согласно другой апрельской новости, рынок смартфонов продолжает расти только благодаря этим трем китайским компаниям, занимающим в первой пятерке третье, четвертое и пятое место. Находящиеся соответственно на первом и втором местах компании Samsung и Apple отстают от них по росту продаж, в результате чего их доли рынка сокращаются. Такие данные содержатся в отчете IDC.

В целом за квартал было отгружено 347,4 млн смартфонов — на 4,3% больше, чем год назад.

В апреле компания Xiaomi представила очередную новинку. Говоря точнее, был представлен смартфон Xiaomi Mi 6, который получил сдвоенную камеру с оптическим зумом, два динамика и защиту от брызг.

Шасси устройства изготовлено из нержавеющей стали, а передняя и задняя панели — из стекла. Основой устройства служит однокристальная система Snapdragon 835, дополненная 6 ГБ оперативной памяти. Дисплей размером 5,15 дюйма имеет разрешение 1920×1080 пикселей. Основная камера оснащена оптическим стабилизатором. К особенностям Xiaomi Mi 6 можно отнести отсутствие звукового разъема диаметром 3,5 мм.

Производитель объяснил отказ от использования разъема 3,5 мм в смартфоне Xiaomi Mi 6 тем, что это позволило высвободить место для других компонентов и увеличить емкость аккумулятора.

Отметим, что дизайнеры при этом получили возможность сделать расположение элементов на торцах устройства более симметричным, а конструкторам стало проще обеспечить защиту от пыли и брызг.

В середине месяца был представлен смартфон HTC One X10. Размер и разрешение его экрана — такие же, как у Xiaomi Mi 6. В металлическом корпусе HTC One X10 находится плата с однокристальной системой MediaTek Helio P10, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти.

Устройство поддерживает две карточки SIM, беспроводные технологии 4G LTE Cat.6, 3G, Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2. В оснащении устройства можно выделить слот microSD, камеры разрешением 8 и 16 Мп, дактилоскопический датчик. Емкость аккумулятора равна 4000 мА·ч.

Смартфоны — смартфонами, но и процессоры AMD не спешат покидать дайджест наиболее интересных и важных новостей месяца. Итак, героями новостей следующего раздела являются процессоры

AMD Ryzen

Самой читаемой новостью этого раздела стала новость о том, что процессор Ryzen 5 1400 сравнили с Intel Core i5-7400 и Pentium G4560 в актуальных играх. Говоря более конкретно, соперником процессоров Intel выступила четырехъядерная модель AMD Ryzen 5 1400, работающая как на штатных частотах 3,2-3,4 ГГц, так и разогнанная до 3,8 ГГц. В конфигурацию тестовых систем вошла 3D-карта AMD Radeon RX 480.

Всего было проверено восемь популярных игр. В трех из них было заметно преимущество Intel Core i5-7400, но в остальных процессор AMD Ryzen 5 1400 не отставал. Конфигурация с процессором Pentium G4560 практически все время оказывалась последней, что, впрочем, вполне компенсируется ее меньшей стоимостью, если сравнивать удельные показатели производительности.

О производительности AMD Ryzen 5 в играх говорилось и в другой апрельской новости, вышедшей под заголовком «Появились игровые результаты процессора AMD Ryzen 5» и оказавшейся самой читаемой в день выхода.

Коротко говоря, и в этих тестах новинка AMD оказалась на высоте. Процессор AMD Ryzen 5 1400 стоимостью $199 выглядит очень привлекательно на фоне более дорогих моделей конкурента.

Дополнительный прирост производительности в Windows 10 обеспечивает новый профиль энергопотребления AMD Ryzen Balanced. В нем указаны более подходящие значения параметров, используемых технологией AMD SenseMI, которая позволяет процессорам AMD Ryzen быстро менять напряжение и частоту для получения максимальной производительности в каждый момент времени.

В некоторых играх новый профиль Balanced обеспечивает прирост производительности почти на 9%. При этом энергопотребление процессора ниже, чем в режиме High Performance.

Продажи процессоров AMD Ryzen 5 начались 11 апреля. Соответствующая новость не только набрала наибольшее число запросов, но и вызвала активное обсуждение.

Первыми представителями линейки AMD Ryzen 5 стали шестиядерные модели AMD Ryzen 5 1600X и AMD Ryzen 5 1600 стоимостью $249 и $219 соответственно и четырехъядерные модели AMD Ryzen 5 1500X и AMD Ryzen 5 1400 стоимостью $189 и $169 соответственно. Все они имеют исполнение AM4.

В следующем разделе собраны наиболее значимые новости апреля, в которых фигурировали

3D-карты

В начале месяца был представлен графический ускоритель Nvidia Titan Xp.

Новая модель основана на графическом процессоре GP102, но не с 3584 ядрами CUDA, как у прошлогодней модели Nvidia Titan X, а с 3840. Количество текстурных блоков увеличено с 224 до 240. Тактовая частота GPU равна 1582 МГц. Посредством 384-разрядной шины памяти графический процессор связан с 12 ГБ памяти GDDR5, работающей на эффективной частоте 11,4 ГГц.

Стоит новая 3D-карта столько же, сколько в момент выхода стоила модель Nvidia Titan X, то есть 1200 долларов.

Компания AMD, выступающая единственным конкурентом Nvidia на рынке графических процессоров для ПК, в апреле представила 3D-карты серии AMD Radeon RX 500. Этому предшествовало появление информации о ценах на 3D-карты AMD Radeon RX 580 и 570.

Рекомендованную розничную цену модели AMD Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти источник назвал равной 269 евро, модели AMD Radeon RX 580 с 4 ГБ памяти — 239 евро, модели AMD Radeon RX 570 с 4 ГБ — 199 евро. Он уточнил, что приведенные цены относятся к референсным образцам, а разновидности, созданные партнерами AMD, могут быть дороже.

Вскоре появились данные о производительности 3D-карты AMD Radeon RX 580, включая результаты разгона. В конфигурацию тестовой системы вошла 3D-карта производства XFX с референсной печатной платой, оснащенная водоблоком.

Работая на частоте 1360 МГц, графический процессор карты набрал 5823 балла в тесте 3DMark Fire Strike Extreme.

Кроме того, в новость вошли результаты других тестов и игр Rainbow Six Siege и The Division.

3D-карты линейки AMD Radeon RX 500 были представлены 18 апреля.

По мнению автора новости, линейка состоит из шести моделей: Radeon RX 580, RX 570, RX 560, RX 550, RX 540 и Radeon 540. Сам производитель в пресс-релизе, посвященном выходу новых 3D-карт, назвал только первые четыре модели из этого списка.

Рекомендованная цена разновидности Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти составляет $229. Разновидность с 4 ГБ памяти оценена в $199. Модель Radeon RX 570 с 4 ГБ памяти стоит $169, модель Radeon RX 560 с 2 ГБ памяти — $99. Наконец, 3D-карта начального уровня Radeon RX 550, тоже оснащенная 2 ГБ памяти, стоит $79. Во всех случаях используется память GDDR5.

Ориентируясь на будущие модели 3D-карт, компания SK Hynix представила в апреле память GDDR6.

Микросхемы объемом 1 ГБ выпускаются по технологии 20-нанометрового класса. Скорость передачи данных по одной линии составляет 16 Гбит/с. Несложно посчитать, что при условии подключения к 384-разрядной шине пропускная способность составит 768 ГБ/с. Серийный выпуск новой памяти производитель рассчитывает освоить в начале будущего года.

Завершает подборку раздел, впервые встречающийся в ней. Среди самых популярных апрельских новостей было пять заметок, которые роднит место действия —

Россия

Открывает пятерку наиболее читаемых новостей этого раздела, отсортированную по количеству запросов, новость «Владимир Путин заявил, что «расхристанной квазисвободы» в российском интернете больше не будет».

По словам президента России, Интернет не может служить для бесконтрольного распространения любой информация, в частности, для пропаганды самоубийств и терроризма, детской порнографии, наркотиков. Президент уверен, что распространение подобной информации нужно ограничивать, как это уже делается в США, Европе и Китае, но делать это «аккуратно, цивилизованно и технологично».

На четвертом месте находится новость о том, что Роскомнадзор может оштрафовать любую компанию с формой обратной связи на сайте.

Дело в том, что даже простейшая форма обратной связи позволяет получать персональные данные, а делать это, не заключая соглашение о конфиденциальности и не получая согласие пользователя на обработку его данных, запрещено законом о персональных данных. За нарушение полагается административное наказание в виде штрафа. Чтобы не стать нарушителем, необходимо все формы обратной связи сопровождать соглашениями о конфиденциальности, и запрашивать согласие пользователя на обработку его персональных данных. Кроме того, данные, полученные через форму обратной связи, следует хранить как персональные данные.

Очень активное обсуждение вызвала новость, занимающая третье место. В ней рассказывалось о проекте нового закона, согласно которому в России водителей начнут штрафовать по фотографиям, сделанным обычными гражданами на смартфоны.

Зафиксировав нарушение с помощью камеры мобильного устройства, гражданин сможет отправить сообщение, используя портал госуслуг, а центр обработки данных МВД после изучения материалов вынесет соответствующее постановление.

Второе место импровизированного рейтинга занимает новость о том, как жителя Сургута оштрафовали за заказ PS4 в Германии.

Ввоз в Россию шифровальных (криптографических) средств без уведомления о технических и криптографических характеристиках запрещен, а приставка, по словам таможенников, относится к таким средствам и при этом отсутствует в едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров. В результате на гражданина было заведено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России, которая предусматривает штраф в размере 1000-2500 рублей.

Наконец, самой читаемой новостью раздела (и самой читаемой новостью апреля вообще) оказалась публикация о том, что RuTracker искренне благодарен Роскомнадзору за «вечный бан».

По словам представителя RuTracker, которые приводит издание Apparat, посещаемость сайта уменьшилась незначительно, а количество скачанных торрентов и вовсе осталось на прежнем уровне. В то же время, блокировка избавила RuTracker от необходимости сотрудничать с правообладателями, поскольку сайт на территории России неработоспособен, так что нарушать чьи-либо права он не может по определению.

Такими были самые читаемые и обсуждаемые новости апреля. С подборкой, сформированной на основании статистических данных за последний месяц весны 2017 года, можно будет ознакомиться в начале июня.