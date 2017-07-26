Видеорегистратор Mio MiVue 678 со встроенным GPS-информатором

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Первый автомобильный видеорегистратор под брендом Mio увидел свет более пяти лет назад, а сама компания ведет свою историю с 2002 года. В текущей линейке видеорегистраторов представлено почти три десятка устройств. Наиболее совершенные модели собраны в серию 600, где встречаются устройства с сенсорным экраном, поддерживающие подключение к смартфону по Wi-Fi и специальное приложение, а также способные работать сразу с двумя камерами.

Но в этой статье мы познакомимся с более доступной моделью, которая недавно появилась на рынке, — Mio MiVue 678. Заявлено, что она использует Full HD-матрицу Sony, имеет объектив с углом обзора 130° и оборудована встроенным приемником GPS с поддержкой функции предупреждения о камерах контроля скорости.

Комплектация и внешний вид

Видеорегистратор поставляется в яркой картонной коробке. В оформлении используются традиционный для этого производителя оранжевый цвет. На коробке присутствуют фотографии, краткие технические характеристики, описание комплекта поставки, ключевые особенности продукта и другая полезная информация. Заметим, что все тексты — исключительно на русском языке.

В комплект поставки видеорегистратора входит крепление, блок питания с кабелем и листовка краткого руководства для всей серии. На последней также размещен гарантийный талон, заполняемый при покупке. Кабеля USB или картовода в комплекте нет. Так что вопрос передачи файлов на компьютер придется решать самостоятельно.

Для установки устройства используется традиционное крепление на лобовое стекло с присоской, изготовленное из плотного пластика. Оно в данном случае имеет небольшие размеры самого механизма, что обусловлено применением единственного неразборного и необслуживаемого компактного шарового шарнира.

Питание видеорегистратора осуществляется от стандартного по конструкции блока с выходными параметрами 5 В 1 А. При этом для него заявлена совместимость с напряжением бортовой сети автомобиля как 12 В, так и 24 В. Корпус блока изготовлен из черного матового пластика и имеет общую высоту около семи сантиметров. На верхнем торце находится неяркий зеленый светодиодный индикатор.

Кабель в данном случае несъемный и имеет длину 3,5 метра, чего будет более чем достаточно для большинства автомобилей. Заканчивается кабель угловым разъемом формата Mini-USB. Правда немного удивило, что «угол» относительно разъема на корпусе видеорегистратора ориентирован таким образом, что кабель выходит в левую сторону и приходится делать петлю.

Видеорегистратор имеет традиционный дизайн корпуса с экраном, занимающим большинство пространства на лицевой стороне, и объективом сзади. Основная часть корпуса изготовлена из черного матового пластика. Вокруг экрана используется рамка из глянцевого пластика. К качеству нет никаких замечаний — щелей нет, ничего не скрипит, конструкция производит впечатление очень крепкой и надежной.

Габаритные размеры корпуса определяются в большей степени экраном — 90×37×49 мм. Вес составляет немногим менее 110 г. На лицевой стороне мы видим только экран, закрытый прозрачной пластиной из пластика. Он имеет диагональ 2,7″ (59×33 мм). Качество достаточно неплохое — яркость высокая (возможности ее регулировки не предусмотрено), точки хотя и заметны, но не бросаются в глаза. Способствует приятному впечатлению и качественно оформленный интерфейс устройства, включая шрифты и графические элементы.

Справа вверху около экрана установлен светодиодный индикатор статуса, мигающий во время записи. Чуть ниже мы видим яркую оранжевую кнопку активации экстренной записи. Пользоваться ей очень удобно, при этом предусмотрены бортики для защиты от случайных срабатываний. В левом нижнем углу лицевой панели находится отверстие микрофона.

На левом торце корпуса установлена еще одна оранжевая клавиша — управление питанием самого регистратора и его дисплея. Все остальные кнопки в количестве четырех штук для работы с видеорегистратором разместили на правом торце сверху вниз. С одной стороны это немного непривычно, но зато есть возможность использовать часть экрана для контекстных подписей для их действий. Да и привыкнуть к такому варианту будет несложно.

Сверху по центру расположена ответная часть крепления устройства. За время тестирования на ней не появилось никакого заметного износа. Даже после многократных установок и снятий, видеорегистратор надежно удерживался на креплении. Кроме того, здесь установлен порт Mini-USB для подключения питания и есть отверстие, в котором находится скрытая кнопка аппаратной перезагрузки.

На нижней стороне корпуса есть только слот для карт памяти microSD (до 128 ГБ) и информационная наклейка с серийным номером. Карта полностью скрывается в слоте, но может быть заменена без привлечения подручных средств.

Объектив камеры на лицевой стороне заметно выступает из корпуса. На нем есть съемное кольцо с насечкой, которое можно заменить на дополнительно покупаемый фирменный поляризационный фильтр. В левом нижнем углу расположена решетка встроенного динамика, а рядом с ней скрывается светодиод записи в режиме парковки.

В целом по дизайну и качеству изготовления устройство производит очень приятное впечатление.

ТТХ

Устройство Производитель Mio Модель MiVue 678 Гарантия 1 год Общие характеристики Экран цветной ЖК 2,7″ Индикаторы два светодиода Управление 6 кнопок Разъемы microSD, Mini-USB Носитель информации microSDHC до 128 ГБ Аккумулятор н/д Звук микрофон и динамик Питание 5 В 1 А Встроенные часы + Отключение экрана + Автостарт при включении + Поддержка языков английский, русский Обновление ПО + Габариты приблизительно 90×37×49 мм Масса регистратор — 107 г, кронштейн — 30 г Длина шнура питания 3,5 м Видеорегистратор Количество камер 1 Объектив стеклянные линзы, 130° Датчик изображения н/д Процессор н/д Максимальные параметры записи 1920×1080@30 fps Настройка качества записи − Формат записи MP4, H.264 WDR/HDR +/− Фотосъемка + Запись звука + GPS/Глонасс +/+ G-сенсор отключаемый, регулировка чувствительности Информация на видеозаписи координаты, скорость или ускорение, дата и время, номер машины Информация в файле координаты, скорость, G-сенсор (отдельный файл) Защита записей + (отдельно выделенное пространство для записи событий) Циклическая перезапись + GPS-информатор Уведомления Звуковые сигналы, уведомление на экране Обновление базы координат объектов + Добавление собственных POI в базу координат + Цены и предложения Средняя цена T-1711966904 Розничные предложения L-1711966904-10

Установка и настройка

Крепление, как мы уже говорили выше, крепкое и при этом очень компактное, что упрощает выбор места установки и меньше мешает водителю. Присоска имеет привычный рычаг, а корректировка положения осуществляется благодаря шаровому шарниру.

При этом пластик здесь твердый, а непосредственно на площадке предусмотрена вставка из похожего на тефлон материала и дополнительный элемент-защелка. Устанавливать и снимать видеорегистратор несложно, но лучше это делать двумя руками. В процессе ничего не заедает и при этом держится очень хорошо.

На креплении есть крючок для провода кабеля, но назвать его полезным сложно. Если только для организации петли, поскольку угловой штекер Mini-USB выводит кабель в левую сторону, а прокладывать его рекомендуется по правой части вокруг лобового стекла. Напомним, что креплений для этой операции в комплекте поставки данного видеорегистратора нет.

Компания заявляет диапазон рабочих температур от −10 до +60°C. Во время работы устройство нагревается скорее от солнечного света, чем от электронной начинки. В любом случае, летом на стекле его лучше не оставлять.

Модель поддерживает карты памяти объемом до 128 ГБ включительно. Как обычно, рекомендуются модели Class 10 или более быстрые. Традиционно рекомендуем после установки новой карты отформатировать ее через соответствующий пункт меню. При этом данная операция удаляет в том числе и записи по событию, так что пользоваться ей стоит осторожно.

Управление питанием может осуществляться автоматически — при включении зажигания видеорегистратор включается, при выключении — самостоятельно выключается. Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает корректное сохранение файлов видеозаписей. Кроме того, есть возможность работы без внешнего питания — можно включить устройство вне автомобиля что-то поснимать, как на обычную фото-видео камеру, или посмотреть записи с карты памяти на встроенном экране. В инструкции разработчик особенно отмечает, что G-сенсор автоматически калибруется при включении питания. Так что сначала нужно закрепить видеорегистратор на требуемом месте, а только потом подать питание.

Отметим, что запись начинается буквально через десять секунд после подачи питания. Нет замечаний и к качеству работы встроенного приемника GPS/Глонасс. В городских условиях он быстро начинает определять положение после включения и при выезде из туннелей. По сути, отсутствие информации о координатах в записях мы видели за все время тестирования только пару раз.

Меню аппарата локализовано, но можно выбрать и английский вариант. Для его вызова во время работы устройства нужно нажать верхнюю кнопку. При навигации она будет далее выполнять функцию «Назад», следующая работает для подтверждения, а пара нижних — для перехода по пунктам меню и выборе значения.

Настройки для сценария видеорегистратора собраны в пункте меню «Запись». Здесь есть целых семь пунктов, но на самом деле, все очень просто. Большинство опций можно оставить на заводских значениях. Первый параметр — выбор длины фрагментов видеозаписи в обычном режиме, для которого предусмотрены значения в 1, 3 или 5 минут. Далее идут включение функции WDR и корректировка экспозиции. Первая по факту на данной прошивке не оказывала никакого заметного влияния на получаемую картинку. Для второй есть по три шага в плюс и в минус с общим диапазоном от −1 до +1. В тестах мы оставили ее на стандартном нуле.

Встроенный сенсор ускорения используется в нескольких сценариях. В частности в штатном режиме видеозаписи, информация с него может служить сигналом для перемещения видеоролика в папку «События». Пользователь может выбрать его чувствительность из шести позиций. При этом на московских дорогах при установке на «четыре из шести» привычные «неровности» система не замечает.

Последние три пункта отвечают за наложение на видео дополнительной текстовой информации в правом нижнем углу видео (на фотографии она не попадает). Всего здесь может быть до четырех строк, первая пара из которых использует шрифт чуть больше, чем вторая. На первом месте — опциональная задаваемая пользователем текстовая строка, например номер автомобиля. Вторая указывает на модель видеорегистратора — «MiVue678». На третьей мы видим дату, время и скорость (скорость можно отключить). Четвертая строка содержит текущие координаты или данные с сенсора ускорения (на выбор пользователя). При этом настроить местоположение, цвет (желтый), размер шрифта или другие параметры невозможно.

Выделенной кнопки для оперативного контроля записи звука в устройстве нет. Для этого придется зайти в соответствующий пункт меню.

Отметим также, что в меню есть отдельный пункт «Камера», который можно использовать для съемки фотографии. Кроме варианта доступа, эта функция не отличается от предусмотренной в режиме съемки видео.

Стоит обратить внимание и на раздел «Система», который является в данной модели самым объемным. Пункт «Спутники» позволяет выбрать, какую систему навигации использовать — GPS или Глонасс. В нем же можно посмотреть статус приема сигналов в виде знакомых «столбиков». В подавляющем числе случаев, установка времени будет осуществляться автоматически по сигналам со спутников. Но при необходимости можно выбрать и ручной вариант.

Звуковые настройки включают в себя отключение системных звуков (подтверждение операций при навигации в меню), отключение сообщения при включении питания, а также выбор общей громкости (пять положений или полное отключение). Оперативной регулировки для данного параметра здесь не предусмотрено.

Пункт «Экран вкл.», как и понятно из названия, отвечает за работу экрана. Доступны варианты автоматического отключения через 10, 60 или 180 секунд или переключение в режим HUD, в котором выводится время и текущая скорость. При желании можно оставить на экране обычный вариант с картинкой с камеры и служебными значками.

Кроме того, здесь есть пункт выбора единиц измерения расстояния (по факту, влияет на индикацию скорости) сброса всех настроек в заводские значения и страничка с отображением версии прошивки (в нашем случае использовалась VS00.03.B3.BR1OS) и даты базы GPS-информатора.

Здесь же стоит упомянуть о реализации в устройстве функций нескольких дополнительных функций, настройка которых осуществляется через меню «Безопасность вождения». Некоторые из них информационные — напоминание включения фар при обнаружении низкого уровня освещенности, оценка длительности поездки и предложение сделать остановку на отдых, оценка стиля вождения и отображения значка «эко». Другие используются во время вождения — контроль за полосой движения и уведомление об опасном сближении с движущимся впереди автомобилем. На наш взгляд, данные опции скорее дань моде, чем действительно полезные в реальном применении функции. Они существенно проигрывают используемым в современных автомобилях технологиям по эффективности своей работы.

Тестирование видеорегистратора

К сожалению, комплектная печатная инструкция не предоставляет полной информации о возможностях рассматриваемой модели. А на сайте производителя никаких дополнительных документов именно об этом устройстве тоже нет. И даже если обратиться к доступным в разделе поддержки инструкциям для других моделей серии, некоторые вопросы все-таки остаются.

В случае, если у вас во время работы включен экран и он не находится в режиме HUD, то мы видим вполне стандартную картинку, где основную часть окна занимает текущее изображение с камеры. В верхней строке находятся несколько значков-индикаторов — записи видео, записи звука, сигнала GPS, состояния батареи. В центре строки отображается текущее время, а внизу в центре основного окна — скорость движения транспортного средства.

Справа мы видим подписи к текущим функциям кнопок: верхняя кнопка — вызов меню, вторая — запись в режиме парковки (если настроен), третья — установка пользовательской точки GPS-информатора (в этот момент должен ловиться сигнал спутников), последняя — фотоснимок. Если экран выключен или находится в режиме HUD, то для оперативного управления по время работы сначала нужно нажать на любую из расположенных справа кнопок для переключения на экран видеорегистратора.

На карте памяти организуются несколько папок по типам записей: Video для обычных видеозаписей, Photo для фотографий, Event для экстренных событий, Parking для записей в режиме парковки. Интересно, что здесь предусмотрено средство предварительного распределения занимаемого пространства по типам. Через меню «Система» — «Память» можно выбрать одну из трех схем.

Для карты памяти объемом 32 ГБ (полезный объем около 30 ГБ) есть два варианта по объемам (видео/событие/парковка/фото): 23,5 ГБ/3 ГБ/3 ГБ/304 МБ и 23,5 ГБ/5,9 ГБ/0 ГБ/304 МБ, а также один вариант по количеству файлов: без ограничения/20/10/10. Если место будет заканчиваться, то автоматически стираются старые записи по типам. Очень неплохое решение, которое может подойти большинству пользователей и не требует ручных операций по удалению старых заблокированных («событийных») записей.

Независимо от типа видеозаписи, для всех файлов используется один и тот же формат. Кроме того, в данной модели нет никаких настроек качества видео. Впрочем, обычно это не является проблемой. Большинство пользователей не меняет формат после первоначальной настройки. Учитывая стоимость карт памяти, особого смысла снижать объем файлов обычно нет. На сайте производителя можно найти информацию о максимальной длительности записей в зависимости от емкости карты. В частности, на 32 ГБ умещается около пяти с половиной часов.

Формат файлов — стандартный MP4 с кодеком AVC/H.264 и профилем Baseline@L4 для видео и PCM для звука. Разрешение видеозаписи составляет 1920×1080 (Full HD), число кадров в секунду — 30, битрейт — около 17 Мбит/с. Звук формально идет в стерео, хотя микрофон здесь один. Кодек PCM сложно считать экономным с точки зрения объема, но в данном случае это не существенно. Используется частота дискретизации 32 кГц и битрейт 256 Кбит/с. Никаких дополнительных дорожек в видеофайле нет. Для записи координат и другой информации используются отдельные файлы обычного текстового формата.

Фотографии записываются в JPEG со средним качеством и оригинальным разрешением из виде. В метаданных сохраняется и информация о координатах.

Штатный режим циклической видеозаписи с разбиением на отрезки указанной в настройках длины запускается автоматически. Если требуется временно остановить запись, нужно выйти в меню нажатием верхней кнопки справа. После выхода из него, запись запустится снова.

Функция событийной записи по срабатыванию сенсора удара или кнопке работает следующим образом — от ранее записываемого в штатном режиме файла «отрезается» последний кусок длительностью около десяти секунд и переносится в новый файл в папке «Event». Далее запись длится еще около десяти секунд и добавляется в этот новый файл. После этого все возвращается в штатный режим. Отметим, что при начале сценария звучит звуковой сигнал и включается экран, если он был ранее выключен.

В видеорегистраторе предусмотрена функция записи в режиме парковки с ручным (по нажатию кнопки) или автоматическим (в частности, при отсутствии движения и при пропадании внешнего питания) переходом к данному режиму. Во время его работы на внешней стороне устройства мигает индикатор красного цвета, но его можно отключить через меню. В этом сценарии видеорегистратор оценивает движение на видео и данные с датчика удара (чувствительность настраивается) и непосредственно запись файлов на карту памяти осуществляется только в случае необходимости. Как и для режима событий, в файл попадает и несколько секунд до срабатывания датчика. После выхода из режима, если были новые события, устройство предложит вам просмотреть подозрительные записи. Длительность работы от аккумулятора в режиме парковки со включенным дисплеем составляет до 15 минут.

Компания заявляет об использовании матрицы Sony, а также объективе с апертурой F1,8 и углом зрения 130°. По факту, измерение диагонального угла дало цифру около 90°, но судя по искажениям изображения на краях, объектив действительно широкоугольный.

Для формата Full HD выбранный производителем битрейт позволяет обеспечить неплохое качество изображения. В целом, результат можно оценить на твердую четверку. Детализация хорошая, цвета похожи на реальность, блоки кодека встречаются если только на больших однотонных полях. Немного раздражает передача в облачную погоду проводов и других объектов с резкими переходами, но для решения основной задачи это обычно не критично.

Днем при движении на небольших скоростях номера автомобилей могут быть различимы на расстояниях около десяти метров. Экспозиция выбирается корректно, в том числе и при ярком контровом свете.

В темное время суток на освещенных трассах, несмотря на то, что детализация ожидаемо снижается, Mio MiVue 678 тоже выступает на хорошем уровне. О номерах конечно можно говорить если только на совсем близких расстояниях и при низких скоростях. Но различить марку и цвет транспортных средств ближайших участников движения во многих случаях вполне реально.

Эти и дополнительные примеры видеозаписей с данного видеорегистратора доступны по ссылкам (объем каждого файла — около 125 МБ):

Отметим, что данный видеорегистратор обеспечивает высокое качество записи звука в салоне автомобиля. Шумы незначительны, а частотный диапазон позволяет без проблем узнать голоса.

Работа с видеозаписями

У пользователя есть возможность просмотра записей с карты памяти прямо на экране самого видеорегистратора. Для этого нужно открыть пункт «Просмотр» в меню устройства. Далее выбираете тип записей (что аналогично папке на карте памяти) и вам показывается список доступных документов в виде сетки с превью по шесть на одном экране.

Во время воспроизведения видео есть возможность перехода к следующему или предыдущему ролику. Предусмотрены также операции удаления файлов и перемещения «обычной» видеозаписи в папку событий. Выбора варианта сортировки здесь нет и первыми показываются наиболее свежие записи, что правильно.

Доступ к карте памяти можно получить и через видеорегистратор, подключив его к ПК стандартным кабелем Mini-USB. Скорость работы в этом случае будет ограничиваться в том числе и интерфейсом USB 2.0. Для быстрой карты SanDisk Ultra в этом режиме мы получили около 14 МБ/с и на чтение и на запись.

Координаты и информация с датчика ускорения в стандартном формате NMEA записываются параллельно с видео в отдельный файл с тем же названием. Так что если вас интересует просмотра видео одновременным контролем этих данных, нужно использовать специальное программное обеспечение. Разработчик предлагает свою версию подобной программы — MiVue Manager, которая есть в версиях для Windows и macOS. Загрузить ее можно с сайта производителя. Утилита имеет встроенный сервис проверки наличия обновлений и желательно использовать именно последнюю версию программы, особенно при работе в современных операционных системах. Заметим, что в программе предусмотрен и русский вариант интерфейса.

Программа может работать с видеофайлами, расположенными на любом носителе, в том числе с карты памяти и с переписанными на жесткий диск. Для отображения информации о скорости, координатах и ускорении, требуется иметь для видео соответствующий дополнительный текстовый файл с этими данными. При этом утилите достаточно указать папку с файлами, она автоматически просканирует ее, включая поддиректории и определит тип записи.

В верхней части окна представлены значки открытия файла, печати, резервного копирования видео, экспорта в виде изображения, экспорта трека в формате KML, а также загрузки видео на Facebook и YouTube.

Далее мы видим основное поле с текущим видео, а справа есть навигация по датам и по файлам. Под картинкой находятся стандартные органы управления и шкала навигации. Поддерживается ускоренное воспроизведение до 2x и замедление до 1/4x. Еще ниже представлены поля с текущей скоростью и координатами, а также графики и картинка с данными датчика ускорения. Первое из полей можно заменить на отображение карты (используется сервис Google). При необходимости, можно вывести видео или карту с треком на полный экран.

В целом, программа показалась достаточно удобной в работе. Она вполне успешно справляется со всеми своими основными задачами.

Тестирование GPS-информатора

На сайте производителя рассматриваемую модель по какой-то причине «не жалуют». В списке файлов для загрузки для нее есть только обновление базы GPS-объектов, а инструкцию по проведению этой операции пришлось искать у другой модели этой серии. Впрочем, ничего особенного здесь нет — скачиваем файл обновления, записываем на карту памяти, устанавливаем ее в видеорегистратор, включаем питание, обновление начинается автоматически. В инструкции правда указано, что стоит сначала отформатировать карту памяти, а после операции сделать это еще раз. Но не думаем, что это обязательно. Проверить текущую версию установленной базы координат можно через меню видеорегистратора. Объективно оценить полноту базы нет возможности, поскольку ее формат закрытый. Формально на сайте указано о наличии информации по регионам RUS, KAZ, AZE и ARM.

Сразу скажем, что данное устройство оказалось самым «тихим» из всех ранее протестированных. Несмотря на регулярное обновление баз камер, говорить об их полноте не приходится. Сравнение проводилось в Москве и области с другими моделями, а также программным обеспечением на смартфоне, использующим базу mapcam.info. Так что, к сожалению, серьезно рассчитывать на данную функцию в устройстве мы бы не стали. Можно конечно попробовать занести свои «любимые» камеры в память в ручном режиме, но не думаем, что это тот сценарий, который будет интересен покупателям. Тем более, что таких точек может быть не более ста.

Для сервиса GPS-информатора в меню есть отдельная группа настроек из шести пунктов. Но поскольку полной документации к устройству нет, некоторые из них мы могли понять неверно. Пользователь может выбрать один голосовой или звуковой вариант оповещений или отключить его. Также предусмотрена установка максимальной дистанции от камеры для начала предупреждений. К сожалению, точного значения в метрах здесь нет, а только «Близк», «Средн» и «Дальн». В среднем положении по факту расстояние составляет около 700 метров. Для параметра «Метод предуп.» можно выбрать «Умное оповещение» или «Станд. оповещение». Возможно, здесь идет речь об автоматической коррекции дальности оповещения в зависимости от текущей скорости транспортного средства.

Поскольку в базе записаны не только координаты, но и ограничения скорости на данном участке, есть добавить дополнительные оповещения о превышении этого значения, указав допустимый порог. В списке представлены значения от 10 до 80 км/с с шагом 10 км/ч. Отметим, что речь здесь идет именно о более интенсивных звуковых сигналах при превышении, а не об отсутствии сигнала, если текущая скорость меньше ограничения плюс порог, что встречается во многих других моделях.

В пункте «База камер пользователя» представлены все занесенные самостоятельно точки с указанием их координат и времени добавления записи. При этом можно их удалять, но только по одной. Дополнительно данное устройство может выполнять роль контроля вашей скорости, предупреждая о превышении заданного через меню порога (доступны варианты от 70 до 140 км/с с шагом 10 км/ч). В качестве сообщений здесь используются стандартные визуальные и звуковые оповещения.

Собственно реакция GPS-информатора на приближение к точке контроля скорости стандартна — сначала звучит звуковое предупреждение, если скорость существенно выше ограничения (порог указывается в настройках), то оно будет продолжаться, пока скорость не снизится, после проезда камеры будет еще один характерный звуковой сигнал. На экране в это время показывается знак ограничения скорости, ваша текущая скорость и шкала с расстоянием до камеры.

Заметим, что некоторые из камер в базе не имеют данных об ограничении скорости и отображаются на экране в виде другой картинки. Обратим также внимание на то, что отключить данный сервис нельзя. Можно только выключить звуковые уведомления.

Заключение

Видеорегистратор Mio MiVue 678 неоднозначно показал себя при близком знакомстве. Эта модель известного производителя может похвастаться практичным дизайном, хорошим креплением, крепким и качественным корпусом. Кроме того, в этом устройстве нам понравились реализация управления и интерфейс меню настройки. Из удачных программных особенностей отметим автоматический контроль объема видеозаписей разных типов. Из дополнительных возможностей прошивки упомянем реализацию специального режима записи во время парковки.

В сценарии видеорегистратора устройство выступило на уровне других моделей с аналогичными характеристиками. Отсутствие настроек параметров записи, пожалуй, не очень критично в данном случае, поскольку формат Full HD обеспечивает сегодня достаточную для большинства пользователей детализацию картинки. Понравилась нам и фирменная программа для работы с видеозаписями.

А вот к сценарию GPS-информатора есть замечания, а точнее одно, но существенное. Полнота предлагаемой базы координат объектов не выдерживает никакой критики. Не очень понятно, почему компания, имея достаточные ресурсы и выпускающая ежемесячные обновления, не может обеспечить правильное наполнение базы стационарных камер.

Стоимость видеорегистратора Mio MiVue 678 на момент написания статьи составляла около 10 тысяч рублей. В этом ценовом диапазоне на локальном рынке представлено очень много устройств других компаний, которые, может быть, и не могут похвастаться брендом, но зато способны более эффективно работать в качестве GPS-информатора.