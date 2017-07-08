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Бюджетный видеорегистратор Artway MD-102

с радар-детектором и GPS-информатором


Бренд Artway принадлежит питерский компании «Евротюнинг», а это не новичок на отечественном авторынке. Выглядит очередное попавшее к нам на тесты устройство вполне внушающе, формат имеет самый нынче модный — «три в одном», цену адекватную (даже, можно сказать, привлекательную), поэтому мы не особенно переживали за результаты тестов: сегодня любому устройству из этого сегмента рынка можно смело ставить «четверку», даже не открывая коробки, и ошибок будет не более 10%-15%. Однако гадания, пусть и относительно успешные — это не наша специализация, поэтому коробка все-таки была вскрыта. И, нужно сказать, некоторые особенности прибора обратили на себя наше внимание сразу.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Оглавление

Характеристики и комплект поставки

Устройство
Производитель Artway
Модель MD-102
Тип видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором
Страна производства Китай
Гарантия 1 год
Общие характеристики
Экран цветной ЖК 2,0″
Управление 7 механических кнопок
Тип крепления присоска
Разъемы питания, microSD, Mini-USB, AV-In
Носитель информации microSD до 32 ГБ
Аккумулятор литиевый, 100 мА·ч
Диапазон рабочих температур от −20 до +70 °С
Габариты данные от производителя отсутствуют
Установка даты и времени по GPS
Отключение экрана on, 30 с, 1 мин., 5 мин.
Автостарт при включении автоматически
Задержка перед выключением нет
Поддержка языков русский, английский, французский, немецкий, а также еще 4 языка с иероглифическим письмом
Версия ПО 1.0.3
Обновление ПО на странице устройства
Видеорегистратор
Количество камер 1
Объектив 140°
Датчик изображения 1/3″ CCD/CMOS 2 Мп
Процессор нет данных
G-датчик высокое, нормальное, низкое
Режимы 1920×1080@30, 1280×720@30
Качество не настраивается
Экспозамер не настраивается
Экспокоррекция не настраивается
WDR/HDR нет
Устранение мерцания 50 Гц, 60 Гц
Фрагментация 1 мин., 2 мин., 3 мин.
Кодек и контейнер H.264, MOV
Детектор движения есть
LDWS нет
FCWS нет
Информация на видеозаписи
Дата и время да
Координаты GPS нет
Скорость нет
Номер машины нет
Топонимы нет
Карта нет
GPS
Чипсет нет данных
База данных по радарам да
Карты нет
Радар-детектор
Поддерживаемые диапазоны «Х» (10,525 ГГц ±100 МГц)
«К», «Стрелка» (24,15 ГГц ±100 МГц)
«Ка» (34,7 ГГц ±1300 МГц)
лазерный (800—1100 нм)
Режимы работы трасса, город 1, город 2, город 3
Результаты тестов и измерений
Время работы от аккумулятора устройство не предназначено для работы от аккумулятора
Масса устройство 135 г, кронштейн 40 г
Длина шнура питания 3,0 м
Ценовая информация
Средняя цена T-14021403
Розничные предложения L-14021403-10

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Распаковав коробку, мы обнаруживаем:

  • собственно прибор «3-в-1»;
  • автомобильный адаптер питания от прикуривателя;
  • крепление на присоске на лобовое стекло;
  • противоскользящий коврик для установки на торпедо;
  • кабель USB—Mini-USB;
  • инструкцию и гарантийный талон.
Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Первое знакомство

Управление

Управляющие кнопки разделены на 2 группы: первая, расположенная на левой стороне (считая, что мы смотрим на экран устройства), отвечает за включение, переключение между режимом видеорегистратора и радар-детектора и за управление видеорегистратором.

На этой же стороне находится разъем Mini-USB для подключения к компьютеру и DC для подключения адаптера питания от прикуривателя. Забавная особенность состоит в том, что прибор может быть запитан и по USB — но в этом случае будет работать только видеорегистраторная часть.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102
  • Pwr — включение/выключение устройства (при подаче питания включение происходит автоматически);
  • OK — запуск/остановка видеозаписи, выбор пункта меню управления видеорегистратором;
  • Menu — вызов меню управления видеорегистратором;
  • <> — переключение между пунктами меню управления видеорегистратором (в режиме меню) или между режимами работы экрана (видеорегистратор или радар-детектор).

AV-In — разъем, назначение которого инструкция никак не объясняет (в ней он просто значится под этим же названием). Разумеется, перевести это общепринятое англоязычное сокращение для нас труда не составило, но в понимании того, зачем такой разъем может быть нужен на данном приборе, нам это никак не помогло.

В режиме видеорегистратора на экране отображается текущая картинка а также индикатор записи. Длинное нажатие на кнопку <> приводит к переключению устройства в режим радар-детектора, управление которым осуществляется кнопками, расположенными под экраном.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102
  • Кнопка «М» при коротком нажатии выключает/включает звук, при длинном же вызывает меню настройки радар-детектора. Следует отметить, что это меню даже чисто визуально совершенно не похоже на меню настройки видеорегистратора, т. е., судя по всему, мы имеем 2 различных прибора, которые засунули в один корпус и заставили делить между собой один экран.
  • Кнопка «−» при коротком нажатии уменьшает громкость, а при длинном — включает/выключает работу радар-детектора в K-диапазоне.
  • Кнопка «+» при коротком нажатии повышает громкость, а при длинном — включает/выключает работу радар-детектора в Ка-диапазоне.

Меню позволяет настроить несколько ключевых для радар-детекторной части параметров работы:

  • задать порог скорости, ниже которой предупреждения будут выводиться только на экран, беззвучно;
  • выбрать режим работы радар-детектора: «трасса», «город 1», «город 2» и «город 3»; подробно значение этих режимов в инструкции не объясняется, просто говорится, что «трасса» — самый чувствительный, а «город 3» — самый нечувствительный;
  • определить порог скорости, при превышении которой будет выводиться предупреждение;
  • установить «точку ложного срабатывания» — в этом случае предупреждение в этой точке будет выводиться только на экран, беззвучно;
  • выставить предел превышения скорости: если скорость превышена не больше чем на указанное значение, предупреждение будет выводиться беззвучно;
  • выбрать, какой из трех видов информации показывать на экране при работе в режиме радар-детектора: текущую скорость, пройденное с момента включения расстояние, прошедшее с момента включения время;
  • задать расстояние предупреждения о камерах, находящихся в базе GPS-информатора.

Интересно, что устройство позволяет не только ставить пользовательские «точки», о которых впоследствии будет предупреждать, но и наоборот — отмечать точки заведомо ложного срабатывания, чтобы потом при проезде этого места не доставлять водителю лишних хлопот. Вряд ли эта функциональность является уникальной, но нам она встречается впервые именно у Artway.

Отметим для тех, кто не обратил внимания: у устройства действительно два отдельных режима работы экрана, в одном из которых отображается информация, в основном относящаяся к видеорегистратору, а в другом — к радар-детектору. Почему их нельзя было совместить (как, собственно, и сделано во всех нами ранее рассмотренных комбо-устройствах — решительно непонятно), однако факт: если вы переключились в режим видеорегистратора — никаких предупреждений о радарах на экране не будет, только голосовые.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

На правом боку находится разъем microSD.

Крепление

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Кронштейн с вполне стандартной присоской вставляется в соответствующие пазы на корпусе основного устройства. Контакт достаточно «тугой» и прочный — но только за счет трения, никаких специальных фиксирующих защелок не предусмотрено. Это наводит на мысль о том, что при частом употреблении данному соединению вполне может угрожать «расшатывание».

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Шаровый шарнир с одной-единственной прижимной гайкой — простое, но в то же время очень эффективное решение, позволяющее в широких пределах настроить положение устройства относительно дороги. Дополнительный шарнир, непосредственно примыкающий к присоске, позволяет вращать крепление в вертикальной плоскости, приближая основное устройство к лобовому стеклу или отдаляя его.

Совместная работа с другими устройствами

При подключении видеорегистратора к компьютеру, в нем появляется виртуальный CD-привод, на котором записана программа EDogUpgradeTool.exe. Если ее запустить и поменьше обращать внимание на качество русского перевода, то она вполне успешно справится со своей задачей — проверит наличие обновлений и установит их или подтвердит, что установленное ПО и базы находятся в актуальном состоянии.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Если, конечно, ей удастся запуститься. С вероятностью примерно 50 процентов этого не произойдет.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Прилагаемое программное обеспечение появляется на microSD-карточке, которая побывала внутри прибора. Это, с нашей точки зрения, один из самых простых и понятных способов поставки, за это производителю плюс. Само программное обеспечение называется «DVR Player». Правильно узнать из видеофайла скорость и направление движения данной программе удалось, а вот на карте мы себя так и не увидели, т. к. она была девственно чиста.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Полевые испытания

С установкой прибора на лобовое стекло никаких проблем не возникает. Как и всегда, лучше всего его устанавливать прямо под зеркалом заднего вида. Как видно на фото, со стороны водителя разглядеть информацию на дисплее вполне удается.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Благодаря большому количеству кнопок, разделенных на две группы, каждая из которых, по факту, управляет своим отдельным устройством, эргономика у прибора вообще получилась занятная: «осмыслению не поддается — только заучивать!» Кроме того, кнопки достаточно тугие, чтобы при нажатии на них кронштейн ощутимо «штормило». Правда, сбить настройку нам по факту так ни разу и не удалось — после отпускания кнопки все детали возвращались на свои места.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

В устройстве есть датчик движения, он реагирует на достаточно крупные предметы, субъективно время реакции составляет меньше секунды. Неудобство состоит в том, что реализован он в виде отдельного «парковочного режима» — то есть это специальный пункт меню, а следовательно — отдельный режим функционирования.

Датчик движения здесь нельзя, как в других видеорегистраторах, включить «навсегда», чтобы он автоматически срабатывал, когда движение в кадре прекратится — в Artway MD-102 парковочный режим нужно каждый раз включать через меню, а потом выключать.

Датчик удара (G-датчик) имеет три градации чувствительности, а вот отключить его полностью — невозможно. Впрочем, низкая чувствительность реагирует только на самые глубокие колдобины, что частично спасает ситуацию. Но все равно приготовьтесь: хоть мы ездили в основном по городу, все равно по возвращении из каждой поездки хотя бы один файл был помечен как нестираемый.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Несколько раз в процессе использования устройство «теряло» карточку. Как ни странно, для того, чтобы оно снова ее обнаружило, достаточно было переключиться между режимами видеорегистратора и радар-детектора. Конечно, можно было бы грешить на саму карточку — однако после этого она вполне успешно применялась при тестировании другого прибора.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

На стекле Artway MD-102 заметен, но излишнего внимания не привлекает. Выглядит устройство скорее как видеорегистратор, но внимательный профессиональный взгляд легко разглядит выпирающую наружу антенну рядом с объективом — и тут уже вопросов не останется.

Анализ работы видеорегистратора

Видео

В качестве образцов дневной и ночной записи мы приводим видеофрагменты длиной около 2 минут, вырезанные из оригинальных файлов без какого-либо перекодирования. По умолчанию, если нет причин для использования иного подхода, для записи тестовых видеороликов используется максимальное поддерживаемое устройством разрешение.

День:

Дневной видеоряд состоит из двух фрагментов, максимально полно дающих представление о свойствах прибора: начальный минутный фрагмент сделан «в тени», второй же — при движении автомобиля навстречу достаточно яркому солнцу.



Также приведем несколько стоп-кадров видеозаписи. Обычно мы стараемся, чтобы на них присутствовали автомобили с относительно (или, наоборот, не очень) легко прочитываемыми номерными знаками.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Разительная разница в распознаваемости номерных знаков у обгоняющего (справа) и едущего навстречу (слева) автомобилей. Можно с уверенностью утверждать, что хорошо распознаваемыми на этом приборе будут только номера машин, движущихся с очень маленькой относительной скоростью.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

В тени все еще более-менее неплохо, но при контровом свете малый динамический диапазон матрицы дает себя знать. В целом, это картинка даже не на «твердую четверку», а по современным меркам либо просто на 4, либо даже «с минусом».

Ночь:

Ночная съемка осуществлялась с теми же параметрами, что и дневная.



Также приведем несколько стоп-кадров видеозаписи.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Даже на небольших расстояниях и при практически нулевой относительной скорости читаемость номера оставляет желать лучшего. Ну а у машин, мимо которых двигался наш тестовый автомобиль (см. видео) номера не различить ни у одной.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Ночная картинка в целом не такая уж плохая (по крайней мере, нет агрессивного высветления и поэтому не так бросаются в глаза шумы), но мелкие детали совсем ушли. Нет, это не «плохо» — но очень средне.

Звук

В аудиоряде преобладают средние частоты, уровень кажется чуть перегруженным, за счет чего пропадают мелкие детали и появляется характерный «звук как из бочки». Но для видеорегистратора, в принципе, достаточно.

Фото

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Фотография в нормальном (он же по умолчанию) режиме представляет собой просто скриншот с видеозаписи — качество и детализация точно такие же. Через меню настроек можно выставить разрешение даже 14 Мп, но зачем эта программная интерполяция при 2-мегапиксельной матрице — совершенно непонятно. Только карточку зря расходовать.

Анализ работы радар-детектора и GPS-информатора

В К-диапазоне радар-детектор работает вполне предсказуемо: если в городе включить режим «трасса» — трезвонит каждые 2-3 минуты, при последовательном переключении на «город 1-2-3» количество срабатываний уменьшается, и уже на «город 2» становится относительно комфортным. Езда под заведомо работающими радарами позволяет обозначить примерно такие рамки срабатывания: в режиме «город 2» — примерно за 500 метров до радара, в «город 3» — примерно за 300-400 (в зависимости от ситуации).

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

На дисплее при этом отображается пиктограмма радара, символ диапазона, частота (как мы поняли) его работы и шкала, обозначающая уровень сигнала. Шкала, нужно отметить, при беглом взгляде не очень информативна, т. к. значащие полоски обозначаются желтым цветом, а незначащие — белым, и их легко перепутать.

Реакцию на «Стрелку» нам засечь удалось, но была она довольно странной — возникала на привычных маршрутах в довольно неожиданных местах, и при повторном проезде через них же буквально через несколько минут — уже отсутствовала. Апофеозом странностей стала уверенная реакция на «Стрелку» когда прибор находился... в кабинете, рядом с компьютером автора. При этом после выключения и последующего включения сигнал пропал.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Ни Х-диапазон, ни лазерный нам «поймать» так и не удалось, хотя несколько раз по местам известных нам срабатываний X-диапазона мы проезжали. Впрочем, это ни о чем не говорит — может, в этот момент источник сигнала был выключен.

Все известные нам стационарные камеры GPS-информатор определял уверенно.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Мы даже провели эксперимент с реакцией на «Автодорию», для чего пришлось доехать до единственного нам известного места расположения данного комплекса в окрестностях Санкт-Петербурга — в городе Ломоносове. Процесс был заснят на видео.



Сразу после пересечения черты отсчета, радар-детектор перестает показывать текущую скорость транспортного средства и переходит на показ средней скорости на участке. При превышении нормы, раздается соответствующее предупреждение. Все корректно.

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Выводы

Видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором Artway MD-102

Вряд ли можно назвать Artway MD-102 вершиной современной технической мысли. Это относительно средний видеорегистратор, снабженный довольно простеньким радар-детектором. Он не умеет сам переключать режимы в зависимости от скорости движения или нахождения на территории города, не обладает продвинутым «сигнатурным» алгоритмом определения излучения радаров. Пожалуй, идеально работающим в этом комбинированном устройстве «3-в-1» можно назвать только третью составляющую — GPS-информатор.

С другой стороны, базовая функциональность налицо, устройство работоспособно, что продемонстрировали результаты наших тестов, а цена прибора по сравнению с ближайшими конкурентами выглядит довольно привлекательно. Пожалуй, потенциальные покупатели Artway MD-102 — люди, которых базовая функциональность вполне устраивает, а переплачивать за расширенную они не хотят.


Видеорегистратор Artway MD-102
предоставлен для тестирования производителем



8 июля 2017 г. Автор Станислав Гарматюк
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