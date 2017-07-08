Бюджетный видеорегистратор Artway MD-102 с радар-детектором и GPS-информатором

Бренд Artway принадлежит питерский компании «Евротюнинг», а это не новичок на отечественном авторынке. Выглядит очередное попавшее к нам на тесты устройство вполне внушающе, формат имеет самый нынче модный — «три в одном», цену адекватную (даже, можно сказать, привлекательную), поэтому мы не особенно переживали за результаты тестов: сегодня любому устройству из этого сегмента рынка можно смело ставить «четверку», даже не открывая коробки, и ошибок будет не более 10%-15%. Однако гадания, пусть и относительно успешные — это не наша специализация, поэтому коробка все-таки была вскрыта. И, нужно сказать, некоторые особенности прибора обратили на себя наше внимание сразу. Оглавление Характеристики и комплект поставки

Первое знакомство

Полевые испытания

Анализ работы видеорегистратора

Анализ работы радар-детектора и GPS-информатора

Выводы Характеристики и комплект поставки Устройство Производитель Artway Модель MD-102 Тип видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Страна производства Китай Гарантия 1 год Общие характеристики Экран цветной ЖК 2,0″ Управление 7 механических кнопок Тип крепления присоска Разъемы питания, microSD, Mini-USB, AV-In Носитель информации microSD до 32 ГБ Аккумулятор литиевый, 100 мА·ч Диапазон рабочих температур от −20 до +70 °С Габариты данные от производителя отсутствуют Установка даты и времени по GPS Отключение экрана on, 30 с, 1 мин., 5 мин. Автостарт при включении автоматически Задержка перед выключением нет Поддержка языков русский, английский, французский, немецкий, а также еще 4 языка с иероглифическим письмом Версия ПО 1.0.3 Обновление ПО на странице устройства Видеорегистратор Количество камер 1 Объектив 140° Датчик изображения 1/3″ CCD/CMOS 2 Мп Процессор нет данных G-датчик высокое, нормальное, низкое Режимы 1920×1080@30, 1280×720@30 Качество не настраивается Экспозамер не настраивается Экспокоррекция не настраивается WDR/HDR нет Устранение мерцания 50 Гц, 60 Гц Фрагментация 1 мин., 2 мин., 3 мин. Кодек и контейнер H.264, MOV Детектор движения есть LDWS нет FCWS нет Информация на видеозаписи Дата и время да Координаты GPS нет Скорость нет Номер машины нет Топонимы нет Карта нет GPS Чипсет нет данных База данных по радарам да Карты нет Радар-детектор Поддерживаемые диапазоны «Х» (10,525 ГГц ±100 МГц)

«К», «Стрелка» (24,15 ГГц ±100 МГц)

«Ка» (34,7 ГГц ±1300 МГц)

лазерный (800—1100 нм) Режимы работы трасса, город 1, город 2, город 3 Результаты тестов и измерений Время работы от аккумулятора устройство не предназначено для работы от аккумулятора Масса устройство 135 г, кронштейн 40 г Длина шнура питания 3,0 м Ценовая информация Средняя цена T-14021403 Розничные предложения L-14021403-10

Распаковав коробку, мы обнаруживаем: собственно прибор «3-в-1»;

автомобильный адаптер питания от прикуривателя;

крепление на присоске на лобовое стекло;

противоскользящий коврик для установки на торпедо;

кабель USB—Mini-USB;

инструкцию и гарантийный талон. Первое знакомство Управление Управляющие кнопки разделены на 2 группы: первая, расположенная на левой стороне (считая, что мы смотрим на экран устройства), отвечает за включение, переключение между режимом видеорегистратора и радар-детектора и за управление видеорегистратором. На этой же стороне находится разъем Mini-USB для подключения к компьютеру и DC для подключения адаптера питания от прикуривателя. Забавная особенность состоит в том, что прибор может быть запитан и по USB — но в этом случае будет работать только видеорегистраторная часть. Pwr — включение/выключение устройства (при подаче питания включение происходит автоматически);

OK — запуск/остановка видеозаписи, выбор пункта меню управления видеорегистратором;

Menu — вызов меню управления видеорегистратором;

<> — переключение между пунктами меню управления видеорегистратором (в режиме меню) или между режимами работы экрана (видеорегистратор или радар-детектор). AV-In — разъем, назначение которого инструкция никак не объясняет (в ней он просто значится под этим же названием). Разумеется, перевести это общепринятое англоязычное сокращение для нас труда не составило, но в понимании того, зачем такой разъем может быть нужен на данном приборе, нам это никак не помогло. В режиме видеорегистратора на экране отображается текущая картинка а также индикатор записи. Длинное нажатие на кнопку <> приводит к переключению устройства в режим радар-детектора, управление которым осуществляется кнопками, расположенными под экраном. Кнопка «М» при коротком нажатии выключает/включает звук, при длинном же вызывает меню настройки радар-детектора. Следует отметить, что это меню даже чисто визуально совершенно не похоже на меню настройки видеорегистратора, т. е., судя по всему, мы имеем 2 различных прибора, которые засунули в один корпус и заставили делить между собой один экран.

Кнопка «−» при коротком нажатии уменьшает громкость, а при длинном — включает/выключает работу радар-детектора в K-диапазоне.

Кнопка «+» при коротком нажатии повышает громкость, а при длинном — включает/выключает работу радар-детектора в Ка-диапазоне. Меню позволяет настроить несколько ключевых для радар-детекторной части параметров работы: задать порог скорости, ниже которой предупреждения будут выводиться только на экран, беззвучно;

выбрать режим работы радар-детектора: «трасса», «город 1», «город 2» и «город 3»; подробно значение этих режимов в инструкции не объясняется, просто говорится, что «трасса» — самый чувствительный, а «город 3» — самый нечувствительный;

определить порог скорости, при превышении которой будет выводиться предупреждение;

установить «точку ложного срабатывания» — в этом случае предупреждение в этой точке будет выводиться только на экран, беззвучно;

выставить предел превышения скорости: если скорость превышена не больше чем на указанное значение, предупреждение будет выводиться беззвучно;

выбрать, какой из трех видов информации показывать на экране при работе в режиме радар-детектора: текущую скорость, пройденное с момента включения расстояние, прошедшее с момента включения время;

задать расстояние предупреждения о камерах, находящихся в базе GPS-информатора. Интересно, что устройство позволяет не только ставить пользовательские «точки», о которых впоследствии будет предупреждать, но и наоборот — отмечать точки заведомо ложного срабатывания, чтобы потом при проезде этого места не доставлять водителю лишних хлопот. Вряд ли эта функциональность является уникальной, но нам она встречается впервые именно у Artway. Отметим для тех, кто не обратил внимания: у устройства действительно два отдельных режима работы экрана, в одном из которых отображается информация, в основном относящаяся к видеорегистратору, а в другом — к радар-детектору. Почему их нельзя было совместить (как, собственно, и сделано во всех нами ранее рассмотренных комбо-устройствах — решительно непонятно), однако факт: если вы переключились в режим видеорегистратора — никаких предупреждений о радарах на экране не будет, только голосовые. На правом боку находится разъем microSD. Крепление Кронштейн с вполне стандартной присоской вставляется в соответствующие пазы на корпусе основного устройства. Контакт достаточно «тугой» и прочный — но только за счет трения, никаких специальных фиксирующих защелок не предусмотрено. Это наводит на мысль о том, что при частом употреблении данному соединению вполне может угрожать «расшатывание». Шаровый шарнир с одной-единственной прижимной гайкой — простое, но в то же время очень эффективное решение, позволяющее в широких пределах настроить положение устройства относительно дороги. Дополнительный шарнир, непосредственно примыкающий к присоске, позволяет вращать крепление в вертикальной плоскости, приближая основное устройство к лобовому стеклу или отдаляя его. Совместная работа с другими устройствами При подключении видеорегистратора к компьютеру, в нем появляется виртуальный CD-привод, на котором записана программа EDogUpgradeTool.exe. Если ее запустить и поменьше обращать внимание на качество русского перевода, то она вполне успешно справится со своей задачей — проверит наличие обновлений и установит их или подтвердит, что установленное ПО и базы находятся в актуальном состоянии. Если, конечно, ей удастся запуститься. С вероятностью примерно 50 процентов этого не произойдет. Прилагаемое программное обеспечение появляется на microSD-карточке, которая побывала внутри прибора. Это, с нашей точки зрения, один из самых простых и понятных способов поставки, за это производителю плюс. Само программное обеспечение называется «DVR Player». Правильно узнать из видеофайла скорость и направление движения данной программе удалось, а вот на карте мы себя так и не увидели, т. к. она была девственно чиста. Полевые испытания С установкой прибора на лобовое стекло никаких проблем не возникает. Как и всегда, лучше всего его устанавливать прямо под зеркалом заднего вида. Как видно на фото, со стороны водителя разглядеть информацию на дисплее вполне удается. Благодаря большому количеству кнопок, разделенных на две группы, каждая из которых, по факту, управляет своим отдельным устройством, эргономика у прибора вообще получилась занятная: «осмыслению не поддается — только заучивать!» Кроме того, кнопки достаточно тугие, чтобы при нажатии на них кронштейн ощутимо «штормило». Правда, сбить настройку нам по факту так ни разу и не удалось — после отпускания кнопки все детали возвращались на свои места. В устройстве есть датчик движения, он реагирует на достаточно крупные предметы, субъективно время реакции составляет меньше секунды. Неудобство состоит в том, что реализован он в виде отдельного «парковочного режима» — то есть это специальный пункт меню, а следовательно — отдельный режим функционирования. Датчик движения здесь нельзя, как в других видеорегистраторах, включить «навсегда», чтобы он автоматически срабатывал, когда движение в кадре прекратится — в Artway MD-102 парковочный режим нужно каждый раз включать через меню, а потом выключать. Датчик удара (G-датчик) имеет три градации чувствительности, а вот отключить его полностью — невозможно. Впрочем, низкая чувствительность реагирует только на самые глубокие колдобины, что частично спасает ситуацию. Но все равно приготовьтесь: хоть мы ездили в основном по городу, все равно по возвращении из каждой поездки хотя бы один файл был помечен как нестираемый. Несколько раз в процессе использования устройство «теряло» карточку. Как ни странно, для того, чтобы оно снова ее обнаружило, достаточно было переключиться между режимами видеорегистратора и радар-детектора. Конечно, можно было бы грешить на саму карточку — однако после этого она вполне успешно применялась при тестировании другого прибора. На стекле Artway MD-102 заметен, но излишнего внимания не привлекает. Выглядит устройство скорее как видеорегистратор, но внимательный профессиональный взгляд легко разглядит выпирающую наружу антенну рядом с объективом — и тут уже вопросов не останется. Анализ работы видеорегистратора Видео В качестве образцов дневной и ночной записи мы приводим видеофрагменты длиной около 2 минут, вырезанные из оригинальных файлов без какого-либо перекодирования. По умолчанию, если нет причин для использования иного подхода, для записи тестовых видеороликов используется максимальное поддерживаемое устройством разрешение. День: Дневной видеоряд состоит из двух фрагментов, максимально полно дающих представление о свойствах прибора: начальный минутный фрагмент сделан «в тени», второй же — при движении автомобиля навстречу достаточно яркому солнцу.



Также приведем несколько стоп-кадров видеозаписи. Обычно мы стараемся, чтобы на них присутствовали автомобили с относительно (или, наоборот, не очень) легко прочитываемыми номерными знаками. Разительная разница в распознаваемости номерных знаков у обгоняющего (справа) и едущего навстречу (слева) автомобилей. Можно с уверенностью утверждать, что хорошо распознаваемыми на этом приборе будут только номера машин, движущихся с очень маленькой относительной скоростью. В тени все еще более-менее неплохо, но при контровом свете малый динамический диапазон матрицы дает себя знать. В целом, это картинка даже не на «твердую четверку», а по современным меркам либо просто на 4, либо даже «с минусом». Ночь: Ночная съемка осуществлялась с теми же параметрами, что и дневная.



Также приведем несколько стоп-кадров видеозаписи. Даже на небольших расстояниях и при практически нулевой относительной скорости читаемость номера оставляет желать лучшего. Ну а у машин, мимо которых двигался наш тестовый автомобиль (см. видео) номера не различить ни у одной. Ночная картинка в целом не такая уж плохая (по крайней мере, нет агрессивного высветления и поэтому не так бросаются в глаза шумы), но мелкие детали совсем ушли. Нет, это не «плохо» — но очень средне. Звук В аудиоряде преобладают средние частоты, уровень кажется чуть перегруженным, за счет чего пропадают мелкие детали и появляется характерный «звук как из бочки». Но для видеорегистратора, в принципе, достаточно. Фото Фотография в нормальном (он же по умолчанию) режиме представляет собой просто скриншот с видеозаписи — качество и детализация точно такие же. Через меню настроек можно выставить разрешение даже 14 Мп, но зачем эта программная интерполяция при 2-мегапиксельной матрице — совершенно непонятно. Только карточку зря расходовать. Анализ работы радар-детектора и GPS-информатора В К-диапазоне радар-детектор работает вполне предсказуемо: если в городе включить режим «трасса» — трезвонит каждые 2-3 минуты, при последовательном переключении на «город 1-2-3» количество срабатываний уменьшается, и уже на «город 2» становится относительно комфортным. Езда под заведомо работающими радарами позволяет обозначить примерно такие рамки срабатывания: в режиме «город 2» — примерно за 500 метров до радара, в «город 3» — примерно за 300-400 (в зависимости от ситуации). На дисплее при этом отображается пиктограмма радара, символ диапазона, частота (как мы поняли) его работы и шкала, обозначающая уровень сигнала. Шкала, нужно отметить, при беглом взгляде не очень информативна, т. к. значащие полоски обозначаются желтым цветом, а незначащие — белым, и их легко перепутать. Реакцию на «Стрелку» нам засечь удалось, но была она довольно странной — возникала на привычных маршрутах в довольно неожиданных местах, и при повторном проезде через них же буквально через несколько минут — уже отсутствовала. Апофеозом странностей стала уверенная реакция на «Стрелку» когда прибор находился... в кабинете, рядом с компьютером автора. При этом после выключения и последующего включения сигнал пропал. Ни Х-диапазон, ни лазерный нам «поймать» так и не удалось, хотя несколько раз по местам известных нам срабатываний X-диапазона мы проезжали. Впрочем, это ни о чем не говорит — может, в этот момент источник сигнала был выключен. Все известные нам стационарные камеры GPS-информатор определял уверенно. Мы даже провели эксперимент с реакцией на «Автодорию», для чего пришлось доехать до единственного нам известного места расположения данного комплекса в окрестностях Санкт-Петербурга — в городе Ломоносове. Процесс был заснят на видео.



Сразу после пересечения черты отсчета, радар-детектор перестает показывать текущую скорость транспортного средства и переходит на показ средней скорости на участке. При превышении нормы, раздается соответствующее предупреждение. Все корректно. Выводы Вряд ли можно назвать Artway MD-102 вершиной современной технической мысли. Это относительно средний видеорегистратор, снабженный довольно простеньким радар-детектором. Он не умеет сам переключать режимы в зависимости от скорости движения или нахождения на территории города, не обладает продвинутым «сигнатурным» алгоритмом определения излучения радаров. Пожалуй, идеально работающим в этом комбинированном устройстве «3-в-1» можно назвать только третью составляющую — GPS-информатор. С другой стороны, базовая функциональность налицо, устройство работоспособно, что продемонстрировали результаты наших тестов, а цена прибора по сравнению с ближайшими конкурентами выглядит довольно привлекательно. Пожалуй, потенциальные покупатели Artway MD-102 — люди, которых базовая функциональность вполне устраивает, а переплачивать за расширенную они не хотят.

Видеорегистратор Artway MD-102

предоставлен для тестирования производителем

Виджет от SocialMart



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