Процессорные охладители Noctua для разъема AM4: NH-L9x65, NH-U12S и NH-D15 в версии SE-AM4

Рассмотренные в данной статье процессорные охладители компании Noctua предназначены для использования только с новыми процессорами AMD, устанавливаемыми в разъем AM4, поскольку в комплект поставки кулеров входит всего один набор креплений на AM4. Варианты креплений для установки на другие разъемы использовать можно, но за них придется заплатить.

Оглавление

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Название модели NH-L9x65 SE-AM4 NH-U12S SE-AM4 NH-D15 SE-AM4 Тип системы охлаждения Для процессора воздушная с активным обдувом с вынесенным на тепловых трубках радиатором Компоновка Низкопрофильная, горизонтальный вентилятор Башенного типа, вертикальный вентилятор(ы) Совместимость Мат. платы с процессорным разъемом AM4 Охлаждающая способность Ссылка Ссылка Ссылка Тип вентилятора Осевой (аксиальный) Модель вентилятора* NF-A9x14 PWM NF-F12 PWM NF-A15 PWM Питание вентилятора 12 В, 2,52 Вт 12 В, 0,6 Вт 12 В, 1,56 Вт Размеры вентилятора 92×92×14 мм 120×120×25 мм 140×150×25 мм Скорость вращения вентилятора 600—2500(1800 с L.N.A.) об/мин 300—1500(1200 с L.N.A.) об/мин 300—1500(1200 с L.N.A.) об/мин Максимальная производительность вентилятора 57,5(40,8 с L.N.A.) м³/ч 93,4(74,3 с L.N.A.) м³/ч 140,2(115,5 с L.N.A.) м³/ч Уровень шума вентилятора 23,6(14,8 с L.N.A.) дБA 22,4(18,6 с L.N.A.) дБA 24,6(19,2 с L.N.A.) дБA Подшипник вентилятора Скольжения, SSO2 Средняя наработка до отказа >150 000 ч Размеры охладителя (В×Ш×Г) 65×95×95 мм 158×125×71 мм 165×150×161 мм Масса охладителя 413 г 755 г 1320 г Материал радиатора Медные теплосъемник и тепловые трубки, алюминиевые пластины радиатора, паянные соединения и покрытие никелем Термоинтерфейс теплосъемника Термопаста NT-H1 в шприце Подключение Вентилятора: 4-конт. разъем (питание, датчик вращения, управление ШИМ) в разъем для кулера процессора на мат. плате Комплект поставки Радиатор

Вентилятор (2 шт. в случае NH-D15)

Комплект креплений SecuFirm2 на разъем процессорный AM4

Комплект креплений вентилятора(-ов) на радиатор

Вставка L.N.A. (2 шт. в случае NH-D15)

Y-разветвитель в случае NH-D15

Термопаста в шприце

Руководство пользователя

Эмблема-наклейка

Ссылка на сайт производителя NH-L9x65 SE-AM4 NH-U12S SE-AM4 NH-D15 SE-AM4 Средняя розничная цена базовых моделей этих кулеров (не модификации SE-AM4) T-12664665 T-10403941 T-11030667

Описание NH-L9x65 SE-AM4

Поставляется процессорный охладитель NH-L9x65 (здесь и далее обозначение модификации SE-AM4 для краткости опускается) в скромно оформленной коробке из тонкого гофрированного картона.

На внешних плоскостях коробки приведено описание продукта, перечислены его особенности, даны технические характеристики, есть и рисунок-чертеж с основными размерами, но нет собственно нормальной фотографии кулера. Надписи в основном на английском, но описание есть в вариантах на нескольких языках, в том числе и на русском. Кулер в коробке защищает «гнездо», сложенное из того же гофркартона, из него сделана и коробочка для аксессуаров. Дополнительно аксессуары разложены в пару пластиковых пакетиков.

Руководство напечатано с двух сторон на одном листе и сложено в книжицу. Качество полиграфии высокое, язык английский. На сайте компании есть полное описание кулера, там же можно найти ссылки на PDF-файлы с руководством и описанием (варианта на русском языке нет), а также фотографии продукта, видеообзоры и ссылки на текстовые обзоры.

Кулер оснащен вынесенным радиатором, к которому тепло от подошвы передается по четырем тепловым трубкам диаметром 6 мм.

Трубки и подошва теплосъемника медные, никелированные. Трубки к подошве припаяны. Подошва теплосъемника (размером 38 на 40 мм) имеет очень мелкую концентрическую проточку. Поверхность подошвы слегка, на доли миллиметра, выпуклая к центру. Есть предположение, что небольшая выпуклость в центре улучшает прилегание подошвы к центральной части крышки процессора, которая ближе к кристаллу, что, в итоге, улучшает теплоотвод. До установки подошва защищена пластиковой крышечкой.

Преднанесенного термоинтерфейса нет, но производитель приложил к кулеру небольшой шприц с фирменной термопастой NT-H1. Забегая вперед, продемонстрируем распределение термопасты после завершения всех тестов. На процессоре:

И на подошве теплосъемника:

Видно, что термопаста распределилась практически до краев плоскости крышки процессора и центральной ее части имеет минимальную толщину. Очевидно, что в данном случае с термопастой сложно переборщить, так как ее избытки выдавливаются за пределы пятака контакта.

Радиатор представляет собой стопку пластин, плотно насаженных на тепловые трубки и припаянных к ним.

Производитель утверждает, что пластины радиатора изготовлены из алюминия, но материал пластин ни по внешнему виду, ни по механическим свойствам, ни по тому, как припаяны тепловые трубки, на алюминий не похож. Видимо, это если и алюминий, то явно с покрытием из другого металла. Толщина пластин радиатора примерно 0,4 мм.

Габариты вентилятора и радиатора различаются совсем немного, поэтому лишь малая часть воздушного потока проходит мимо пластин радиатора.

Типоразмер комплектного вентилятора 92×92 мм. Высота рамки 14 мм. В углах рамки вентилятора есть вставки из упругого пластика, через которые он контактирует с радиатором.

К радиатору вентилятор прижимается двумя скобочками из пружинистой проволоки. Загнутые концы скобок цепляются за отверстия в рамке вентилятора, минуя упругие вставки, что снижает виброразвязку вентилятора от радиатора. Впрочем, все равно масса вентилятора и жесткость резиновых вставок позволяют обоснованно предположить, что из-за высокой резонансной частоты эта система в любом случае не будет иметь сколь либо значимых антивибрационных свойств. Используется версия вентилятора NF-A9x14 PWM, имеющая немного увеличенный верхний предел скорости вращения.

На сайте производителя много и подробно написано про особенности вентиляторов Noctua, но статья не про них, поэтому просто даем ссылки на разделы сайта про установленные на данных кулерах модели вентиляторов.

Вентилятор кулера имеет четырехконтактный разъем (общий, питание, датчик вращения и управление ШИМ) на конце кабеля длиной по гибкой части в 20 см. Провода вентилятора заключены в плетеную оболочку с какой-то липкой пропиткой типа каучука, поэтому оболочка имеет свойство за все цепляться. Согласно легенде, оболочка уменьшает аэродинамическое сопротивление, но принимая во внимание толщину плоского четырехпроводного кабеля внутри этой оболочки и ее внешний диаметр, мы в правдивости этой легенды сильно сомневается. Впрочем, оболочка позволит сохранить единый стиль оформления внутреннего убранства корпуса. К кулеру прилагается вставка L.N.A. (длиной 7,7-7,8 см) с двумя разъемами, снижающая максимальную скорость вращения вентилятора.

Крепеж изготовлен из закаленной стали и имеет стойкое гальваническое покрытие. Крепеж всех трех кулеров, описанных в данной статье, в принципе позволяет закреплять кулеры в любой из четырех позиций с поворотом на 90 градусов относительно процессорного разъема, главное, чтобы кулер поместился на материнской плате и ему не мешали модули памяти и прочее. Особенностью именно модели NH-L9x65 является возможность установки без отсоединения вентилятора, так как достаточно тонкая отвертка проходит между его лопастями. Простая отвертка с Г-образной ручкой входит в комплект поставки. Габариты и высота у NH-L9x65 относительно небольшие, поэтому данный кулер будет совместим с большим количеством материнских плат (если не со всеми с разъемом AM4), не будет препятствовать установки типичных комплектующих и может использоваться в низкопрофильных корпусах.

Описание NH-U12S SE-AM4

Несмотря на внешние различия, все три кулера, которым посвящена данная статья, имеют схожие особенности конструкции, поэтому по возможности будем избегать повторения. Коробка с NH-U12S:

Комплектация:

Общий вид:

Едва ощутимая выпуклость на подошве теплосъемника чуть больше вдоль одной оси и меньше вдоль другой. Распределение термопасты после завершения всех тестов. На процессоре:

И на подошве теплосъемника:

Обсуждение см. выше.

Габариты вентилятора в одном измерении чуть больше рабочей плоскости радиатора, в другом — чуть меньше.

Типоразмер комплектного вентилятора 120×120 мм. Высота рамки 25 мм. На уголках рамки вентилятора есть столь же бесполезные виброизолирующие накладки. Запаса накладок и крепежных скобочек хватит еще на один вентилятор. Используется оригинальная модель NF-F12 PWM.

Кулер NH-U12S высокий, относительно широкий, но неглубокий, поэтому при ориентации параллельно разъемам для оперативной памяти вряд ли этот кулер будет мешать установки модулей памяти даже с очень высокими радиаторами, учитывая также то, что вентилятор может быть установлен на радиатор с другой от модулей памяти стороны. Вентилятор придется установить уже после закрепления радиатора на материнской плате.

Описание NH-D15 SE-AM4

Кулер NH-D15 самый большой из трех героев это статьи, потому и коробка для него самая большая, очень большая. Кулер, второй вентилятор и аксессуары упакованы в три отдельные коробки, которые от стенок внешней коробки отделены толстыми вставками из вспененного полиэтилена.

Комплектация:

Общий вид:

Едва ощутимая выпуклость на подошве теплосъемника идет только вдоль одной оси, вдоль тепловых трубок. Распределение термопасты после завершения всех тестов. На процессоре:

И на подошве теплосъемника:

Обсуждение см. выше.

Габариты вентилятора в одном измерении чуть больше рабочей плоскости радиатора, поэтому часть воздушного потока идет мимо пластин радиатора.

Также эффективность обдува несколько снижается в случае вентилятора, закрепленного с внешней стороны радиатора, так как в радиаторе снизу часть пластин имеет меньшую ширину. Этот уступ позволяет использовать модули памяти с высокими радиаторами. Например, в случае модулей высотой 60 мм и используемой в тестах материнской платы, эти модули можно установить в любой из четырех разъемов, и останется зазор еще в 9 мм до нижних пластин радиатора. Но когда радиатор кулера уже закреплен, установить эти модули можно только начиная со второго от кулера разъема для оперативной памяти. Заметим, что крепление вентилятора позволяет сдвинуть внешний вентилятор чуть вверх, чтобы дизайнерские накладки на материнской плате не мешали установке кулера.

Типоразмер комплектного вентилятора 140×150 мм. Высота рамки 25 мм. На уголках рамки вентилятора есть виброизолирующие накладки.

Используется модель NF-A15 PWM, видимо, также с немного увеличенной максимальной скоростью вращения.

Установить можно только один или оба вентилятора, соответственно в комплекте уже две вставки для снижения скорости вращения и разветвитель, чтобы оба вентилятора можно было подключить к одному разъему на материнской плате.

Внутренний вентилятор придется установить уже после закрепления радиатора на материнской плате, внешний вентилятор, по идее, можно и до.

Тестирование

Ниже в сводной таблице приведем результаты измерений ряда параметров протестированных кулеров.

Характеристика Название модели NH-L9x65 SE-AM4 NH-U12S SE-AM4 NH-D15 SE-AM4 Масса охладителя*, г 451 770 1346 Количество тепловых трубок 4 5 6 Сопротивление резистора во вставке L.N.A., Ом 50 80 50 Напряжение запуска вентилятора, В 5,3 5 4,6/4,5 Напряжение остановки вентилятора, В 4,4 4,2 4,3/4,2 * С использованным в тесте комплектом креплений на AM4.

Полное описание методики тестирования приведено в соответствующей статье «Методика тестирования процессорных охладителей образца 2017 года». В случае кулера NH-L9x65 применялся вариант «для слабых кулеров», то есть процессор работал на пониженной частоте 2,5 ГГц, поэтому все результаты для этого кулера, полученные при тестировании под нагрузкой, вынесены на отдельные графики. Кулеры NH-U12S и NH-D15 достаточно мощные, чтобы вариант был «для мощных кулеров», то есть процессор работал на повышенной частоте 3,625 ГГц, и эти кулеры сравниваются непосредственно друг с другом.

Этап 1. Определение зависимости скорости вращения вентилятора кулера от коэффициента заполнения ШИМ и/или напряжения питания.

Вентиляторы кулеров ведут себя сходным образом. Есть плавный рост скорости вращения при изменении коэффициента заполнения примерно от 5% до 100%, при КЗ = 0 вентиляторы останавливаются, а вставка L.N.A. снижает скорость вращения.

Регулировка с помощью напряжения характеризуется меньшим диапазоном скоростей вращения.

Этап 2. Определение зависимости температуры процессора при его полной загрузке от скорости вращения вентилятора кулера.

Сначала для слабого NH-L9x65:

Отвести от процессора порядка 40 Вт этот кулер может без особого напряжения. Теперь для мощных кулеров:

Кулеры справляются с отводом порядка 160 Вт, при этом большой NH-D15 в варианте с двумя вентиляторами ожидаемо оказался самым производительным.

Этап 3. Определение уровня шума в зависимости от скорости вращения вентилятора кулера.

При одинаковой скорости вращения, чем больше вентилятор, тем громче звук от него, а два вентилятора, естественно, шумят сильнее, чем один. Однако самым шумным все равно оказался самый маленький вентилятор NH-L9x65 из-за его высокой максимальной скорости вращения. Отметим, что в случае NH-U12S где-то на 800 об/мин уровень шума неожиданно возрастает, видимо, присутствуют какие-то резонансные явления.

В качестве отступления докажем всю бесполезность так называемых антивибрационных вставок. Возьмем и у вентиляторов NH-D15 снимем все их упругие уголочки, вот что мы получили:

В пределах погрешностей измерения от присутствия этих вставок нет ни малейшего эффекта. Можно их смело выкидывать. Напомним, что основных причин, почему они не работают, две. Во-первых, скобки цепляются непосредственно за отверстия в рамке, поэтому эффективно передают вибрацию от вентилятора на радиатор. Во-вторых, упругость вставок и масса вентилятора имеют такое соотношение, что резонансная частота этой системы явно очень высокая, поэтому лишь самые высокие частоты гипотетически могли бы хоть на сколько-то приглушаться.

Этап 4. Построение зависимости уровня шума от температуры процессора при его полной загрузке.

Сначала для слабого NH-L9x65 (напомним, отвод тепла на уровне 40 Вт):

Теперь для мощных кулеров (рассеивание порядка 160 Вт):

Такое представление результатов плохо переносимо на процессоры с другим тепловыделением, поэтому переходим к следующему этапу.

Этап 5. Построение зависимости реальной максимальной мощности от уровня шума.

Сначала для слабого NH-L9x65:

Для условно бесшумной границы в 25 дБА этот кулер может справится с процессором, потребляющим порядка 58 Вт и меньше. Таких под разъем AM4 пока нет. Теперь для мощных кулеров:

Получаем границу примерно в 145 Вт для NH-U12S и 155 Вт для NH-D15 с одним вентилятором, которая поднимается до 165 Вт при добавлении второго вентилятора.

Выводы

Все три протестированных процессорных охладителя Noctua отличаются высоким качеством изготовления, аккуратным внешним видом и продуманным с технической точки зрения дизайном. В частности, комплект креплений позволяет устанавливать кулеры в любой позиции с поворотом на 90°, и даже огромный NH-D15 с большой вероятностью не помешает установке модулей памяти с высокими радиаторами. Комплектация кулеров, с одной стороны, хорошая, так как есть и термопаста в шприце, которой хватит не на один раз, и вставка для снижения скорости вращения вентилятора, и отвертка, и даже фирменная эмблема-наклейка. С другой стороны, комплект креплений здесь предусмотрен только на разъем AM4 (остальные надо приобретать отдельно). Отметим гарантию в 6 лет (надеемся, что ее можно реализовать в России) и очень качественную упаковку, хорошо защищающую кулер от превратностей транспортировки. Единственное, что может разочаровать часть российских пользователей продукции Noctua, это отсутствие русскоязычных инструкции к кулеру и версии сайта компании.

Обновление: Согласно информации от производителя, 6 лет гарантии действительны в России, и компания Noctua работает над русскоязычной версией сайта.