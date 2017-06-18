Бизнес-седан BMW 530d xDrive

Будущее уже сегодня

Оглавление

Даже если не учитывать эмоций и статуса, можно говорить о том, что автомобиль давно вышел за замки утилитарного средства перемещения пассажиров или грузов из одной точки в другую. Современные решения по насыщенности технологиями и вычислительными ресурсами существенно выигрывают у космических кораблей прошлых поколений. При этом и производители, и потребители все больше обращают внимание не только на традиционные для данного сегмента параметры, такие как экономичность или мощность двигателя, но и на те возможности, безопасность, комфорт и удобство, которые обеспечивают дополнительные системы автомобиля.

Немецкий концерн BMW заслуженно считается одним из лидеров индустрии, и на примере бизнес-седана BMW 530d xDrive текущего поколения мы постараемся рассказать о том, какие технологии уже сегодня можно встретить в современных автомобилях, как они работают и чем могут быть интересны.

Традиционно комплектация машин описывается списком опций, который в нашем случае насчитывал более семи десятков пунктов. Но еще более впечатляющими являются следующие цифры: пять экранов, три тач-панели, более 120 органов управления, не считая «автомобильных». Да, конечно, стоимость этой комплектации очень высока, и представить себе образ ее покупателя непросто. Однако она показывает потенциал производителя и те возможности, которые ждут автолюбителей в ближайшем будущем.

Но сначала стоит написать несколько слов о привычных для этой индустрии параметрах и впечатлениях от знакомства с автомобилем. Об этом расскажет Александр Воробьев, коммерческий директор iXBT.com.

Кузов, двигатель, салон

Мне выдалась миссия сравнить новый кузов G30 с предыдущим F10, которым я владею и управляю более двух лет. Да, конечно, не совсем корректно сравнивать бензиновый 528i предыдущего поколения с современным дизельным 530d, но тем ярче впечатления, когда пересаживаешься из одного автомобиля в другой.

Опыт общения с баварскими дизелями у меня есть, поскольку в семье также эксплуатируется BMW X4 с дизелем 2.0, но новый мотор B57 — это совсем другая «песня».

620 Нм момента с 249 лошадиными силами разгоняет до сотни почти двухтонный полноприводный автомобиль за пять с небольшими долями секунд. Трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат» с бесшовными переключениями — стремительно, но незаметно «листает» передачи, вжимая ездока в сиденье при динамичном разгоне.

Кстати говоря, BMW 530d в Европе развивает 265 сил, но версию для России якобы дефорсировали до 249 л. с., и есть подозрение, что все изменения остались на бумаге, так как немецкая более «лошадиная» версия разгоняется до сотни за те же 5,4 секунды.

Очень многие опрошенные мной знакомые и друзья при взгляде на автомобиль не могли сказать сразу, какая именно модель стоит перед ними. Ряд «респондентов», не сильно разбирающихся в автомобилях, особенно женского пола, отвечали, что перед ними «пятерка в глубоком рестайлинге». Но куда больше было тех, кто после некоторых колебаний отвечали, что перед ними «семерка» — и это отчасти тоже верно.

Ведь новая BMW пятой серии с индексом G30 использует ту же глобальную архитектуру CLAR, что и более престижная старшая модель. Общая платформа обуславливает использование схожей конструкции кузова, тех же двигателей и одинаковой системы подвески с двойными поперечными рычагами спереди и пятирычажки сзади, с подруливающей задней осью и активными электромеханическими стабилизаторами.

Особенность всех моделей BMW в том, что из поколения в поколение баварцы очень аккуратно меняют салон, и потому, когда водитель пересаживается из машины того же поколения или даже через поколение, внутренняя эргономика ему будет близка и понятна.

Вносятся лишь незначительные изменения и улучшения. Например, кнопка открытия багажника наконец-то переместилась в более удобное место на боковой панели в двери (к слову, как это уже есть в том же BMW X4), тогда как ранее открыть багажник можно было небольшой кнопочкой слева под «торпедой», ближе к ногам.

Кнопки памяти сидений тоже переехали из кресел в двери. Даже с не самыми большими руками протискивать ладонь между дверью и сиденьем, чтобы нащупать эти кнопки, было неудобно. Часто было проще открыть дверь, чем пытаться изменить настройки на ощупь.

Большой экран позволяет почувствовать явную пользу от его наличия при парковке. Если в том же BMW X4 относительно небольшой экран работает в паре с немного «лагающей» камерой, отчего помогает эта связка не слишком сильно, то в новой пятерке парковаться с использованием помощников очень удобно, процесс максимально информативен.

Камеры по кругу оценят расстояния до всех ближайших препятствий, оценят, насколько удобно будет открывать двери, и позволят избавить передний бампер от досадных царапин и повреждений, оставляемых высокими бордюрными камнями.

Еще одно приятное дополнение — проекционный дисплей, который в предыдущих моделях пользователи часто считали бесполезной опцией. Мол, выводимой информации недостаточно, а при ярком освещении ее вообще не видно. Тут могу сказать, что выводимая информация позволяет почти вообще не переводить взгляд на приборную панель, а яркость дисплея одинаково хороша как в пасмурную, так и в солнечную погоду.

Массаж сидений лично я не оценил: чувствуешь себя странно, когда в процессе езды тебя то тут, то там наминают механические руки. А вот супруге эта функция в автомобиле понравилась больше всего. Даже моих восторгов по поводу динамики и работы автомата она не разделила, выделив, по итогу нескольких поездок, в качестве наиболее полезной в автомобиле именно функцию массажа.

Еще мелочь, но которая лично мне очень понравилась: кнопка аварийной остановки стала больше и заметнее на передней панели. В городском потоке часто приходится «проситься» пропустить тебя в соседний ряд, и потому часто нужно благодарить других участников движения. Делать это с помощью более крупной и удобной кнопки куда приятнее.

И пара субъективных оценок: нам на тестирование досталась модель в версии Luxury. Во-первых, об этом гордо заявляют немалых размеров шильдики на передних крыльях, что, по-моему, отдает какой-то «цыганщиной». Во-вторых, дизайнеры, на мой взгляд, явно переборщили с хромом по всему кузову. Другая крайность — вариация Shadow line — тоже не всегда смотрится однозначно выигрышно, но в версии Luxury с блеском все же переборщили.

Стоит ли менять F10 на G30 только из-за более современного внешнего вида? Наверное, нет. Но вот если вы пересаживаетесь с 520i-528i на новый 530d, то это уже может быть весомым аргументом в пользу смены автомобиля, даже если новый G30 не будет так космически укомплектован. Надеюсь, коллеги из BMW со временем смогут предоставить более простую модель и мы получим возможность рассказать и о более доступной версии.

Системы безопасности и помощи водителю

Разговоры об «умных» автомобилях идут уже давно, и если некоторые производители стремятся сделать полностью автономные решения, то другие постепенно вводят дополнительные вспомогательные системы в существующие модели.

Комплексная система «Интеллектуальной безопасности» доступна для оперативного управления через выделенную кнопку в центре панели управления.

Для оценки окружающей обстановки используются расположенные по контуру автомобиля датчики и камеры. Сервис включает в себя предупреждения о пешеходах, автоматические световые сигналы фарами, предупреждения об опасном сближении с идущем впереди автомобилем и контроль схода с полосы. Обратите внимание, что данная система активна только в случае нахождения рук водителя на рулевом колесе.

При работе функции контроля за полосой автомобиль сначала осторожно предупреждает водителя вибрацией на руле, а если это не приводит к необходимому результату, может сам подруливать для восстановления положения на полосе.

Проверка показала, что при наличии разметки система контроля полосы работоспособна даже в темное время суток при движении в городе и на трассах. Что интересно, данные технологии могут работать в диапазоне скоростей от 70 до 210 км/ч, что вполне будет востребовано на крупных магистралях. Дополнительно есть индикации опасности боковых столкновений, что полезно во время перестроений при нахождении другого автомобиля в «слепой зоне».

Если скорость движения составляет от 10 до 60 км/ч, что часто бывает в городских условиях, то система безопасности дополнительно может использовать автоматическое торможение при обнаружении угрозы столкновения с пешеходами или другими автомобилями.

Компания BMW в настоящий момент может предложить и расширенный вариант активного круиз-контроля, способного не просто держать заданную скорость на трассе, но динамически менять ее, исходя из дорожных условий и движения других автомобилей на дороге. Этот сервис работает и при нахождении в пробке, поддерживая, в том числе, полную остановку и возобновление движения.

Учитывая габариты автомобиля и сложную ситуацию с парковками, возможность автоматической парковки явно будет востребована. Автомобиль поддерживает варианты параллельной и поперечной парковки. Для использования достаточно включить соответствующий режим и медленно двигаться вдоль улицы. На мониторе при этом будет отображаться окружающее пространство и информация с камер. После нахождения подходящего места автомобиль предложит остановиться. Далее нужно удерживать кнопку парковки, а направлением, скоростью и рулем будет управлять электроника. Вполне возможно, что профессионалы могут осуществить эту операцию и в более стесненном пространстве, но для многих пользователей такая функция будет полезна.

В описанном выше сценарии автомобиль учитывает также наличие достаточного пространства для открытия дверей. Для более сложных ситуаций производитель реализовал схему удаленного управления движением вперед и назад с небольшим подруливанием. Водитель при этом находится вне автомобиля на расстоянии нескольких метров и управляет его движением с ключа.

Расположенные спереди, сзади и на боковых зеркалах камеры интересны тем, что позволяют взглянуть на свой автомобиль и окружающее его пространство «снаружи», находясь, тем не менее, внутри салона. На экране пользователю предлагаются две схемы.

Вид сверху позволит оценить расстояние до препятствий, а также подскажет о наличии доступного пространства для открытия дверей. Трехмерный вид автомобиля с любой точки может управляться жестами и предоставляет точные данные об окружении.

При движении в условиях недостаточного освещения вы можете вывести на монитор изображение с фронтальной инфракрасной камеры. Это позволит вам более уверенно чувствовать себя на дороге. Обнаруженные системой пешеходы и велосипедисты будут дополнительно выделяться желтым цветом. При этом дальность работы этой системы составляет не менее 150-200 метров. Она будет востребована при движении как в городе, так и на трассе.

Комфорт

О функциях для повышения комфорта можно было бы написать целый отдельный материал. Но систематизировать информацию по этому вопросу очень сложно, поскольку многое скрывается в мелочах, которые просто незаметно работают на вас. Например, рулевое колесо умеет автоматически подниматься для удобства выхода из автомобиля, а боковые зеркала способны наклоняться при движении назад, что поможет увидеть бордюр или другие препятствия. Так что здесь расскажем только о некоторых возможностях, которые запомнились при знакомстве с данной модификацией.

Автомобиль комплектуется оригинальным ключом с дисплеем, который ранее встречался только в более престижной серии. Для управления автомобилем, что уже стало привычным в этом сегменте, достаточно иметь его в кармане.

Блокировка автоматически снимается, когда вы беретесь за ручку двери, а для постановки на охрану достаточно выключить двигатель, выйти из автомобиля и на несколько секунд коснуться выделенной зоны на ручке водительской двери.

У ключа есть цветной сенсорный дисплей, позволяющий удаленно получить информацию о запасе хода, проверить статус охранной системы, фар, окон и других элементов, управлять кондиционером и подсветкой. Интересно, что ключ нужно заряжать аналогично современному смартфону, у него есть для этого порт Micro-USB. Но удобнее воспользоваться беспроводной зарядкой, которая находится под центральной консолью.

Объективно оценить время автономной работы возможности не было, но судя по отображаемой на экране шкале, речь может идти о нескольких днях в зависимости от интенсивности использования дополнительных функций ключа.

Креслами с электронными регулировками положения и памятью удивить сегодня сложно. Но вот встроенные системы массажа и вентиляции явно будут полезны при длительных поездках.

Кстати, теперь в профиле водителя, привязанном к ключу, запоминается не только положение кресла, руля и зеркал, но и многие другие параметры, в том числе мультимедийной системы (включая список радио- и ТВ-станций), климат-контроля, системы безопасности и др. Всего предусмотрено до трех профилей водителей плюс один отдельный гостевой профиль.

В данный раздел также можно отнести открывание багажника без рук, автоматический доводчик дверей, адаптивные фары, систему автоматического управления дальним светом, контроль давления в шинах, электрическую шторку на заднем стекле, контроль уровня масла, подогрев обоих рядов сидений, четырехзонный климат-контроль, встроенный ароматизатор, настройку внешнего вида приборной панели, люк и многое другое.

Система iDrive

Для реализации возможностей системы iDrive в автомобиле установлены дисплей с сенсорным управлением и контроллер. Монитор имеет диагональ немногим более десяти дюймов с соотношением сторон примерно 16:6. Он оборудован отличной матрицей с широкими углами обзора, высокой яркостью и контрастностью.

Предусмотрено более эффективное использование пространства в режиме «Полиэкран», когда монитор работает сразу с двумя функциями — например, с навигацией и мультимедиа.

Главный контроллер находится на центральной консоли справа от рычага управления коробкой передач. Основная ручка, имеющая диаметр шесть сантиметров, поддерживает повороты, нажатие и наклоны в четырех направлениях. Верхняя ее панель используется как дополнительное сенсорное поле. Оно применяется для ввода текстовой информации и для некоторых операций навигации в приложениях.

Также здесь есть выделенные кнопки для быстрого перехода к ключевым функциям — навигации, работе с телефоном, мультимедиа. В общем случае можно пользоваться этим контроллером «вслепую» без каких либо проблем. Привыкнуть к нему можно очень быстро.

Еще один вариант управления системой iDrive — жесты правой рукой. Они выполняются примерно над рычагом переключения передач и распознаю́тся установленной в зеркале заднего вида камерой. Для удобства обучения предусмотрены подсказки и звуковые сигналы подтверждения распознавания. Доступные операции зависят от текущего контекста и включают прием и сброс телефонного звонка, изменение громкости, а также один настраиваемый пользователем жест.

Конечно, не забыли и про голосовое управление, которое поддерживает русский язык и вызывается выделенной кнопкой на рулевом колесе. Таким способом можно вводить практически все команды, представленные в пунктах меню на экране монитора — например, переключать радиостанции, выбирать музыку, работать с системой навигации. Для более эффективной работы сервиса можно воспользоваться функцией распознавания голоса через сервер, которая требует наличия подключения к интернету.

В некоторых ситуациях может быть более удобно воспользоваться традиционным управлением кнопками, блок которых расположен на центральной консоли. При этом интересно выглядит возможность гибкого назначения на цифровые клавиши быстрого доступа к таким функциям, как навигация до заданного пункта или телефонный звонок определенному абоненту.

Среди полезных современному пользователю возможностей отметим наличие беспроводной зарядки стандарта Qi для смартфонов в лотке консоли, а не забыть смартфон там поможет функция специального напоминания.

Здесь же стоит рассказать о проекционном дисплее, отображающем оперативную информацию для водителя на лобовом стекле. Сама технология, конечно, не новая, но текущая версия обеспечивает высокое разрешение, цветное изображение и хорошую видимость даже при ярком контровом свете. Дисплей имеет несколько регулировок, что позволяет подстроить картинку под конкретного водителя.

Настраивается и выбор информации для демонстрации. В обычном режиме движения отображаются текущая скорость и ограничение скорости на данном участке. Во время навигации показываются уведомления о следующих поворотах. Единственный неудачный момент, связанный с этим элементом — использование разных поляризаций для основного монитора и проекционного дисплея. Так что если вы пользуетесь поляризационными очками, то сможете увидеть или один, или другой, но не оба сразу.

Мультимедиа

Система iDrive поддерживает практически любые современные источники звука и видео. Кроме радиоприемника и цифрового телевизионного тюнера здесь есть приводы для оптических дисков, встроенный накопитель объемом около 20 ГБ для хранения музыкальной библиотеки, порты USB для подключения внешних носителей данных, интерфейсы Bluetooth (c NFC для удобства подключения) и Apple iPod (через USB).

Высокое качество звука обеспечивается аудиосистемой Bowers & Wilkins с полутора десятками динамиков. По соображениям безопасности, ТВ и просмотр видео на основном мониторе работают только во время остановки.

Записать данные на встроенный накопитель можно с USB-носителей или путем оцифровки дисков CD-DA. Во втором случае поддерживается автоматическое заполнение тегов. При необходимости можно воспользоваться и операцией резервного копирования данных со встроенного накопителя на USB-носитель.

Из форматов аудиофайлов поддерживаются наиболее распространенные, включая MP3 и M4A. Внешние носители могут также содержать видеоролики в форматах MP4 и AVI.

В рассматриваемой комплектации была установлена расширенная версия мультимедийной системы, включающая два монитора для второго ряда и отдельную панель управления с оптическим приводом для них.

Для выбора функций и работы с ними используется консоль водителя или подключаемые отдельно беспроводные пульты управления. Мониторы могут использоваться совместно или независимо от основного дисплея. Так что пассажир может смотреть ТВ, а водитель при этом — пользоваться навигацией.

Кроме того, на этой консоли есть отдельный привод для оптических дисков с поддержкой не только CD и DVD, но и Blu-ray. Для удобства пассажиры могут использовать отдельные выходы на наушники или же подключить их по Bluetooth (всего можно использовать до трех гарнитур). Кроме того, здесь есть вход HDMI/MHL, который может пригодиться, например, для смартфонов, медиаплееров или даже игровых консолей, а также аналоговый аудиовход Aux и собственный порт USB.

Так что в какой-то мере у пассажиров даже больше возможностей для развлечений, чем у водителя. Вот только жаль, что мониторы не сенсорные. Отметим, что радио и ТВ-тюнер представлены в единственном экземпляре, так что на всех потребителей можно одновременно использовать только одну станцию и один телеканал.

Работа со смартфонами

Наиболее распространенным вариантом взаимодействия со смартфонами в автомобилях уже давно является расширенный вариант беспроводной громкой связи. При сопряжении устройств по Bluetooth водитель, в зависимости от смартфона, получает возможность осуществлять телефонные звонки, обращаться к записной книжке телефона (точнее, контакты из нее будут скопированы в автомобиль), работать с SMS и электронной почтой, календарем и списком задач, текстовыми и голосовыми заметками. Отметим, что для записной книжки поддерживается и отображение фотографий контактов, есть интеграция полей адреса с системой навигации, а по́ля адреса сайта — с интернет-браузером. Для сообщений реализовано чтение принятых SMS и создание новых голосом, а также использование информации из текста, например набор присланного в нем номера телефона.

Подключить к автомобилю по Bluetooth можно несколько смартфонов, а одновременно работать допускается сразу с двумя.

Для решений на базе Android предусмотрена реализация функции Screen Mirroring — дублирование изображения с экрана смартфона или планшета на экран основного монитора системы iDrive. Подключение при этом осуществляется по Wi-Fi. Данный сервис может пригодиться, например, при желании воспользоваться сторонней программой навигации или при просмотре данных со смартфона.

Обратим внимание на возможность обновления программного обеспечения iDrive через USB-накопитель или через интернет, что позволяет производителю оперативно реализовать поддержку новых мобильных технологий.

Навигационная система

Встроенные системы навигации являются штатными атрибутами автомобилей высокого класса. Реализованное в рассматриваемой модели решение поддерживает все актуальные функции, включая поиск адресов и объектов, несколько видов карты, голосовое сопровождение, добавление промежуточных точек, использование информации о пробках, установку промежуточных пунктов, сохранение информации о маршруте, импорт и экспорт треков, разные режимы прокладки маршрутов, предоставление информации о парковках (в отдельных регионах) и другие.

При наличии подключенной услуги консьержа адрес для навигации (например, отеля или ресторана) можно получить из нее. Есть и интеграция с сервисом ConnectedDrive для обмена информацией о ваших маршрутах и получения данных о пробках для оптимального планирования маршрута.

Навигационные данные записаны в память системы, но для некоторых операций может использоваться и поиск актуальной информации через интернет. При этом обновления карт можно устанавливать на СТО через USB-носитель или через интернет. Компания придерживается графика выпуска новых версий четыре раза в год.

Дополнительные возможности

Несмотря на богатую комплектацию предоставленного на тест автомобиля, с некоторыми из интересных опций познакомиться на практике нам не удалось.

Для сторонников продуктов Apple может быть полезна реализованная в iDrive поддержка стандарта CarPlay. Но надо упомянуть, что в этом режиме могут иметься ограничения для других функций. В частности, при подключении iPhone в режиме CarPlay можно будет работать со звонками только из этого приложения, но не через стандартную громкую связь. Система поддерживает следующие сценарии работы: прослушивание музыки, работа с навигацией и телефонные звонки. Для голосовых команд в этом режиме используется Siri. Для ручного управления применяются штатные средства iDrive. Дополнительно предусмотрен вариант передачи информации о пункте назначения из навигации CarPlay в штатную систему iDrive, которая берет на себя управление и продолжает вести вас по маршруту.

Еще одна интересная опция — ConnectedDrive. Она требует не только аппаратной реализации, но и отдельного сервисного контракта. Подключение автомобиля к интернету через сети сотовых операторов позволяет реализовать сценарии удаленного управления с мобильного устройства в фирменной программе, сервис консьержа, получение оперативной информации о дорожном трафике, запись отчетов о поездках, функцию экстренной помощи и другие. Этот же сервис предоставляет возможность выхода в интернет для пользовательских устройств, например планшета или ноутбука, через создаваемую в машине точку доступа и функцию установки дополнительных приложений.

Заключение

В одном материале, подготовленном буквально после нескольких дней теста, непросто рассказать обо всех впечатлениях от такого интересного автомобиля. Кроме того, в данном случае как никогда актуальна известная поговорка «лучше один раз увидеть», так что рекомендуем вам ознакомиться с нашим видеообзором данного автомобиля и галереями фотографий. Причем это относится не только к дизайну, но и к возможностям модели.

Наш видеообзор возможностей бизнес-седана BMW 530d xDrive:

Наш видеообзор возможностей бизнес-седана BMW 530d xDrive можно также посмотреть на iXBT.Video

Галереи фотографий Экстерьер Интерьер Электроника

Интересно, что производитель даже не пытается охватить все функции и опции в комплектной печатной документации. Вместо этого он предлагает онлайн-руководство и даже специальную программу для мобильных устройств. Последняя после ввода VIN автоматически загрузит и покажет информацию именно по вашей машине. В крайнем случае можно воспользоваться и встроенной системой помощи.

Думаем, никто не сомневается в том, что с точки зрения решения основной задачи автомобиля у BMW 530d xDrive нет никаких проблем. Конечно, профессионалы могут порассуждать о кривых мощности мотора, оптимальности передаточных чисел коробки или материале рычагов подвески, но эта информация редко интересует конечных потребителей. Опыт инженеров и современные технологии позволяют выбрать оптимальные решения для каждого сегмента. В этом случае наиболее правильным способом оценить комфорт вождения будет самостоятельный тест-драйв, тем более что проблем с этим обычно нет, а изучение цифр характеристик «на бумаге» несет все меньше смысла при выборе модели.

Одновременно все большее значение приобретают «невидимые» технологические решения, направленные на повышение комфорта и безопасности водителей и пассажиров. При этом их ключевыми особенностями могут считаться эргономика и удобство использования. На примере знакомства с BMW 530d xDrive мы убедились, что разработчики компании способны качественно реализовать самые смелые идеи. И даже при отсутствии большого опыта владельцу этого автомобиля не составит труда начать пользоваться заложенными в автомобиле возможностями. А привыкнуть к хорошему получается очень быстро.

Другое дело, что наценка за комфорт получается немаленькая. Но это вполне характерно для автомобильного сегмента, где разница в стоимости между самой простой и самой совершенной модификацией одной и той же модели очень велика. И здесь вам придется выбирать самостоятельно — ориентироваться ли на более высокий класс или предпочесть более широкий набор установленных опций.

Несколько дней, проведенных с BMW 530d xDrive, позволили нам по-новому взглянуть на взаимодействие водителя с современным автомобилем и показали, что совсем не обязательно ждать каких-то новых и революционных «умных машин» — попасть в будущее можно на уже доступных сегодня моделях.

Благодарим «BMW Group Россия» за предоставленный для обзора автомобиль